Χανιά: Αφιέρωμα σε Κρήτες ποιητές

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα ποίησης (21 Μαρτίου) το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Χανίων οργανώνουν εκδήλωση (για) – συνοµιλία µε την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών: της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου) από το Λασίθι, του Κώστα Μπουρναζάκη από το Ηράκλειο, του (+) Γεωργίου Γεωρβασάκη από το Ρέθυµνο και της Αντωνίας (Τόνιας) Μποτονάκη από τα Χανιά η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18:00 µ.µ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– 18:00 Καλωσορίσµατα – Χαιρετισµοί. Γιατί αυτή η εκδήλωση

– 18:10 Κούλα Γιοµελάκη, Φιλόλογος, «Η ποίηση της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής ∆ικταίου)»

– 18:30 Παρέµβαση της ποιήτριας

– 18:40 Ελένη Κωβαίου, ΜΑ Φιλόλογος, Προϊσταµένη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης «Η ποίηση του Κώστα Μπουρναζάκη»

– 19:00 Παρέµβαση του ποιητή

– 19:10 Καλλιόπη Κωτσάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας, «Η ποίηση του Γεωργίου Γεωρβασάκη»

– 19:30 Ποιήµατα του ποιητή

– 19:40 Άννα Λαµπαρδάκη, Φιλόλογος, Γραµµατέας του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Χανίων, «Η ποίηση της Αντωνίας Μποτονάκη»

– 20:00 Παρέµβαση της ποιήτριας

– 20:10 – 20.30 Παρεµβάσεις

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Μανόλης Πατεδάκης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αντιπρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.