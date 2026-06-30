Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης»: Σε δοκιμές το νέο ραντάρ – Σε δύο χρόνια τα οφέλη

Προχωράει αλλά έχει… μέλλον η λειτουργία του νέου ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο “Δασκαλογιάννης” όπως ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Γιώργος Βήλος Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του νέου ραντάρ και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ο κ. Βήλος απάντησε πως «ήδη μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί και έχει παραδοθεί. Είμαστε σε φάση δοκιμών. Μάλιστα χθες γίνανε και κάποιες δοκιμές, υπό κανονικές συνθήκε και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο, οπότε θα παραδοθεί επισήμως από την Πολεμική Αεροπορία προς χρήση».

Η λειτουργία του νέου ραντάρ σημαίνει αύξηση των διαθέσιμων slots και άρα περισσότερες πτήσεις τις οποίες θα μπορούσε να δεχθεί το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης».

Όπως ανέφερε ο κ. Βήλος το ραντάρ θα παραδοθεί και η Πολεμική Αεροπορία «έχει στη διάθεσή της δύο χρόνια μέχρι να κάνει 100% χρήση των νέων συστημάτων. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται λίγο να δουλευτεί από την πλευρά της Πολεμικής Αεροπορίας. Αλλά αν με ρωτάτε, θέλουμε μία διετία ώσπου να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της επένδυσης».

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