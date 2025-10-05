Αεροκομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα – Φέρει εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε από δίσκο

Σέ νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω σε βρέφος, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.