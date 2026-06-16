Αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (video)

Με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκε από πλοίο που έπλεε νότια της Κρήτης, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ένας 40χρονος ναυτικός.

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Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Μπέας «επιτυχής Αεροδιακομιδή 40 χρόνου αλλοδαπού ναυτικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από εμπορικό πλοίο που έπλεε νότια της Κρήτης , με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και την συνεργασία του ΕΚΑΒ! Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων».