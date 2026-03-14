Αφιέρωμα: Κρητική φορεσιά – Σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς

«Ζωντανό» σύµβολο της ιστορίας και του χαρακτήρα των Κρητών αποτελεί η κρητική φορεσιά. Η µαύρη βράκα και το σαρίκι, που φορούν πολλοί άνδρες ακόµη και σήµερα στις γιορτές και τους χορούς, οι περίτεχνες φορεσιές των γυναικών, αναδεικνύουν τη γοητεία και την παράδοση της Κρήτης, συνεχίζοντας µια κληρονοµιά αιώνων.

Με πολυποίκιλη χρήση χρωµάτων, εκλεπτυσµένα κεντήµατα και µοναδικά σχέδια, η κρητική φορεσιά αποτελεί ένα εντυπωσιακό και πλούσιο έργο τέχνης.

Η γυναικεία φορεσιά διαφοροποιείται ανάλογα µε την περιοχή. Οι τρεις γυναικείες κρητικές φορεσιές, που σώζονται µέχρι και σήµερα είναι η Σφακιανή φορεσιά, η Ανωγειανή ή Σάρτζα και η φορεσιά της Κριτσάς ή Κούδα.

Βέβαια, εντυπωσιακή είναι και η Χανιώτικη φορεσιά, γνωστή και ως νυφιάτικη, που φορούσαν παλιά στους γάµους, στα βαφτίσια, στις γιορτές.

Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά των Χανίων χαρακτηρίζεται από την πλισέ φούστα σε έντονα χρώµατα (γαλανό / τιρκουάζ), το χρυσοκέντητο γιλέκο και τη λευκή µαντήλα. Βασικά στοιχεία είναι το πουκάµισο, το «µεϊτάνι» (γιλέκο), η φούστα που ανασηκώνεται στη δεξιά πλευρά και τα περίτεχνα κοσµήµατα.

Η ΡΑΦΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ

ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΩΝ

Με την κατασκευή παραδοσιακών κρητικών ενδυµασιών από το 1996 ασχολείται η κα Σπυριδούλα Ορφανουδάκη. Μιλώντας στις «∆ιαδροµές», µας περιγράφει τις λεπτοµέρειες της ανδρικής και γυναικείας φορεσιάς, εστιάζοντας σε είδη όπως η βράκα, το γιλέκο, το σαρίκι και τα ιδιαίτερα κεντήµατα µε χρυσοκλωστή.

Απαντώντας σε ερώτησή µας πόσο δύσκολη είναι η ραφή κρητικής φορεσιάς, απαντά ότι «όταν πάρεις τα σωστά µέτρα δεν υπάρχει θέµα, είναι εύκολο».

Η κα Ορφανουδάκη σηµειώνει ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των φορεσιών από τα Σφακιά, τα Ανώγεια και τα Χανιά, ενώ τονίζει ότι στις µέρες µας είναι δύσκολο για κάποιον που ασχολείται µε το ράψιµο τέτοιων φορεσιών να βρει αυθεντικά υλικά για την κατασκευή τους.

Η ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

Ο τύπος της Σφακιανής φορεσιάς περιλαµβάνει πολύπτυχο κεντητό φουστάνι, κεντητή ποδιά, το «µεϊτάνι» (είδος σακακιού µε µακριά µανίκια), ή την «σαλαµάρκα» (κεντηµένο αµάνικο σακάκι), πάνω από το µεταξωτό πουκάµισο. Το κεντητό µεταξωτό µαντίλι στο κεφάλι και διάφορα κοσµήµατα και νοµίσµατα στο στήθος συµπληρώνουν το σύνολο της στολής.

Η πολύπτυχη φούστα είναι σε χρώµα βυσινί ή καφέ συνήθως. Στο κάτω µέρος έχει φάσα από δυο φαρδιά χρυσαφένια σιρίτια. Το πουκάµισο της φορεσιάς είναι λευκό υφαντό, µεταξωτό ή βαµβακερό και στις άκρες των µανικιών µπορεί να έχει πλούσια κεντήµατα ή προσραπτόµενη δαντέλα. Πάνω απ’ το πουκάµισο µπαίνει το µεσάτο µεϊτάνι, του οποίου τα µανίκια µπορεί να είναι αποσπώµενα. Το µεϊτάνι είναι χρώµατος µαύρου, καφέ ή βυσσινί, φτιαγµένο από τσόχα ή βελούδινο ύφασµα καλής ποιότητας. Είναι χρυσοκέντητο και µπροστά έχει άνοιγµα σε σχήµα V και κλείνει στο κάτω µέρος του σε ένα σηµείο. Το µαντήλι µπορεί να έχει χρώµα κόκκινο ή βυσσινί και να δένεται στο κεφάλι ή άσπρο ριχτό. Στη στολή µπορεί να προστεθεί και υφαντή λευκή ποδιά, διακοσµηµένη µε πλούσια κεντήµατα.

