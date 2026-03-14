menu
15.6 C
Chania
Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Αφιέρωμα σε Κρήτες ποιητές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα ποίησης (21 Μαρτίου) το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Χανίων οργανώνουν εκδήλωση (για) – συνοµιλία µε την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών: της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου) από το Λασίθι, του Κώστα Μπουρναζάκη από το Ηράκλειο, του (+) Γεωργίου Γεωρβασάκη από το Ρέθυµνο και της Αντωνίας (Τόνιας) Μποτονάκη από τα Χανιά η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18:00 µ.µ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
– 18:00 Καλωσορίσµατα – Χαιρετισµοί. Γιατί αυτή η εκδήλωση
– 18:10 Κούλα Γιοµελάκη, Φιλόλογος, «Η ποίηση της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου)»
– 18:30 Παρέµβαση της ποιήτριας
– 18:40 Ελένη Κωβαίου, ΜΑ Φιλόλογος, Προϊσταµένη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης «Η ποίηση του Κώστα Μπουρναζάκη»
– 19:00 Παρέµβαση του ποιητή
– 19:10 Καλλιόπη Κωτσάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας, «Η ποίηση του Γεωργίου Γεωρβασάκη»
– 19:30 Ποιήµατα του ποιητή
– 19:40 Άννα Λαµπαρδάκη, Φιλόλογος, Γραµµατέας του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Χανίων, «Η ποίηση της Αντωνίας Μποτονάκη»
– 20:00 Παρέµβαση της ποιήτριας
– 20:10 – 20.30 Παρεµβάσεις
Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Μανόλης Πατεδάκης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αντιπρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum