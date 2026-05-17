Αφιέρωμα: Η Λεωφόρος των ονείρων του Παναθηναϊκού

Οι πιο παλιές γενιές το αποκαλούν «Ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου». Διόλου άδικα διότι πρόκειται για το πλέον εμβληματικό και ιστορικό γήπεδο της χώρας.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην περιοχή της Περιβόλας στα Κουντουριώτικα, πριν από 104 χρόνια άρχισε να «χτυπάει» η «καρδιά» του Παναθηναϊκού κι από εκείνο το απλό γηπεδάκι που στέγασε τα όνειρα του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν όλα, όχι μόνο για τους «πράσινους», αλλά για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Απόψε (17/5, 19:30) η οικογένεια του Παναθηναϊκού και κάθε ποδοσφαιρόφιλος της χώρας θα «αποχαιρετήσει» το ιστορικό «σπίτι» των «πράσινων», καθώς το «τριφύλλι» θα δώσει κόντρα στον ΠΑΟΚ -στην 6η «στροφή» των εφετινών playoffs- το τελευταίο παιχνίδι του στο «Απόστολος Νικολαΐδης», δεδομένου ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026/27) θα φύγει για το ΟΑΚΑ, πριν την οριστική «μετακόμιση» στο νέο ποδοσφαιρικό «σπίτι» του, το υπό ανέγερση γήπεδο στην περιοχή του Βοτανικού, που αναμένεται να είναι έτοιμο έως το καλοκαίρι του 2027.

Το σκηνικό το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο δεν θα είναι και το πλέον… ιδανικό για «αντίο», καθώς οι εξέδρες θα είναι «βουβές» και «παγωμένες», ελέω της τιμωρίας μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για τις δύο κροτίδες που «έπεσαν» εντός του πετάλου στον αγώνα της 3ης Μαΐου με την ΑΕΚ.

Σίγουρα όχι και το καλύτερο δυνατό… φινάλε για ένα τόσο ιστορικό γήπεδο και γι’ αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός σχεδιάζει έναν πολύ ξεχωριστό «αποχαιρετισμό», ο οποίος θα (πρέπει να) γίνει στο σωστό τάιμινγκ.

Δεδομένου ότι την επόμενη σεζόν, στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα φιλοξενηθεί η Κηφισιά η οποία έχει ήδη συμφωνήσει με τους «πράσινους» για να χρησιμοποιήσει για ένα χρόνο το γήπεδο της Λεωφόρου ως έδρα της στα παιχνίδια της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, στο «τριφύλλι» έχουν αποφασίσει να ετοιμάσουν έναν μεγάλο και πολύ διαφορετικό κύκλο εορταστικών εκδηλώσεων (με αποκορύφωμα ένα μεγάλο φιλικό με αντίπαλο που έχει «συνδεθεί» ιστορικά με τους «πράσινους») το καλοκαίρι του 2027.

Δηλαδή λίγο πριν την οριστική «μετακόμιση» της ομάδας στον Βοτανικό, προκειμένου η τελευταία «πινελιά» στη Λεωφόρο να είναι «πράσινη» και να «αποχαιρετήσει» όλος ο Παναθηναϊκός το ιστορικό «σπίτι» του με τον τρόπο που του αρμόζει. Συνδέοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο (και για πάντα) τις δύο εποχές, το πριν και το μετά…

ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σε αφιέρωμά του το ΑθηναΪκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει πως κάθε γωνιά του «Απόστολος Νικολαΐδης» έχει να «πει» αμέτρητες ιστορίες, ποδοσφαιρικές και μη… Είναι απ’ τις φορές που μπορεί να πει κανείς πως «…αν τα τσιμέντα είχαν φωνή, θα μπορούσαν να γεμίσουν με τις ιστορίες τους ολόκληρους τόμους».

Εκεί μετακόμισε ο Παναθηναϊκός το 1922, μετά την επιμονή του ιδρυτή του Γιώργου Καλαφάτη, ο οποίος μαζί με τον τότε Γιώργο Χατζόπουλο, απευθύνθηκαν στον πρίγκιπα Νικόλαο να πείσει τον δήμαρχο Γιώργο Τσόχα να παραχωρηθεί η έκταση στους «πράσινους». Όπως κι έγινε με την εγκριτική απόφαση να δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμόν 165/1924 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εκεί διεξήχθη στις 28 Ιουνίου 1925 το πρώτο, πλήρως καταγεγραμμένο ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο απέναντι στον Ολυμπιακό (3-3), αν και βεβαίως η χρήση του γηπέδου είχε ξεκινήσει νωρίτερα, από το 1924.