Η ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ

Η Σάρτζα ή Ανωγειανή φορεσιά εµφανίζεται στα µέσα του 17ου αιώνα.

Χρησιµοποιεί φούστα µε σάκο, κατινάκι (φόρεµα µε µπούστο ραµµένο σε πλατιά φούστα), τζεµπέρι στο κεφάλι, µπροστοποδιά, σαλβάρι (µακριά βράκα), ποκαµίσα και µαύρα παπούτσια, καθώς και πολλά χρυσαφικά κυρίως λίρες.

Πήρε το όνοµά της από ένα βασικό κοµµάτι της φορεσιάς που έχει σχήµα ποδιάς και λέγεται σάρτζα. Αποτελείται από µια φαρδιά βράκα φουφουλωτή στα κάτω άκρα. Από πάνω µπαίνει µια µακριά πουκαµίσα χρώµατος κρεµ, που έχει το ρόλο του φορέµατος αφού είναι τόσο µακριά όσο να φαίνεται το κάτω µέρος της βράκας. Η ποδιά της φορεσιάς είναι η κλασική κρητική ποδιά µε τα πλούσια κεντήµατα. Η σάρτζα, που έχει κόκκινο χρώµα, είναι µια ποδιά που δένεται πίσω και οι δυο της άκρες πιασµένες µπαίνουν στην αριστερή πλευρά της ζώνης, η οποία είναι και αυτή κόκκινη υφαντή. Το µεϊτάνι φτιάχνεται από τσόχα σε διάφορα χρώµατα, µε επικρατέστερο το µαύρο, κι είναι πλούσια χρυσοκεντηµένο. Αφήνει µπροστά ένα µεγάλο ηµικυκλικό άνοιγµα µε συνέπεια να µην καλύπτει το στήθος. Το κεφαλοµάντηλο είναι κόκκινο ή βυσσινί µε χρυσό ή κίτρινο κρόσσι.

Η ΚΟΥ∆Α

Η Κούδα ή φορεσιά της Κριτσάς πήρε το όνοµά της από ένα εξάρτηµα σε σχήµα φούστας, χρώµατος κόκκινου που ονοµάζεται κούδα (στα ιταλικά σηµαίνει ουρά). Από τον τρόπο που φοριέται και πιάνεται στο πίσω µέρος σχηµατίζει µια ιδιότυπη διακόσµηση σε σχήµα ουράς. Η φορεσιά αυτή έχει πολλές οµοιότητες µε τη την Ανωγειανή φορεσιά, αφού και αυτή περιλαµβάνει βράκα, και µακριά πουκαµίσα. Η διαφορά είναι ότι η βράκα έχει φαρδύ κέντηµα στον αστράγαλο, ίδιο µε αυτό της ποδιάς Το µεϊτάνι της φορεσιάς έχει ίδιο χρώµα µε την κούδα, και είναι πιο µακρύ καλύπτοντας τους γοφούς. Ιδιαίτερο είναι το κεφαλοµάντηλο της φορεσιάς. Είναι λευκό, πολύ µακρύ και έχει ιδιαίτερο δέσιµο.

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Ξεχωριστή θέση στη γυναικεία ενδυµατολογία κατέχουν τα κοσµήµατα της κεφαλής, που η παρουσία τους, εκτός από διακοσµητική ήταν και φυλακτική. Τα κοσµήµατα του στήθους, του λαιµού, της µέσης, µαρτυρούν την οικονοµική και κοινωνική θέση της Κρητικιάς. Ξεχωριστή θέση σε αυτά καταλαµβάνει το σύµβολο-κόσµηµα, ο σταυρός. Επίσης, η γυναίκα της Κρήτης φοράει βραχιόλια, δαχτυλίδια και νοµίσµατα, ραµµένα πάνω στο µαντήλι, στο στήθος και στη µέση. Τέλος, τη γυναικεία φορεσιά συµπληρώνει το αργυροµπουνιαλάκι, το γυναικείο µαχαίρι, που είναι ίδιο µε το ανδρικό αλλά µικρότερων διαστάσεων και περνιέται στη ζώνη της αρραβωνιασµένης Κρητικοπούλας.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΚΑΛΥΜΜΑ

Κεφαλοκάλυµµα της Κρητικιάς, σε όλη την Κρήτη, ήταν το µεταξοΰφαντο µαντήλι. Όταν αυτό ήταν ένας διάφανος χρυσοστόλιστος λευκός πέπλος, µε πάνω του επιρραµένα διάσπαρτα χρυσά νοµίσµατα, το έλεγαν «χρυσόπλεκτο».

