menu
28 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο ενετικό λιμάνι

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Μια βραδιά γεμάτη Μίκη Θεοδωράκη και μηνύματα υπέρ της Ειρήνης και της αλληλεγγύης το βράδυ της Δευτέρας στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.
Στην εκδήλωση που οργάνωσαν πίσω από το “Γιαλί Τζαμί” ο “Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη”, η “Επιτροπή Ειρήνης Χανίων” , ο “Σύνδεσμος για την Ειρήνη”, η Περιφέρεια, ο Δήμοι Χανίων και Πλατανιά παρουσία πολύ κόσμου κυριάρχησαν τα μηνύματα για την Ειρήνη.

Στο χαιρετισμό της η περιφερειακή σύμβουλος κ. Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη επεσήμανε πως «πρέπει να παλεύουμε για την ειρήνη από νωρίς, να καταλάβουμε ότι το αγαθό αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ότι πίσω από αυτό κρύβονται άλλα, μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας διαρκώς, οι άνθρωποι που θέλουμε το δίκαιο, το λεύτερο, την αλληλεγγύη. Η δυστυχία του δίπλα μας, μπορεί αύριο να γίνει δικιά μας».
«Ειρήνη, μια λέξη μικρή και εύκολη, αλλά πολύ δύσκολη να την πετύχεις και να τη διατηρήσεις διαχρονικά» ανέφερε στο δικό του χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Π[λατανιά κ. Πολυχρόνης Σημανδηράκης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Θεοδωράκη «στον μεγάλο ειρηνοποιό, στον Ουρανομίκη».

Για το “Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη” η κ. Πιτταριδάκη υπογράμμισε πως το έργο του μεγάλου δημιουργού «παραμένει φάρος που μας εμπνέει,μας ενώνει και μας θυμίζει ότι οι λαοί μπορούν να υψώνουν τη φωνή τους για ειρήνη και ελευθερία. Είμαστε σίγουροι πως αν ο Μίκης Θεοδωράκης ζούσε σήμερα θα ύψωνε τη φωνή του ενάντια στην γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας».
Τέλος με συγκίνηση αναφέρθηκε στην “ψυχή” του συλλόγου τον Γιώργο Αγοραστάκη που με ανιδιοτέλεια και πάθος αγωνίστηκε για την αναγνώριση του έργου και των αξιών του Μίκη.

Ακολούθως χαιρέτησε η χήρα του Henning Zeirock, Κάικε Χάνσεν, του δημιουργού του “Συνδέσμου για την Ειρήνη” στη Γερμανία που μίλησε με θερμά λόγια για τον Μίκη, τον Γιώργο Αγοραστάκη.
«Είμαστε όλοι εδώ, για να διατρανώσουμε την απαίτηση μας να μπει τέλος στην απανθρωπιά των χιλιάδων ξεριζωμένων, πνιγμένων, αφανισμένων των πολέμων που οι περισσότεροι είναι στη γειτονιά μας. Να μπει τέλος στην κτηνωδία απέναντι στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης και της μαρτυρικής Γάζας» επεσήμανε ο κ. Μανώλης Παπαδομανωλάκης από την “Επιτροπή Ειρήνης”.

Ακολούθησε συναυλία με την Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι και τους συνεργάτες της: Γιώργο Σαλτάρη  στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Αλέξανδρο Ζάντζα στο μπουζούκι, Κώστα Κανέλο στο κλαρινέτο, Στέλιο Νιολάκη στο μπάσο και Νίκο Χότζα στα τύμπανα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum