Αφιέρωμα: Το “πάρε δώσε” των πρώτων 7 οµάδων στην Β’ ΕΠΣ Χανίων

Συχνά κατά το παρελθόν παρουσιάζαµε τις οµάδες της Β’ κατηγορίας Χανίων και φέτος που η σέντρα ορίστηκε τρεις εβδοµάδες µετά από εκείνο της Α’ -δηλαδή το ερχόµενο Σαββατοκύριακο- είχαµε τα περιθώρια για να ψάξουµε λίγο περισσότερο την φετινή τους ταυτότητα.

Μάλιστα η διοργάνωση φέρει την ονοµασία του Γιώργου Ζαγουράκη που υπήρξε από τους σηµαντικότερους παράγοντες του χανιώτικου ποδοσφαίρου συνήθως ως δεξί χέρι και αντιπρόεδρος του Γιώργου Βούρβαχη. Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα πρωταθλήµατα των Ακαδηµιών και ήταν πολλές οι φορές που τον συναντούσαµε στο κατάστηµα του εκεί απέναντι από το ∆ηµαρχείο Χανίων για να συζητήσουµε για τις διοργανώσεις των µικρών.

Επιστρέφοντας στη Β’ ΕΠΣΧ φέτος η άνοδος τουλάχιστον 3 οµάδων -ίσως και 4- λόγω της δηµιουργίας κρητικού οµίλου στην Γ’ Εθνική την επόµενη σεζόν, έδωσε κίνητρο σε πολλές οµάδες που θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην Α’. Αλλωστε οι 12 από τις 14 έχουν καταγράψει παρουσίες εκεί, οι περισσότερες διψήφιο αριθµό.

Σήµερα λοιπόν παρουσιάζουµε τις πρώτες 7 οµάδες και αύριο τις υπόλοιπες.

Μερικές από τις πιο σηµαντικές µετακινήσεις στην Β’ κατηγορία: Μήτρου Κ. (1-Ικαρος Μ.), Παλαθούρας Γ. (6-γύρισε στον Θησέα µετά από µία… στάση στην Ιωνία 2000), Μανωλεδάκης Μ. (5-Αρης Β.), Ξηρουχάκης Μ. (4-∆όξα), ο πολύπειρος Γιαννολάρης Χρ. (2-ΕΘΚ), Ασηµακόπουλος Μ. (3-Ποσειδών Τσικ.) και ο βετεράνος γκολτζής Γκιούλα Β. (7-Θύελλα Καλ.)

Ίκαρος Μουρνιών

Τετραετία: Α15, Α12, Α11, Α6

Πρόεδρος: Βογιατζής Λευτέρης (νέος)

Προπονητής: Τζωρτζάκης Στέλιος

Ηρθαν: Λιάσκας Μανώλης (ΜΕ, Αρης Σούδας), Ποντικάκης Μανώλης (Μ, Κ16 Ηρακλής Ν.), Ποντικάκης ∆ηµήτρης (Ε, Κ16 Ηρακλής Ν.), Μήτρου Κώστας (Α, Χάλης), Κατσουλάκης Μιχάλης (Μ, δαν. ΑΕ Κυδωνίας), Σταφυλαράκης Λευτέρης (Α, Ιδοµενέας), Κοντογεωργίου Κωνσταντίνος (ΜΑ, ∆άφνη Βόλου), Γεωργίτσης Γιώργος (Α, Λαύριο), Μπασάκης Γιώργος (ΜΕ, Ηφαιστος), Φραγκιαδάκης ∆ηµήτρης (Ε, Αρη Σούδας), Σταµατάκης Σταµάτης (Α, Θησέας), Παπαδουλάκης Ανδρέας (Τ, ελεύθερος), Μαραβελάκης Μάνθος (Α, ελεύθερος), Χανιωτάκης Αντώνης (ΜΑ, ελεύθερος)

Εφυγαν: Αγγέλου Κωνσταντίνος (ΑΕ Κυδωνίας), Μεντάκης Νίκος (ήταν να πάει ΕΘΚ αλλά τελικά θα είναι προπονητής στην γυναικεία οµάδα του Ποσειδώνα Ladies).

