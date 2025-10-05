menu
21.5 C
Chania
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Αεροκομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα – Φέρει εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε από δίσκο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σέ νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω σε βρέφος, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum