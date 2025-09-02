menu
Αφγανιστάν-σεισμός: Περισσότεροι από 1.400 οι νεκροί

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο αριθμός των νεκρών από τον χειρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν αυξήθηκε σε πάνω από 1.400 σήμερα με τους τραυματίες να ανέρχονται σε πάνω από 3.100, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενώ η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης σε απομακρυσμένα χωριά της ορεινής ανατολικής περιοχής της χώρας.

Επίσης σε χιλιάδες υπολογίζονται τα σπίτια που έχουν καταρρεύσει στα απομακρυσμένα χωριά των ορεινών επαρχιών Νανγκαρχάρ, Κουνάρ και Λαγκμάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι σχεδόν το σύνολο των θυμάτων, 1.411 νεκροί και 3.124 τραυματίες, καταγράφηκε στην επαρχία Κουνάρ, όπου όπως και σε άλλες περιοχές, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι πάνω από 5.000 σπίτια στην επαρχία αυτή καταστράφηκαν, ενώ νωρίτερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου εκτιμούσε σε πάνω από 8.000 τα σπίτια που καταστράφηκαν στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα ο Ραχματουλάχ Χακσάρ, διευθυντής στα επείγοντα νοσοκομείου της Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, δήλωσε ότι 600 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε αυτό από την Κυριακή το βράδυ.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι» μπορεί να έχουν πληγεί από τον ισχυρό σεισμό στο Αφγανιστάν, σημειώνοντας ότι αναμένει «εκθετική» αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν.

«Πιστεύουμε ότι ενδεχομένως ο αριθμός των πληγέντων θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν σε εκατοντάδες χιλιάδες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ίντρικα Ρατουάτε, ο συντονιστής ανθρωπιστικής δράσης του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν.

Στη χώρα αυτή σημειώνονται συχνά φονικοί σεισμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, όπου συναντώνται η ινδική και η ευρασιατική τεκτονική πλάκα.

Ο σεισμός 6 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα χθες, Δευτέρα, με τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ να είναι οι χειρότερα πληγείσες.

Επιχειρήσεις διάσωσης διεξήχθησαν χθες σε τέσσερα χωριά που επλήγησαν άσχημα στην Κουνάρ και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν σήμερα στην προσέγγιση πιο απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Εχσανουλάχ Εχσάν.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσα πτώματα μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», σημείωσε. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε να διανέμουμε βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες», πρόσθεσε.

Το ορεινό έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες εμποδίζουν τους διασώστες να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, όπου ο σεισμός ισοπέδωσε εκατοντάδες πλινθόκτιστα σπίτια.

Το βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία διάσωσης είναι η πρόσβαση των οχημάτων στους στενούς δρόμους ορεινών περιοχών, διευκρίνισε ο Εχσάν, προσθέτοντας ότι εστάλησαν μηχανήματα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να ανοίξουν τους δρόμους.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, σήμερα μια σειρά από ασθενοφόρα βρισκόταν στο ορεινό οδικό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό, προσπαθώντας να φτάσει σε χωριά της Κουνάρ, όπου ελικόπτερα παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια και μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία.

Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Καμπούλ και στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με τον Εχσάν.

Η UNICEF προειδοποίησε σήμερα ότι χιλιάδες παιδιά κινδυνεύουν και πρόσθεσε ότι αποστέλλει φάρμακα, ζεστά ρούχα, σκηνές και αδιάβροχα καλύμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινά καταλύματα, όπως και είδη προσωπικής υγιεινής, σαπούνια, απορρυπαντικά, πετσέτες και σερβιέτες υγιεινής.

Εξάλλου στρατιώτες των Ταλιμπάν έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να προσφέρουν βοήθεια και να επιτηρούν την ασφάλεια.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε εξάλλου χθες ότι τα συνεργεία διάσωσης και οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν γρήγορα τα κουφάρια ζώων ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτινων πόρων.

«Οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι συνεχείς μετασεισμοί και η απομακρυσμένη θέση πολλών χωριών εγείρουν σοβαρά εμπόδια στην παράδοση βοήθειας», σημείωσε παράλληλα σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προσθέτοντας ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από τον σεισμό.

«Η αδυναμία του συστήματος υγείας πριν από το σεισμό σημαίνει πως οι δυνατότητες που υπάρχουν τοπικά έχουν κορεστεί, κάτι το οποίο δημιουργεί απόλυτη εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες», τόνισε.

Οι άνθρωποι χρειάζονται απεγνωσμένα τρόφιμα και σκηνές, δήλωσε παράλληλα ο Σαφιουλάχ Νουρζάι από την Aseel, μια ανθρωπιστική τεχνολογική πλατφόρμα με δίκτυα στο Αφγανιστάν. Καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί, πολλοί μένουν στο ύπαιθρο φοβούμενοι τους μετασεισμούς, πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής η Βρετανία έχει διαθέσει 1 εκατομμύριο στερλίνες για να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή κρίσιμης επείγουσας και υγειονομικής βοήθειας.

Η Ινδία έχει παραδώσει 1.000 σκηνές και μεταφέρει 15 τόνους προμηθειών σε τρόφιμα στην Κουνάρ, ενώ σήμερα αναμένεται περισσότερη βοήθεια από τη χώρα αυτή.

Άλλες χώρες όπως η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ΕΕ, το Πακιστάν και το Ιράν έχουν δεσμευτεί για την παροχή βοήθειας, αλλά αυτή δεν έχει φτάσει ακόμη.