Εκεί φτιάχτηκαν το 1928 οι πρώτες ξύλινες κερκίδες σε ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας, ενώ τρία χρόνια μετά έγινε το πρώτο γήπεδο στο οποίο τοποθετήθηκαν και τσιμεντένιες εξέδρες.

Εκεί τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το 1938 φυσικός χλοοτάπητας σε ελληνικό γήπεδο. Μέχρι τότε το γήπεδο είχε χωμάτινη επιφάνεια, όμως εκείνη τη χρονιά έγιναν σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στο γήπεδο και τοποθετήθηκε για πρώτη φορά γρασίδι στον αγωνιστικό χώρο, κάτι αρκετά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής.

Εκεί σηκώθηκε η πρώτη ελληνική σημαία κι έγινε το πρώτο μέρος στην Ελλάδα που «ελευθερώθηκε» απ’ τη γερμανική Κατοχή, όταν ο Αντώνης Βρεττός ύψωσε τη γαλανόλευκη στο γήπεδο της Λεωφόρου, 4 μέρες πριν την Απελευθέρωση, σε μία πράξη που έχει μείνει ως μία από τις πιο συμβολικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Και σε ένα μέρος που καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής ήταν σημείο αντίστασης των Ελλήνων, με ραδιόφωνα και ασυρμάτους κρυμμένους στα πιο απρόσιτα σημεία του.

Εκεί διεξήχθη στις 28 Ιουλίου 1948 ο πρώτος αγώνας στην Ελλάδα υπό το φως τον προβολέων, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί επί του Ολυμπιακού με 2-0 σε φιλικό αγώνα, με τέρματα των Πετσανά και Σταφυλίδη.

Εκεί χτίστηκε το 1959 το πρώτο κλειστό γυμναστήριο της Ελλάδας, ο περίφημος «Τάφος του Ινδού», που πήρε το όνομά του κατόπιν εμπνεύσεως του εφόρου της ομάδας μπάσκετ, Τάσου Στεφάνου από την ομώνυμη ταινία του Φριτς Λανγκ.

Εκεί «σήκωσε» ο Παναθηναϊκός το αήττητο πρωτάθλημα του 1964 (24 νίκες, 6 ισοπαλίες) κι έγινε η πρώτη «Invincible» (αήττητη) ομάδα στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκεί ήταν η έδρα και το επίσημο «σπίτι» και της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας απ’ το 1931 έως το 1984, ενώ χρησιμοποιήθηκε ως έδρα και στα προκριματικά του EURO 2004, που οδήγησαν την εθνική ομάδα στην τελική φάση κι ακολούθως στην ιστορική κατάκτηση του τροπαίου στις 4 Ιουλίου 2004.

Εκεί μεγάλωσαν και μεγαλούργησαν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαιρικοί «μύθοι» όπως ο Μίμης Δομάζος, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αριστείδης Καμάρας, ο Τάκης Οικονομόπουλος, ο Τότης Φυλακούρης, ο Κώστας Λινοξυλάκης, ο Άγγελος Μεσσάρης, ο Μίμης Πιερράκος.

Εκεί γράφτηκε με «χρυσά» γράμματα τη σεζόν 1970/71 η ανεπανάληπτη πορεία του Παναθηναϊκού ως τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, με ιστορικές προκρίσεις απέναντι στην σπουδαία Έβερτον της εποχής και τον Ερυθρό Αστέρα σ’ εκείνο το αλησμόνητο 3-0 της ρεβάνς της Λεωφόρου, που οδήγησε τους «πράσινους» στο καταληκτικό ματς της διοργάνωσης απέναντι στον μεγάλο Άγιαξ του συγκλονιστικού Γιόχαν Κρόιφ.

Εκεί έγραψε τις δικές της σελίδες και η νεότερη γενιά παικτών του Παναθηναϊκού με μεγάλες προκρίσεις και πορείες σε Champions League και Κύπελλο UEFA το 2002 και το 2003, νικώντας μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα.

