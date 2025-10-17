menu
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός στο θανατηφόρο τροχαίο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνελήφθη από την Τροχαία ο Έλληνας οδηγός του ενός εκ των δύο αυτοκινήτων στο τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, στις Αφίδνες Αττικής, καθώς στην αλκοομέτρηση που έγινε βρέθηκε στο αίμα του υπερδιπλάσιο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ, σύμφωνα με την αυτοψία στον τόπο του συμβάντος, φαίνεται ότι αυτός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στη μέτρηση που έγινε στον Έλληνα οδηγό, ηλικίας 43 ετών, που θεωρείται υπαίτιος του δυστυχήματος, βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ με ποσοστό 0,54, όταν το όριο είναι 0,24.

Επίσης, ενώ κινείτο προς Λαμία στον παράδρομο της εθνικής οδού, έκανε επικίνδυνο ελιγμό μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι πέντε αλλοδαποί, πακιστανικής υπηκοότητας.

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε μια μάζα σιδηρικών, από όπου ανασύρθηκαν νεκροί δύο από του πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 27 και 28 ετών, ενώ βαρύτατα τραυματισμένος είναι ένας ακόμα 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο ΚΑΤ.

Εκτός κινδύνου είναι οι άλλοι δύο αλλοδαποί και ο 43χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς και νοσηλεύεται φρουρούμενος, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

