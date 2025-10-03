Αφιέρωμα: Εννέα οµάδες για την άνοδο στην Β’ ΕΠΣ Χανίων

» Πρώτα φαβορί Άρης Βουκολιών, Θύελλα Καλ. και Ίκαρος Μ. σύµφωνα µε τους προπονητές

Το πόσο αµφίρροπο αναµένεται το νέο πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας “Γιώργος Ζαγουράκης” που ξεκινάει αύριο σε Βουκολιές και Βαρύπετρο φαίνεται από το γεγονός ότι 9 από τις 14 οµάδες ψηφίστηκαν ως πιθανές πρωταγωνίστριες µε 4 και άνω προτιµήσεις ενώ έγινε αναφορά σε δύο ακόµα!

Εντάξει η µικρή σχετικά συµµετοχή οµάδων της κατηγορίας στο Κύπελλο (8 στις 14) έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει σαφή εικόνα όπως στην Α’ και κυρίως τα φιλικά είναι εκείνα που έχουν δώσει δείγµατα γραφής καθώς και οι µεταγραφές.

Πάντως η δηµιουργία του οµίλου Κρήτης στη Γ’ Εθνική που θα οδηγήσει σε άνοδο τις 3 πρώτες οµάδες από τη Β’ -ότι και αν κάνει ο Γρανίτης- και υπό προϋποθέσεις τον 4ο (αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των Χανίων στη ΣΛ2) οδήγησε και στην δεύτερη τοπική κατηγορία πολλές οµάδες να θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.

Τις πρώτες προτιµήσεις τώρα συγκεντρώνουν 3 οµάδες: µε βραχεία κεφαλή προηγείται ο Αρης Βουκολιών (12 ψήφοι) και ακολουθούν η Θύελλα Καλάθενων και ο Ικαρος Μ. µε 11 και 10 αντίστοιχα.

Πολύ κοντά άλλες δύο οµάδες που ψηφίστηκαν από το 50% των προπονητών: Ποσειδώνας Τσικαλαριών (8), Ενωση Θύελλα Καµίνια (7) και εκεί κοντά και ο Θησέας Περιβολίων µε 6 ψήφους.

Καθόλου αµελητέα όµως η παρουσία του Τιτάν Καλυβών και της ∆όξας Παχιανών µε 5 προτιµήσεις όπως της Ασπίδας Ναυστάθµου µε 4 ψήφους.

Οι παραπάνω είναι 9 οµάδες που µπορούν να τερµατίσουν από την 1η έως την… 9η θέση σύµφωνα µε τα προγνωστικά. Μία τώρα ψήφο ως αουτσάιντερ πήραν ο Αστέρας Χαλέπας αλλά και οι νεοφώτιστοι Νέοι Μινωταύρου που κέρδισαν την τελευταία στιγµή την άνοδο λόγω της αδυναµίας της Κ19 των Χανίων/Κισσαµικός να ανανεώσει την παρουσία της παρά την 5η θέση που κατέλαβε. Πιο αναλυτικά τα προγνωστικά:

Τζωρτζάκης Στέλιος (Ικαρος Μουρνιών): Ο Αρης Β., η Θύελλα Κ., ο Ποσειδών, η ΕΘΚ και εµείς θα πρωταγωνιστήσουµε. Ισως και η Ασπίδα µε τον Τιτάνα ενώ αρκετά υπολογίσιµοι θα είναι ∆όξα και Νέοι Μινώταυρου, για µένα ρυθµιστές στο πρωτάθληµα.

Γκόντζος Χάρης (Θησέας Περιβολίων): Από ότι ακούω ο Αρης Βουκολιών και η Θύελλα Κ. θα είναι δυνατοί, παρότι δεν έχω εικόνα πιθανόν και ο Ικαρος ενώ θεωρώ ότι και εµείς θα είµαστε πρωταγωνιστές.

Φλεµετάκης Σταµάτης (Αρης Βουκολιών): Πιστεύω ότι εκτός από την οµάδα µου σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθληµα θα πρωταγωνιστήσουν ακόµα η Θύελλα και η Ασπίδα ενώ βλέπω και τους Τιτάνα και Ποσειδώνα εξίσου ισχυρούς.

Λιουδάκης Γιάννης (∆όξα Παχιανών): Κάπου 7 οµάδες ξεχωρίζουν και συγκεκριµένα οι: Αρης, Ικαρος, Θησέας, ∆όξα, Ποσειδώνας, Θύελλα και Τιτάν.

Γιαννόπουλος Μάκης (Ενωση Θύελλα Καµίνια): Η Θύελλα και ο Αρης Βουκολιών ξεχωρίζουν, πιθανόν και ο Θησέας µε τον Ικαρο να πρωταγωνιστήσουν ίσως και η Ασπίδα µε τον Ποσειδώνα ενώ κάπου εκεί βρίσκεται και η οµάδα µου.

Ζερβουδάκης Γιώργος (Ποσειδών Τσικαλαριών): Η Θύελλα, ο Αρης Β., η ΕΘΚ και πιθανόν ο Ικαρος θα διεκδικήσουν την άνοδο µαζί µε τον Ποσειδώνα.

Βεργανελάκης Μάνος (Θύελλα Καλαθενών): Εκτός από την οµάδα µου θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσουν ο Αρης Βουκολιών -για µένα το πρώτο φαβορί- και οι Ποσειδώνας, Ικαρος και Θησέας.

Φούρλας ∆ηµήτρης (Ασπίδα Ν.): Η ∆όξα µε τον Ικαρο θέλουν να επανέλθουν στην Α’ ενώ υπάρχουν και άλλες όπως ο Τιτάν και ο Αρης Βουκολιών που µαζί µε την οµάδα µου περιµένω να πρωταγωνιστήσουν.

Χαζηράκης Γιάννης (Αστέρας Χαλέπας): Η ΕΘΚ, ο Τιτάν, ο Ποσειδώνας θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο και την άνοδο ενώ ίσως και ο Ικαρος µε τον Θησέα που θα ήθελαν να επιστρέψουν άµεσα στην Α’.

Νικολιουδάκης Νεκτάριος (Χάλης Βαρυπέτρου): Ο Αρης Βουκολιών και η Θύελλα Καλάθενων ξεχωρίζουν σε ένα πρωτάθληµα που το περιµένω πολύ δυνατό.

Βολακάκης Γιώργος (Τιτάν Καλυβών): Ο Θησέας που είδα έχει µία πολύ καλή οµάδα, ενώ από ότι ακούω και ο Αρης Βουκολιών θα είναι δυνατός. ∆υστυχώς δεν έχω εικόνα για τις περισσότερες οµάδες.

Καρατζάς Κώστας (Κορωνίδα Βάµου): Παρότι δεν έχω δει τις πιο πολλές οµάδες νοµίζω ότι η Θύελλα µε την ΕΘΚ και την ∆όξα θα είναι εκείνες που θα διεκδικήσουν την άνοδο.

Μπονατάκης Γιώργος (Τάλως Λενταριανών): Ο Ικαρος, η Θύελλα, ο Αρης Β, η ΕΘΚ και η ∆όξα είναι οι οµάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, ίσως και ο Αστέρας Χαλέπας.

Παντελακάκης Στέλιος (Νέοι Μινώταυρου): Είναι αρκετές οι καλές οµάδες και περιµένω ένα ανταγωνιστικό πρωτάθληµα. Η ΕΘΚ, η Θύελλα, ο Αρης Β. ξεχωρίζουν, αρκετές ελπίδες έχει ο Ποσειδώνας ενώ εκεί κοντά βρίσκεται και ο Ικαρος.

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 33 ΧΡΟΝΩΝ: Πρώτος ο Χάλης στην κατάταξη των 14 οµάδων

Με την ευκαιρία η γενική βαθµολογία των 14 οµάδων της Β’ κατηγορίας στις τελευταίες 33 διοργανώσεις από όταν καθιερώθηκε το βαθµολογικό σύστηµα 3-1-0 το 1992-93.

