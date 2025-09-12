Αφιέρωμα Α’ ΕΠΣ Χανίων: Έξι οµάδες για τον τίτλο σύµφωνα µε τους προπονητές

ΑΕ Κυδωνίας και Νέος Κισσαµικός ξεχωρίζουν µε… βραχεία κεφαλή στα προγνωστικά

Πραγµατικά είναι από τις σπάνιες φορές αν όχι η µοναδική στις 74 διοργανώσεις της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΧ που έξι οµάδες δείχνουν σχεδόν ισοδύναµες και ικανές να κατακτήσουν τον τίτλο και την άνοδο. Μία άνοδος που όπως εξηγήσαµε µονάχα για τον πρωταθλητή είναι σίγουρη, ενώ ο 2ος και ο 3ος θα βρεθούν στη Γ’ Εθνική υπό προϋποθέσεις και σε συνάρτηση µε την πορεία του Γρανίτη και των Χανίων.

Η µοναδική τώρα οµάδα που αναφέρθηκε και από τους 16 προπονητές ήταν ο Νέος Κισσαµικός. Θα µπορούσε κάποιος να πει λοιπόν ότι είναι το πρώτο φαβορί. Μόνο που δεν είναι ακριβώς έτσι. ∆ιότι η ΑΕ Κυδωνίας µπορεί να πήρε µία ψήφο λιγότερη όµως ήταν και η µοναδική που 5 προπονητές τής έδωσαν ένα ελαφρύ ή πιο σηµαντικό προβάδισµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Ουσιαστικά λοιπόν είναι εκείνη που προηγείται στα προγνωστικά και πολύ κοντά βρίσκεται η οµάδα του Καστελλίου. Στις… 15 ψήφους ισοβαθµούν οι πολύ ενισχυµένοι στις µεταγραφές Πανακρωτηριακός και Πλατανιάς ενώ ακολουθούν ο Μινώταυρος µε 14 και ο Αρης Σούδας µε 13 αναφορές.

Από εκεί και πέρα αναφέρθηκαν και δύο ακόµα οµάδες ως αουτσάιντερ. Κυρίως ο Παγχανιακός/ΑΟ∆Α από 3 προπονητές ενώ και η νεοφώτιστη Αµιλλα µε τις µεταγραφές που έκανε πήρε µία ψήφο.

Ιδού λοιπόν τα προγνωστικά των προπονητών για το 74ο πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας “Γιώργος Βούρβαχης”:

Ριτζάκης Γιώργος (ΑΕ Κυδωνίας): ∆ύσκολο το φετινό πρωτάθληµα, δύσκολη και η πρόβλεψη. Πάντως νοµίζω ότι εµείς, ο Νέος Κισσαµικός, ο Πανακρωτηριακός, ο Αρης Σούδας, ο Πλατανιάς αλλά και ο Μινώταυρος ξεχωρίζουν.

Κουκουδάκης Στέλιος (Απόλλων): Νοµίζω ότι ξεχωρίζουν ΑΕ Κυδωνίας, Αρης Σούδας, Πανακρωτηριακός, Ν. Κισσαµικός, Μινώταυρος και Πλατανιάς. Με την ΑΕ Κυδωνίας να έχει ένα ελαφρύ προβάδισµα καθώς έχει πιο δεµένο σύνολο από πέρυσι.

Κόλτζος Γιώργος (Αρης Σούδας): Οι βασικοί διεκδικητές του πρωταθλήµατος θα είναι οι Μινώταυρος, Πλατανιάς, Αρης Σούδας, ΑΕ Κυδωνίας, Πανακρωτηριακός και Νέος Κισσαµικός.

Κούτας Βασίλης (Πανακρωτηριακός): Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Οι ΑΕ Κυδωνίας, Αρης Σούδας, Ν. Κισσαµικός, Πλατανιάς, Μινώταυρος, Παγχανιακός/ΑΟ∆Α, Αµιλλα, Πανακρωτηριακός σύµφωνα µε τις κινήσεις που έχουν κάνει δείχνουν ότι θα είναι δυνατές. Οποια οµάδα έχει διάρκεια θα έχει τον πρώτο λόγο και δεν αποκλείεται να υπάρχει και κάποια άλλη οµάδα που να µπει στους διεκδικητές. Το σηµαντικό να υπάρχει υγεία µε όσο γίνεται λιγότερους ή και καθόλου τραυµατισµούς και σεβασµός σε όλους τους συµµετέχοντες. Εύχοµαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους.

Συροκάκης Αντώνης (Μινώταυρος): Για µένα πρώτο φαβορί είναι η ΑΕ Κυδωνίας. Οι Αρης Σούδας, Πλατανιάς, Πανακρωτηριακός και Νέος Κισσαµικός ακολουθούν στα προγνωστικά.

Βεστάκης Λευτέρης (Παγχανιακός/ΑΟ∆Α): Θα είναι ένα συναρπαστικό και δύσκολο πρωτάθληµα. Πολλές οµάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Θεωρώ ότι αυτές θα είναι οι Πλατανιάς, Μινώταυρος, ΑΕ Κυδωνίας, Ν. Κισσαµικός, Πανακρωτηριακός και Αρης Σούδας.