Κάθε γωνιά του γηπέδου της Λεωφόρου έχει μέσα του «ψυχή». Κι ακόμη και τώρα, που το πιο ιστορικό γήπεδο της χώρας θα αποχωριστεί τον Παναθηναϊκό της και μετά από λίγα χρόνια θα γίνει ένα μεγάλο πάρκο στην «καρδιά» της Αθήνας (με το κομμάτι της Θύρας 13 να μετατρέπεται σε μουσείο), θα περιμένει στην… αγκάλη του τα μικρά παιδιά για να τους «πει» όλες της ιστορίες του για τους ασύλληπτους παίκτες που μεσουρανούσαν κάποτε πάνω σ’ αυτά τα χώματα…

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ… 28.173

1

Το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο σε επίπεδο Α’ Εθνικής μπήκε στις 25 Οκτωβρίου 1959, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναιγιάλειο. Ο Ανδρέας Παπαεμμανουήλ έγραψε το όνομά του στην ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης των «πράσινων» που σκόραρε στη Λεωφόρο στην Α’ Εθνική. Ο θρυλικός «κούνελος», γνωστός για το τρομερό του σουτ, νίκησε τον Θεοδώρου στο 28’, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στο κατάμεστο γήπεδο, ενώ στο 47’ ο Παναγιώτης Σιαήλος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

2,24

είναι ο μέσος όρος γκολ που πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός ανά παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης», αριθμός που αποτυπώνει την παραγωγικότητα των «πράσινων» στην ιστορική τους έδρα.

60

γκολ πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο στο πρωτάθλημα της περιόδου 1972/73 κι αυτή η επίδοση παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο ρεκόρ παραγωγικότητα των «πρασίνων» στο ιστορικό τους σπίτι. «Παπάδες» έκανε εκείνη τη σεζόν η επίθεση του «τριφυλλιού», με πρώτο… βιολί -ποιόν άλλον;- τον Αντώνη Αντωνιάδη που πέτυχε 18 γκολ, έχοντας ως συμπαραστάτη του στην επίθεση τον Αρακέν Ντεμέλο (10 γκολ).

85

αγώνες κράτησε το μεγαλύτερο αήττητο σερί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, επίδοση που δεν έχει καταρριφθεί. Αφετηρία αποτέλεσε ο μηδενισμός απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 18 Μαρτίου 1973 (0-2 α.α. και αφαίρεση ενός βαθμού), όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας μετά τη διακοπή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακός από τον διαιτητή Λάτσιο. Ακολούθησαν πέντε ολόκληρες σεζόν χωρίς ήττα, μέχρι τις 16 Απριλίου 1978, όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε 3-2 στη Λεωφόρο, βάζοντας τέλος σε σερί 66 νικών και 19 ισοπαλιών. Πρωταγωνιστής εκείνης της ανατροπής ήταν και ο πρώην «πράσινος» Δημήτρης Σεϊταρίδης, πατέρας του Γιούρκα Σεϊταρίδη. Το συγκεκριμένο ρεκόρ κυνηγούσε και η τότε ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία έτρεχε αήττητο 65 αγώνων από την ήττα 0-1 από την Προοδευτική την 1η Σεπτεμβρίου 2002.

93,25%

είναι το συνολικό ποσοστό αήττητων αγώνων του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο στα χρόνια της Α’ Εθνικής/Super League. Στα 667 ματς που έχει δώσει οι νίκες (500) αντιστοιχούν στο 74,96% των αγώνων του, οι ισοπαλίες (122) στο 18,29%, ενώ οι ήττες (46) περιορίζονται μόλις στο 6,75%.

407

γκολ είναι το παθητικό του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο στην Α’ Εθνική, με το συνολικό goal average (σε επίθεση/άμυνα) να ξεπερνάει τα 1.000 γκολ (1.087). Ο πρώτος αντίπαλος που βρήκε δίχτυα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν ο Λάκης Σοφιανός του Παναιγιάλειου, ο οποίος μείωσε σε 2-1 στο 52’ της πρεμιέρας του 1959/60.

1.495

γκολ έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο σε 667 αγώνες πρωταθλήματος Α’ Εθνικής.

28.173

είναι το μεγαλύτερο νούμερο εισιτηρίων που έχει καταγράψει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ρεκόρ σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου 1965 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου το «τριφύλλι» επικράτησε 1-0. Η συγκεκριμένη επίδοση ξεπεράστηκε μόνο σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση, δυόμισι χρόνια αργότερα, όταν υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, με 29.665 θεατές στις εξέδρες.