Στόχος: Η άµεση επάνοδος στην Α’ κατηγορία

Θησέας Περιβολίων

Τετραετία: Α16, Β2, Α15, Α7

Πρόεδρος: Ποποδάκης Σπύρος (νέος)

Προπονητής: Γκόντζος Χάρης (νέος) µε βοηθό τον Νοµικό Γιάννη

Ηρθαν: Παλαθούρας Γιώργος (Α, Ηρακλής Ν.), Κελάκης ∆ηµήτρης (Α, Τάλως Λ.), Καφούσης Μιχάλης (Α, Ηφαιστος), Ντόκος Ραφαήλ (Α, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α), Σφυριδάκης Μανώλης (Μ., Ιωνία 2000), Αποστόλου Παναγιώτης (ΜΑ, Κ19 Χανίων), Κύρογλου ∆ηµήτρης (Ε, Ηρακλής Ν.), Τσοχαλής Σταύρος (ΜΑ, Ολυµπιακός Λαυρίου), Φουάσσης Αριστειδης (Ε, Κ19 Χανίων), Γκιάτας Θοδωρής (ΜΕ, Τάλως Λ.), Μπιτζανάκης Αλέξανδρος (ΜΕ, Ασή Γωνιά), Χάµπας Παύλος (Ε, Κ19 Χανίων),

Εφυγαν: Τσιριβάς Παναγιώτης (Ηφαιστος),

Στόχος: Η επάνοδος στην Α’ κατηγορία χωρίς αυτός να είναι αυτοσκοπός.

Άρης Βουκολιών

Τετραετία: Β4, Β8, Γ2, Β14

Πρόεδρος: Γεωργουσάκης Νίκος

Προπονητής: Φλεµετάκης Σταµάτης

Ηρθαν: Μανωλεδάκης Μιχάλης (Α, ∆όξα), Καραπατάκης Μιχάλης (Τ, γύρισε από Κρ. Αστέρα), Χατζηµαρινάκης Μανώλης (ΜΑ, γύρισε από ∆όξα), Ποντίκας Νίκος (Ε, ΕΘΚ) που όµως είναι τραυµατίας ενώ µιλάει και µε ένα επιθετικό.

Εφυγαν: Κορωνιωτάκης Νίκος (Σπάθα), Μαρινάκης Σταύρος λόγω σπουδών

Στόχος: Να διεκδικήσει την άνοδο και γιατί όχι τον τίτλο.

∆όξα Παχιανών

Τετραετία: Β6, Β6, Α16, Α13

Πρόεδρος: Ζορµπάς Κώστας (νέος)

Προπονητής: Λιουδάκης Γιάννης (νέος) µε συνεργάτη τον Νταουντάκη Γιάννη

Ηρθαν: Ξηρουχάκης Μανώλης (ΜΑ, Πλατανιάς), Τσιτζιλώνης Βαγγέλης (Α, Ελατειακός Φθιώτιδας), Φλέσσας-∆ρακάκης Γιάννης (ΜΕ, Αστέρας Χαλέπας), Καλτσώνης Χάρης (Ε, από Αθήνα) ενώ επανήλθε στη… δράση ο Βουνάκης ∆ηµήτρης (Ε).

Εφυγαν: Κληρονόµος Σήφης (αρχικά για Αρης Σούδας αλλά τελικά κατέληξε σε Παγχανιακό/ΑΟ∆Α), Χριστόπουλος Θεοφύλακτος (Ενωση 2010 Μακρακώµης-Σπερχειάδας), Χατζόπουλος Θωµάς (Απόλλων), Κεµπάτσι Τόνι (Απόλλων), Γλυνιαδάκης Μανώλης (Ηρακλής Ν.), Χαραλαµπάκης Γιάννης (Κρ. Αστέρας), Μπασούνας Νίκος (Ηρακλής Νιπιδιτού)

Στόχος: Να µπει στην πρώτη 6άδα και να πρωταγωνιστήσει.

