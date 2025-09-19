Αφιέρωμα: Γ’ Εθνική… Από τον Τάλω στον Γρανίτη

■ Η οµάδα της Αγίας Μαρίνας 11η εκπρόσωπος του χανιώτικου ποδοσφαίρου στην κατηγορία

Την παρθενική του εµφάνιση στη Γ’ Εθνική κάνει την Κυριακή ο Γρανίτης Αγίας Μαρίνας και µε την ευκαιρία αυτή παρουσιάζουµε την προϊστορία των χανιώτικων οµάδων στην κατηγορία αυτή.

1 από 4

Με την οµάδα της Αγίας Μαρίνας να γίνεται η 11η εκπρόσωπος του χανιώτικου ποδοσφαίρου µε την πρώτη να είναι ο Τάλως τη σεζόν 1965-66 και τελευταία ο Αρης Σούδας το 2021-22. Από τότε πέρασαν 3 σεζόν χωρίς εκπροσώπηση στην 3η κατηγορία αφού λόγω µπαράζ έµειναν εκτός ο πρωταθλητής Απόλλωνας (δύο φορές) και ο ίδιος ο Γρανίτης.

Ρεκόρ οι 8 συµµετοχές του ΑΟ Χανιά

Τις περισσότερες συµµετοχές στην κατηγορία τις έχει ο ΑΟ Χανιά. Συγκεκριµένα 8 σε… 3 δόσεις. Τις 2 πρώτες συµµετοχές τις κατέγραψε την περίοδο 1983-84 και 84-85. Μόλις είχε υποβιβαστεί από τη Β’ Εθνική που για πρώτη φορά έγινε σε ενιαίο όµιλο ενώ αντίθετα η Γ’ διεξήχθη από ένα σε δύο και έτσι βρέθηκε ο ΑΟΧ να αγωνίζεται στο νότιο όµιλο “θύµα” της αναδιάρθρωσης. Τον επόµενο χρόνο υποβιβάστηκε στη ∆’ Εθνική για να γνωρίσει ξανά νέο πικρό υποβιβασµό που τον έφερε για πρώτη φορά στα τοπικά. Το 1993-94 µετά από προσπάθειες χρόνων επέστρεψε κατακτώντας τον τίτλο στον όµιλο Κρήτης της ∆’ Εθνικής αλλά παρότι έστησε ΠΑΕ µε αρκετές φιλοδοξίες άντεξε µόλις 3 σεζόν πριν υποβιβασθεί. Η τελευταία παρουσία του ξανά για µία τριετία ξεκίνησε το 2010-11 όταν ανέβηκε ξανά ως πρωταθλητής από τον όµιλο Κρήτης της ∆’ Εθνικής. Αυτή τη φορά η συνέχεια ήταν πολύ πιο ενθαρρυντική και το 2012-13 αν και 6ος ευνοήθηκε αυτή τη φορά από τις αναδιαρθρώσεις και επέστρεψε στη Β’ Εθνική µετά από 30 χρόνια! ∆υστυχώς µετά από 4 σεζόν υποβιβάστηκε αν και τερµάτισε πάνω από τη διαχωριστική γραµµή και τελικά δεν κατέβηκε ποτέ στην Γ’ Εθνική καθώς προχώρησε η συνεργασία-συγχώνευση µε τον Κισσαµικό που δηµιούργησε την σηµερινή ΠΑΕ Χανιά.

Με 4 συµµετοχές η ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ αλλά και άδοξο τέλος…

∆εύτερη σε παρουσίες στη Γ’ Εθνική είναι η ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ. Βρέθηκε εκεί πρώτη φορά το 2016-17 ως ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ µέσω µπαράζ και παρότι υποβιβάζονταν µονάχα µία οµάδα δεν κατάφερε να αποφύγει την τελευταία θέση. ∆ύο χρόνια µετά επανήλθε και κατάφερε να κάνει αρκετά καλές πορείες που την κράταγαν µε άνεση στην κατηγορία. Το 2020-21 αν και πέτυχε την καλύτερη της θέση (5η) την επόµενη δεν δήλωσε συµµετοχή όχι µόνο στη Γ’ Εθνική αλλά και σε κάποια άλλη τοπική κατηγορία ρίχνοντας τίτλους τέλους σε µία 12ετή παρουσία.

Οι… ΑΟΠ των τριών συµµετοχών

Από τρεις συµµετοχές έχουν Πλατανιάς και Παλαιόχωρα.