Κατά το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα στις δυτικές επαρχίες έκανε την εµφάνισή του και το «βελιό», που το έλεγαν και «φακιόλι» ή «φατσόλι». Είναι µια βελούδινη µικρή σκούφια σε βυσσινί χρώµα µε µαύρη δαντέλα στις παρυφές. Το «βελιό» ήταν δείγµα οικονοµικής άνεσης του γαµπρού, ο οποίος το πρόσφερε στη νύφη µαζί µε άλλα γαµήλια δώρα.

Η ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ

Η ανδρική φορεσιά έχει τη βράκα και το γιλέκι, το µεϊντάνι και το καπότο. Γίνεται µε µαύρα και πολύχρωµα µεταξωτά, στριφτά κορδονέτα που είναι δεξιόχειρα και αριστερόχειρα. ∆ηλαδή είναι δύο κορδόνια. Η ζώνη είναι υφαντή µε τα κρόσια. Η φορεσιά συµπληρώνεται µε το σαρίκι ή µαντήλι, τα στιβάνια και το µαχαίρι.

Όπως µας τονίζει σε αυτό το σηµείο, το µαύρο σαρίκι µε τα κρόσσια (που µοιάζουν µε δάκρυα) συµβολίζει το πένθος για τις θυσίες των Κρητικών στους αγώνες, ιδιαίτερα για το Ολοκαύτωµα του Αρκαδίου.

Στις µέρες µας η παραδοσιακή αυτή φορεσιά έχει αντικατασταθεί µε µια πολύ απλοποιηµένη µορφή της που φοράνε ακόµα κυρίως οι ηλικιωµένοι στα ορεινά χωριά και αποτελείται από τη µαύρη ή χακί «γκυλόττα», µαύρο πουκάµισο, µαύρα στιβάνια και το γνωστό κρουσωτό κεφαλοµάντηλο.

Η κα Ορφανουδάκη καταλήγοντας, επισηµαίνει την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την παράδοση, µε χρήση της κρητικής φορεσιάς, γυναικείας και ανδρικής σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάµοι.

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ

Στην ιστορία και την ποικιλοµορφία της κρητικής ενδυµασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στις γυναικείες φορεσιές των Σφακίων, των Ανωγείων και της Κριτσάς αναφέρθηκε η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων κα Τατιάνα Κουράκη µιλώντας στις «διαδροµές».

Το Λύκειο Ελληνίδων διασώζει και παρουσιάζει αυθεντικές κρητικές φορεσιές, µε ιδιαίτερη έµφαση στη χανιώτικη φορεσιά του 19ου αιώνα.

Η κα Κουράκη, ανέλυσε τις τεχνικές λεπτοµέρειες των ρούχων, όπως το «κοντόχι» ο γιλέκο δηλαδή που έχει τρεις ή τέσσερις ενώσεις και το «περικόρµιο», επισηµαίνοντας ιδιαίτερα τις διαφορές ανάµεσα στα αυθεντικά παλαιά υφάσµατα και τις σύγχρονες αντιγραφές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κρητικές φορεσιές – κειµήλια ηλικίας άνω των εκατό ετών που βρίσκονται στη συλλογή του Λυκείου, καθώς και σε µια στολή που συνδυάζει την παράδοση µε την αστική µόδα της δεκαετίας του 1950.

«Η Κρήτη έχει, βασικά τρεις γυναικείες φορεσιές. Η µία είναι η Σφακιανή, η άλλη είναι η Ανωγιανή και η άλλη είναι µία που δεν τη χρησιµοποιούν πάρα πολύ, και είναι απ’ την Κριτσά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαν φορεσιά γιατί είναι πολύ ωραίο το ύφασµά της. Είναι µεταξωτό φούστα ίδια µε πουκάµισο που δεν είναι πουκάµισο ακριβώς. Είναι σαν πουκάµισο αλλά µπροστά έχει βελούδο. Πάρα πολύ ωραία φορεσιά και συνήθως είναι σε χρώµατα. ∆ηλαδή πράσινο µπλε.

Όµως, πιο γνωστές κρητικές φορεσιές είναι οι Σφακιανές και οι Ανωγειανές», µας λέει και η κα Κουράκη.

Όπως προσθέτει «η Σφακιανή έχει µία ένωση πάντα. Γίνεται όµως ένας συνδυασµός γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν τα κοντόχια σε κάποια µια οµάδα που θα τη δει και χρησιµοποιούν και τα άλλα Οι ζώνες είναι πάντα υφαντές, και των αγοριών και των αγοριών».