Ένωση Θύελλα Καµίνια

Τετραετία: Β7, Β13, Β11, Β9

Πρόεδρος: Κοπανάκη Ελια

Προπονητής: Γιαννόπουλος Μάκης

Ηρθαν: Γιαννολάρης Χρήστος (Ε, Ηφαιστος), Ανδριόπουλος Παναγιώτης (ΜΕ, Αστερας Αµαλιάδας), Βουτσάς Μίλτος (Τ, Κ16 Απόλλων), Παπαποστόλου Τριαντάφυλλος (Α Αθήνα), Πόγκας Πέτρος (Α, Ασπίδα), Σοφιανόπουλος Σταύρος (Α, Τιτάν), Σταφύλοβ Νίκος (ΜΑ, Χάλης), Σταφύλοβ Βίκτωρας(ΜΑ, Χάλης), Ριτβάν Κέτι (Α, Πανακρωτηριακός), νέο δελτίο ∆ηµήτρης Παλαιόλογος (ΜΕ)

Εφυγαν: Βροντάκης Αντώνης (Ηφαιστος), Σίνης Παναγιώτης (Τιτάν), Ποντίκας Νίκος (Αρης Β.)

Στόχος: Καλύτερη πορεία από πέρυσι και να διεκδικήσει µία θέση ανόδου

Ποσειδών Τσικαλαριών

Τετραετία: Β8, Α16, Β2, Β4

Πρόεδρος: Μουµούρης Σπύρος

Προπονητής: Ζερβουδάκης Γιώργος µε βοηθό τους Κουρκουµελάκη Αντώνη και Παντελιδάκης Στέλιο

Ηρθαν: Σπηλιανάκης Αντώνης (Μ, Κ16 ΑΠ Σούδας), Μαγκλίσα Νίκος (Ε, Κ16 ΑΠ Σούδας), Λιακάκος Σπύρος (Μ, Κ16 ΑΠ Σούδας), Μπούχλης Νίκος (Α, Κ16 ΑΠ Σούδας), Θεοδωρόπουλος Λευτέρης (Α, Λίντο), ∆ασκαλάκης Νίκος (Τ, Κ16 Καλτσέτο), Τσίτας Παντελής (Μ, Απόλλων), Ασηµακόπουλος Μιχάλης (Μ, Τιτάν), Ιωαννίδης Μάριος (Α, Αρης Σούδας)

Εφυγαν: Τσαγκάρης Χρήστος (Ηφαιστος)

Στόχος: Να πρωταγωνιστήσει αφού όπως όλα δείχνουν επιτέλους θα επιστρέψει στην φυσική του έδρα αν και µάλλον από το δεύτερο εντός έδρας φετινό του παιχνίδι.

Θύελλα Καλάθενων

Τετραετία: Β9, Α15, Α9, Α10

Πρόεδρος: Θεοδωρογλάκης Μιχάλης

Προπονητής: Βεργανελάκης Μάνος

Ηρθαν: Κανελάκης Αδάµ (Α, Πλατανιάς), Χριστόπουλος Γιάννης (Τ, Αστέρας Χαλ.), Γιυµένγα Μάριο

(Α, Κ16 Χανίων), Μπέλµπα Μαριγκλέν (Ε, Ν. Κισσαµικός) Πέππας Αντώνης (Α, Κ16 Χανίων), Μπερντίος Νίκος (Ε, Κ16 Χανίων), Γκιούλα Βασίλης (Ε, Ιδοµενέας), Καρεφυλλάκης Στέφανος (Α, Σπάθα), Βαρουχάκης Βίκτωρας (Ε, Κ16 Χανίων), Πατεράκης Γιάννης (Α, Αρης Βουκολιών), Γεωργιτσάκης Γιάννης (Α, Ν. Κισσαµικός Β) και νέο δελτίο Πολυχρονάκης Νίκος (ΜΑ) ενώ επέστρεψε ο πολύπειρος επιθετικός Κοµπογεννητάκης Λευτέρης.

Εφυγαν: Μαναρώλης Παναγιώτης (κατέληξε στους Νέους Μινώταυρου), Ιβάνοφ Νίκος (ΑΕ Κυδωνίας), Νικηφόρος Ανδρέας (Απόλλωνας).

Στόχος: Να επιστρέψει στο Α’ κατηγορία.