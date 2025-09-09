Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο ενετικό λιμάνι

Μια βραδιά γεμάτη Μίκη Θεοδωράκη και μηνύματα υπέρ της Ειρήνης και της αλληλεγγύης το βράδυ της Δευτέρας στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Στην εκδήλωση που οργάνωσαν πίσω από το “Γιαλί Τζαμί” ο “Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη”, η “Επιτροπή Ειρήνης Χανίων” , ο “Σύνδεσμος για την Ειρήνη”, η Περιφέρεια, ο Δήμοι Χανίων και Πλατανιά παρουσία πολύ κόσμου κυριάρχησαν τα μηνύματα για την Ειρήνη.

1 από 2

Στο χαιρετισμό της η περιφερειακή σύμβουλος κ. Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη επεσήμανε πως «πρέπει να παλεύουμε για την ειρήνη από νωρίς, να καταλάβουμε ότι το αγαθό αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ότι πίσω από αυτό κρύβονται άλλα, μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας διαρκώς, οι άνθρωποι που θέλουμε το δίκαιο, το λεύτερο, την αλληλεγγύη. Η δυστυχία του δίπλα μας, μπορεί αύριο να γίνει δικιά μας».

«Ειρήνη, μια λέξη μικρή και εύκολη, αλλά πολύ δύσκολη να την πετύχεις και να τη διατηρήσεις διαχρονικά» ανέφερε στο δικό του χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Π[λατανιά κ. Πολυχρόνης Σημανδηράκης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Θεοδωράκη «στον μεγάλο ειρηνοποιό, στον Ουρανομίκη».

Για το “Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη” η κ. Πιτταριδάκη υπογράμμισε πως το έργο του μεγάλου δημιουργού «παραμένει φάρος που μας εμπνέει,μας ενώνει και μας θυμίζει ότι οι λαοί μπορούν να υψώνουν τη φωνή τους για ειρήνη και ελευθερία. Είμαστε σίγουροι πως αν ο Μίκης Θεοδωράκης ζούσε σήμερα θα ύψωνε τη φωνή του ενάντια στην γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας».

Τέλος με συγκίνηση αναφέρθηκε στην “ψυχή” του συλλόγου τον Γιώργο Αγοραστάκη που με ανιδιοτέλεια και πάθος αγωνίστηκε για την αναγνώριση του έργου και των αξιών του Μίκη.

Ακολούθως χαιρέτησε η χήρα του Henning Zeirock, Κάικε Χάνσεν, του δημιουργού του “Συνδέσμου για την Ειρήνη” στη Γερμανία που μίλησε με θερμά λόγια για τον Μίκη, τον Γιώργο Αγοραστάκη.

«Είμαστε όλοι εδώ, για να διατρανώσουμε την απαίτηση μας να μπει τέλος στην απανθρωπιά των χιλιάδων ξεριζωμένων, πνιγμένων, αφανισμένων των πολέμων που οι περισσότεροι είναι στη γειτονιά μας. Να μπει τέλος στην κτηνωδία απέναντι στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης και της μαρτυρικής Γάζας» επεσήμανε ο κ. Μανώλης Παπαδομανωλάκης από την “Επιτροπή Ειρήνης”.

Ακολούθησε συναυλία με την Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι και τους συνεργάτες της: Γιώργο Σαλτάρη στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Αλέξανδρο Ζάντζα στο μπουζούκι, Κώστα Κανέλο στο κλαρινέτο, Στέλιο Νιολάκη στο μπάσο και Νίκο Χότζα στα τύμπανα.