Στην λίστα έχουµε προσθέσει και την 1η οµάδα που είναι η Αµιλλα και η οποία φέτος µετά από µία 20ετία “αποχωρίστηκε” την κατηγορία επιστρέφοντας στα… µεγάλα σαλόνια του τοπικού.

Είναι και η µοναδική που έχει ξεπεράσει τους 1.000 βαθµούς κάτι που ίσως πετύχει και ο Χάλης σε 2-3 περιόδους καθώς ο σύλλογος του Βαρυπέτρου είναι ο πιο… µπαρουτοκαπνισµένος από τις 14 της φετινής διοργάνωσης “Γ. Ζαγουράκης”.

Σε κάθε οµάδα αναγράφονται κατά σειρά:

• Η θέση της στην γενική κατάταξη

• Πόσες σεζόν έχει αγωνιστεί από το 1992-93 (το δεύτερο νούµερο συνολικά αν και πιθανόν να είναι περισσότερες)

• Οι βαθµοί που συγκέντρωσε µετά την τυχόν αφαίρεση κάποιων λόγω ποινών (σε παρένθεση µε µείον)

• Νίκες, ισοπαλίες και ήττες

• Γκολ υπέρ και κατά

• Συνολικοί αγώνες. Εδώ έχουµε προσθέσει τους 4 που έδωσαν το 2020-21 πριν πέσει απότοµα η αυλαία λόγω κορωνοϊού. Εχουν προστεθεί και οι αγώνες της β’ φάσης. Αντίθετα δεν υπολογίζονται πλέι οφ, πλέι άουτ και αγώνες µπαράζ καθώς αυτοί αφορούν µία διαφορετική κατάταξη.

ΟΙ 80+9 ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΗΣ Β’ ΕΠΣΧ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία µας από το 1992-93 στην Β’ κατηγορία έχουν αγωνισθεί 79 οµάδες ενώ ο Ικαρος Μ. θα είναι η 80η. Πάντως ο τελευταίος έχει άλλες 4 συµµετοχές σε παλαιότερα χρόνια µε δύο διαφορετικούς ΑΜ ΕΠΟ. ∆ιότι τον πρώτο Ικαρο τον διέλυσε ο χουντικός γγΑ Ασλανίδης -µαζί µε πολλές ακόµα οµάδες στη χώρα- για να επαναδραστηροποιηθεί στα τέλη της δεκαετίας του ‘70.

Να διευκρινίσουµε εδώ ότι δυστυχώς παρά την έρευνα που έχουµε κάνει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την Β’ και την Γ’ ΕΠΣΧ κυρίως την περίοδο της 7ετούς δικτατορίας. Οπότε είναι πιθανόν να έχουν κάποιες οµάδες περισσότερες συνολικές παρουσίες.

Υπάρχουν ακόµα 9 οµάδες που έπαιξαν στην Β’ πριν το 1992-93 από τις οποίες µονάχα ο Μινώταυρος είναι εν ενεργεία. Ήταν και ο Ικαρος που όµως όπως προαναφέραµε πλέον θα “ντεµπουτάρει” και στη νέα περίοδο την οποία υπολογίζουµε εδώ.

Αξιοσηµείωτο ότι ακόµα και πριν ξεκινήσει τους αγώνες ο Ικαρος βρίσκεται στην κατάταξη πιο πάνω από 3 οµάδες που έχουν αρνητική βαθµολογία: Θύελλα Κάινας, Ενωση Θύελλας Φλόγας και ΑΕ Χανίων.

Για την ιστορία οι άλλες οµάδες που βρίσκονται στην πρώτη 20άδα είναι: 5. Ιδοµενέας, 9. Κεραµειά, 10. Υρτακίνα, 11. ∆άφνη, 12. Αστέρας Μανωλιόπουλου, 14. Απόλλων, 16. ΑΕ Κυδωνίας, 17. Ροδωπού, 18. Γρανίτης και 20. Ικαρος Ταυρωνίτη.