Πρόκος Βαγγέλης (Ιδοµενέας): Για τον τίτλο νοµίζω τα φαβορί είναι: ΑΕ Κυδωνίας, Μινώταυρος, Πανακρωτηριακός, Πλατανιάς και Ν. Κισσαµικός

Μαρκάκης Γιάννης (Ν. Κισσαµικός): Νοµίζω ότι 6 οµάδες θα είναι αυτές που θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο. Η ΑΕ Κυδωνίας που δείχνει να έχει λίγο πιο πολλές πιθανότητες, ο Μινώταυρος, ο Πανακρωτηριακός, ο Πλατανιάς και ο Αρης Σούδας είναι αυτές που ξεχωρίζουν ενώ και η οµάδα µου θεωρώ ότι θα είναι δυνατή

Παπαδάκης Βασίλης (Ιωνία 2000): Πολλά τα φαβορί νοµίζω σε ένα αµφίρροπο πρωτάθληµα. ΑΕ Κυδωνίας, Ν. Κισσαµικός, Πανακρωτηριακός, Μινώταυρος, Αρης και Πλατανιάς θα διεκδικήσουν µε παρόµοιες πιθανότητες τίτλο και άνοδο. Ως αουτσάιντερ υπολογίζω τον Παγχανιακό/ΑΟ∆Α που επίσης ενισχύθηκε αρκετά.

Νικολαϊδης Σπύρος (Σπάθα): Ο Πλατανιάς λόγω βαρύ ονόµατος, ο Μινώταυρος που έχει οµοιογένεια, ο κυπελλούχος Νέος Κισσαµικός και ο αρκετά ενισχυµένος Πανακρωτηριακός έχουν τον πρώτο λόγο για τον φετινό τίτλο σε ένα αµφίρροπο πρωτάθληµα.

Παλαθούρας Παναγιώτης (Ηρακλής Ν.): Σχεδόν οι µισές οµάδες µπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Οι ΑΕ Κυδωνίας, Πλατανιάς, Μινώταυρος και Πανακρωτηριακός θεωρώ ότι είναι τα πρώτα φαβορί όµως αρκετά δυνατές θα είναι και οι Αρης, Ν. Κισσαµικός και Παγχανιακός/ΑΟ∆Α.

Κυριακίδης Μιχάλης (Παλαιόχωρα): Η ΑΕ Κυδωνίας έχει ένα προβάδισµα για τον φετινό τίτλο ενώ υπολογίζω ακόµα Αρη Σούδας, Πανακρωτηριακό και Ν. Κισσαµικό.

Γιανναράκης Πέτρος (Ηφαιστος): Θεωρώ ότι περισσότερες ελπίδες για τον φετινό τίτλο έχουν οι ΑΕ Κυδωνίας, Πλατανιάς, Μινώταυρος και Ν. Κισσαµικός.

Τραχανατζής Χρήστος (Κρ. Αστέρας): Οι ΑΕ Κυδωνίας, Μινώταυρος, Πλατανιάς, Ν. Κισσαµικός, Αρης Σούδας και Πανακρωτηριακός εµφανίζονται πιο δυνατοί φέτος.

Σπαράκης Γιώργος (Αµιλλα): Πλατανιάς, Μινώταυρος, ΑΕ Κυδωνίας, Αρης Σούδας, Πανακρωτηριακός και Ν. Κισσαµικός θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο ενώ από αυτές νοµίζω η ΑΕ Κυδωνίας έχει ένα προβάδισµα καθώς δείχνει πιο δεµένη και έτοιµη για πρωταθλητισµό.

Αγγελάκης Βαγγέλης (Πλατανιάς): Τον πρώτο λόγο για µένα έχουν οι ΑΕ Κυδωνίας, Αρης Σούδας, Μινώταυρος και Πανακρωτηριακός. Από εκεί και πέρα αρκετά δυνατοί πιστεύω ότι θα είναι ο Νέος Κισσαµικός και η οµάδα µου.

Ενδέκατη φορά µε 16 οµάδες

Για 11η φορά -7η συνεχόµενη- θα πραγµατοποιηθεί το πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας Χανίων µε 16 οµάδες. Και αυτή είναι η τρίτη πιο συνηθισµένη µορφή της κορυφαίας τοπικής κατηγορίας. Η πιο συνηθισµένη είναι µε 20 οµάδες (10 συνεχόµενες) αφού εµφανίστηκε 18 ολόκληρες σεζόν µε πρώτη το 1994-95. Είχε βέβαια το µειονέκτηµα ότι οι οµάδες αυτές συνήθως δεν έπαιζαν όλες µε όλες. Αλλά σε δύο φάσεις όπου οι πιο ισχυρές και οι πιο αδύναµες αν δεν έπεφταν από την αρχική κλήρωση στον ίδιο όµιλο τότε δεν θα διασταυρώνονταν καθόλου οι δρόµοι τους.

Οριακά δεύτερη πιο συνηθισµένη µορφή είναι µε 6 οµάδες (17 φορές). Από την 2η διοργάνωση (1953-54) µέχρι και το 1976-77 όταν ήταν µονοψήφιος ο αριθµός των οµάδων ενώ από το 1979-80 και µετά πέρασε στο διψήφιο νούµερο.

Οσον αφορά τα δύο… άκρα οι λιγότερες οµάδες στην Α’ κατηγορία ήταν οι 5 και µάλιστα 4 φορές. Τόσο στην πρώτη διοργάνωση (1952-53) όσο και τις σεζόν 60-61, 65-66 και 74-75. Στον αντίποδα το ρεκόρ έχει η διοργάνωση του 1998-99 µε 22 και µε ένα σύστηµα διεξαγωγής που… θύµιζε µπάσκετ µε πολλά πλέι οφ και πλέι άουτ. Συνολικά στις 74 διοργανώσεις είχαµε 14 διαφορετικές αριθµητικές εικόνες. Από τις χρονιές αυτές τις 12 είχαµε µονό αριθµό οµάδων µε: 5, 7, 9, 15 ή 17 και τις υπόλοιπες 62 ζυγό αριθµό.