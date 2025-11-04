Αεροπορική επίδειξη F-16 «ΖΕΥΣ» στο Ηράκλειο

Με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Μηνά, Πολιούχου της πόλης του Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και την 115 Πτέρυγα Μάχης, διοργανώνει αεροπορική επίδειξη από την ομάδα Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 12:30 στην περιοχή του Καράβολα στο Ηράκλειο. Η ομάδα «ΖΕΥΣ» παρουσιάζει μία από τις πιο εντυπωσιακές και αναγνωρισμένες επιδείξεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας, προβάλλοντας την υψηλή εκπαίδευση, την τεχνολογική υπεροχή και τον επαγγελματισμό των στελεχών της.

Οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό αεροπορικό θέαμα, στο πλαίσιο εορτής του Πολιούχου Αγ. Μηνά»