Οι “ερυθρόλευκοι” αφού σώθηκαν το 2009-10 ως νεοφώτιστοι έχοντας κατακτήσει ένα χρόνο νωρίτερα τον τίτλο στη ∆’ Εθνική (όµιλο Κρήτης) στη συνέχεια βρέθηκαν 5οι στον νότιο όµιλο και ευνοήθηκαν από το “Κοριόπολις” που τους έδωσαν το φθινόπωρο του 2011 µία ανέλπιστη άνοδο στη Β’ Εθνική που αποτέλεσε το έναυσµα για να βρεθούν 10 µήνες αργότερα στην κορυφαία Εθνική κατηγορία. Η τρίτη συµµετοχή ήταν σε εντελώς άλλο κλίµα. Το 2020-21 οικονοµικοί λόγοι οδήγησαν τον Πλατανιά να επιλέγει να αγωνισθεί στη Γ’ Εθνική και εκεί τερµάτισε πολύ χαµηλά µε αποτέλεσµα όχι µόνο να υποβιβασθεί αλλά και να µην δηλώσει καθόλου συµµετοχή στις τοπικές διοργανώσεις.

Η οµάδα του Σελίνου τώρα ξεκίνησε µε µεγάλο ενθουσιασµό στην παρθενική της παρουσία το 2017-18 τερµατίζοντας στην πολύ καλή 6η θέση. Παραδόξως άλλαξε όλο το ρόστερ και έτσι ήρθε το µοιραίο (υποβιβασµός) ένα χρόνο µετά. Επανήλθε στη Γ’ Εθνική το 2020-21 σε συνθήκες… υγειονοµικών πρωτοκόλλων αλλά τελικά συµµετείχε µονάχα στις 4 πρώτες αγωνιστικές µέχρι το νέο λοκ ντάουν στις αρχές Νοεµβρίου. Στην επανεκκίνηση του πρωταθλήµατος τον επόµενο Απρίλιο δεν συνέχισε και είναι αξιοσηµείωτο ότι µε τις 2 νίκες σε 4 παιχνίδια συγκέντρωσε περισσότερους βαθµούς από όσους ο Πλατανιάς που έπαιξε σε όλο τον γύρο! Ηταν και η τελευταία χρονιά µε τόσες οµάδες από τα Χανιά (4) διότι στη συνέχεια µειώθηκαν οι όµιλοι και πλέον ανέβαιναν µόνο οι πρωταθλητές και αυτοί µέσω µπαράζ.

Το κύκνειο άσµα του Τάλω

Στις δύο συµµετοχές βρίσκουµε τον Τάλω, ένα από τα πιο ιστορικά ποδοσφαιρικά σωµατεία των Χανίων και αυτές οι παρουσίες αποτέλεσαν και το “κύκνειο” άσµα του. Το 1965-66 έχοντας υποβιβαστεί από τη Β’ Εθνική συµµετείχε στη νεοσύστατη Γ’ που είχε την ονοµασία Ερασιτεχνική Β’ Εθνική. Τερµάτισε 9ος και προτελευταίος στον α’ όµιλο αλλά καθώς έγινε αναδιάρθρωση και αύξηση των οµάδων παρέµεινε και αγωνίσθηκε εκεί και ένα χρόνο µετά όταν ήταν τελευταίος (9ος) στον 1ο υποόµιλο του β’ οµίλου. Ηταν και η τελευταία παρουσία τόσο της κατηγορίας καθώς την κατήργησε ο Ασλανίδης -επανεµφανίστηκε το 1982/83- όσο και του Τάλω αφού παρότι ετοιµαζόταν να λάβει µέρος στην Α’ ΕΠΣΧ το φθινόπωρο του 1967 έπεσε και αυτός θύµα του χουντικού γγΑ µαζί µε δεκάδες σωµατεία σε όλη την Ελλάδα.

Ο Κισσαµικός των ρεκόρ

Ο πιο πετυχηµένος τώρα σύλλογος των Χανίων στη Γ’ Εθνική είναι ο Κισσαµικός. ∆ιότι µπορεί να πρωτοβρέθηκε οριακά εκεί την σεζόν 2013-14 µετά την κατάργηση της ∆’ Εθνικής αλλά το 2014-15 έγινε ο πρώτος και µοναδικός χανιώτικος σύλλογος που κατέκτησε τίτλο στην τρίτη εθνική κατηγορία αφού όπως προαναφέραµε η άνοδος ΑΟΧ και Πλατανιά ήρθε λόγω αναδιάρθρωσης και “Κοριόπολις” αντίστοιχα. Επίδοση ρεκόρ λοιπόν για την οµάδα του Καστελίου που το καλοκαίρι του 2017 προχώρησε σε συνεργασία-συγχώνευση µε τον ΑΟΧ. Εδώ να σηµειώσουµε ένα ακόµα ρεκόρ του Κισσαµικού καθώς είναι η µοναδική οµάδα µε το απόλυτο στα µπαράζ των πρωταθλητών, έστω και αν αυτά οδηγούσαν τότε στη ∆’ Εθνική και όχι στη Γ’.

Τελευταία “παράσταση” για την ΑΕΧ

∆ύο συµµετοχές µέτρησε και η ΑΕΧ και µάλιστα έγινε η πρώτη οµάδα των Χανίων που έπαιξε σε ενιαίο όµιλο το 2001-02 όπου ήταν 10η. ∆υστυχώς ένα χρόνο µετά υποβιβάστηκε µε την 16η θέση που κατέλαβε και µετά από σκληρή µάχη επιβίωσης µε κύριο αντίπαλο την ΑΕΛ! Ουσιαστικά κάπου εκεί τελείωσε και το φιλόδοξο …πρότζεκτ που στήθηκε το καλοκαίρι του 1997 πάνω στο καταστατικό της Ιωνίας. Ηταν η τελευταία της παράσταση στις επαγγελµατικές εθνικές κατηγορίες.

Ακόµα ο Αρης Σούδας επίσης µε δύο συµµετοχές, ήταν ο τελευταίος µέχρι σήµερα εκπρόσωπος των Χανίων στη Γ’ Εθνική όπου πρωτοεµφανίστηκε το 2020-21 και συνέχισε και την επόµενη σεζόν πριν υποβιβαστεί.

Εντυπωσιακό ντεµπούτο ο Πανακρωτηριακός αλλά…

Εκτός του Γρανίτη µία παρουσία έχουν στη Γ’ Εθνική ο Πανακρωτηριακός και η Ιωνία 2000. Βίοι αντίθετοι. Η οµάδα του Ακρωτηρίου που προήλθε το καλοκαίρι του 1993 από την συγχώνευση Θύελλας και ΕΘΚ έζησε την κορυφαία στιγµή µε την 4η θέση που κατέλαβε το 2019-20. Το ξαφνικό πρώτο λοκ ντάουν που προέκυψε λόγω covid-19 και κάποια διοικητικά θέµατα είχαν ως αποτέλεσµα την τελευταία παρουσία της στις εθνικές κατηγορίες καθώς την επόµενη σεζόν επέλεξε να αγωνισθεί στο τοπικό.

Η Ιωνία 2000 τώρα που ξεκίνησε ως φυτώριο της Ιωνίας ένα χρόνο πριν συγχωνευθεί η τελευταία, κατάφερε το 2004-05 να κατακτήσει τον τίτλο στη ∆’ Εθνική (όµιλο Κρήτης) και έτσι το 2005-06 έκανε ένα σύντοµο πέρασµα από τη Γ’ Εθνική για να υποβιβαστεί άµεσα.

Οι εκπρόσωποι των Χανίων

Οµάδα Καλύτερη θέση

8 συµµετοχές

ΑΟ Χανιά (6η το 2013)

4 συµµετοχές

ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 5η* το 2021)

3 συµµετοχές

ΑΟ Πλατανιά (5ος το 2011)

ΑΟ Παλαιόχωρα (6η το 2018)

2 συµµετοχές

Τάλως Χανίων (9ος 1966 & 1967)

ΑΕ Χανίων (10η το 2002)

Κισσαµικός (1ος το 2015)

Αρης Σούδας (7ος το 2021)

1 συµµετοχή

Ιωνία 2000 (16η το 2006)

Πανακρωτηριακός (4ος* το 2020)

Γρανίτης (; το 2026)

*Στην παρένθεση η καλύτερη θέση των οµάδων στη Γ’ Εθνική. ∆ιευκρινίζουµε ότι το έτος δείχνει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε το πρωτάθληµα. ∆ηλαδή το 2013 σηµαίνει 2012-13. Πανακρωτηριακός και ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ παρότι τερµάτισαν αρκετά ψηλά δεν δήλωσαν συµµετοχή την επόµενη σεζόν στην κατηγορία!

Συνολικά η φετινή είναι η 29η παρουσία οµάδα µας στην κατηγορία ενώ το 2020-21 είχαµε 4 συλλόγους.