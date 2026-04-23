Aegean: Απαιτητική χρονιά αλλά η Ελλάδα αντέχει

Στις προοπτικές του 2026, που αναμφιβόλως αναμένεται μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αναφέρθηκε η διοίκηση της AEGEAN κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

«Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά με το α’ εξάμηνο να αναμένεται αρκετά πιεστικό, υπάρχουν σίγουρα επιπτώσεις και η έντασή τους θα φανεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει η κρίση» όπως είπε ο πρόεδρος της ΑEGEAN Ευτύχης Βασιλάκης κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ιστοσελίδα του.

Η εκρηκτική άνοδος του κόστους καυσίμων φέρνει αύξηση κόστους στις αεροπορικές εταιρείες και κατά επέκταση επηρεάζεται και η ζήτηση.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή εικόνα ως προορισμός και σε επίπεδο ζήτησης και παρά τις γενικότερες περικοπές δρομολογίων που έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται στην Ευρώπη, ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων για ελληνικούς προορισμούς από πλευράς των εταιρειών παραμένει αυξημένος σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο αρχικός σχεδιασμός της εταιρείας προέβλεπε αύξηση 7%- 8% όσον αφορά τη συνολική χωρητικότητα για το σύνολο του 2026 από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα αεροδρόμια, ωστόσο λόγω της μείωσης της κίνησης από τη Μέση Ανατολή, που αντιστοιχεί περίπου στο 6% της συνολικής δραστηριότητας, θα μείνει στα ίδια ή οριακά υψηλότερη με τα επίπεδα του 2025.

«Ξεκινήσαμε τη χρονιά να μεγαλώσουμε κατά 7- 8%, όμως τελικά με το 6% επί του συνόλου των αγορών της Μέσης Ανατολής σε συνδυασμό και με την προσαρμογή του 1%- 2% που κάναμε για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο ώστε να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα, πρακτικά κινούμαστε στην ίδια χωρητικότητα με πέρυσι σε μηνιαία βάση», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑEGEAN Ευτύχης Βασιλάκης. «Φυσικά, μόλις επανέλθει η δραστηριότητα στη Μ. Ανατολή θα αυξήσουμε σταδιακά τις πτήσεις και υπολογίζουμε να βρεθούμε στο +5- +6% (ελαφρώς χαμηλότερα του αρχικού προγραμματισμού) για λόγους αντιμετώπισης του κόστους των καυσίμων».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης, ανέφερε «Το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε το 2026 παραμένει σύνθετο και απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα, επηρεάζοντας ζήτηση και κόστος λειτουργίας εταιρείας. Ανάλογα με τη διάρκεια ενδέχεται να υπάρξουν και γενικότερες επιπτώσεις επιβράδυνσης στην οικονομία και στη ζήτηση γενικότερα…».

Κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο κατά 7% στην επιβατική κίνηση, ωστόσο, ο Μάρτιος επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση στη Μέση Ανατολή. «Προχωρήσαμε σε αναστολή πτήσεων, κάτι που αντιστοιχεί στο 5- 6% επί του συνόλου της προσφερόμενης χωρητικότητας της εταιρείας. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία μετέφερε 3,2 εκατ. επιβάτες, με αύξηση κατά 4%», είπε ο κος Γερογιάννης .

Σε ερώτημα για την πορεία των προ-κρατήσεων για τη χώρα μας, εν όψει και της νέας θερινής σεζόν, επί του παρόντος η Ελλάδα φαίνεται να μην επηρεάζεται τόσο μέχρι στιγμής, με τον προγραμματισμό των αεροπορικών, παρά τις περικοπές δρομολογίων που ανακοινώνονται πανευρωπαϊκά, να παραμένει θετικός για τους ελληνικούς προορισμούς ενώ και οι προ-κρατήσεις γενικά είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αντίστοιχα και η Aegean είναι αυτή η στιγμή στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι «ως προς το απόθεμα κρατήσεων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης. «Είναι γεγονός ότι υπήρξε επιβράδυνση του ρυθμού νέων κρατήσεων από το Μάρτιο κι επιπλέον, σίγουρα, αρκετοί ταξιδιώτες θα μεταθέσουν προς τα πίσω τις κρατήσεις τους. Ένας παράγοντας που βλέπουμε ότι θα βοηθήσει το επόμενο διάστημα είναι η ταχύτερη, γενικά αποκατάσταση της εμπιστοσύνης». Παρόλα αυτά η Ελλάδα δεν εμφανίζει πρόβλημα ως προς την αίσθηση ασφάλειας, διατηρεί τη θέση της ως ανθεκτικός προορισμός σε αντίθεση με την Κύπρο που έχει επηρεαστεί αισθητά από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι προορισμοί -Νέες απευθείας συνδέσεις

H εταιρεία προγραμματίζει συνολικά περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις προς 164 προορισμούς σε 47 χώρες. Παράλληλα εγκαινιάζει τέσσερις νέες απευθείας συνδέσεις από Αθήνα προς Μπάρι, Πάφο, Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ, ενώ τα νέα απευθείας δρομολόγια για το δίκτυο εσωτερικού είναι από Θεσσαλονίκη προς Μήλο και Ζάκυνθο, από Ηράκλειο προς Μύκονο, Μυτιλήνη, Πάρο, Σαντορίνη και Σύρο, από Ρόδο προς Μήλο, Μύκονο και Νάξο και από Σαντορίνη προς Μύκονο. Για το 2027 έχει μετατεθεί, την ίδια στιγμή, η έναρξη των πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, μία κίνηση που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας.

Κόστος και επάρκεια καυσίμων

Κάνοντας μια εκτενή αναφορά στην επίπτωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη δραστηριότητα της εταιρείας και στα κόστη της, λόγω της αύξησης της τιμής των αεροπορικών καυσίμων, όπως είπε ο κος Βασιλάκης, «εφόσον οι τιμές αρχίσουν να υποχωρούν στο δεύτερο εξάμηνο και να είναι αντίστοιχες με αυτές που φαίνονται στην καμπύλη προαγορών, το συνολικό επιπλέον κόστος από την άνοδο των καυσίμων εκτιμάται στα 90-110 εκατ. ευρώ για το 2026, ακόμη και μετά τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί η AEGEAN (hedging). Χωρίς αυτές, το κόστος θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερο. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο, η επιβάρυνση αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 40 και 60 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη φετινή χρονιά “δύσκολη”». Πάντως η AEGEAN διατηρεί ισχυρή θέση, με ταμειακά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους — συνολικά 2,45 ευρώ ανά μετοχή την τελευταία τριετία.

Ως προς την επάρκεια καυσίμων, όπως ανέφερε, αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας και από την ίδια την αγορά (Helleniq Energy και Motor Oil) δεν διαφαίνεται άμεσο πρόβλημα για τους επόμενους 3-4 μήνες. «Έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής κάνουν εξαγωγές jet fuel, έτοιμου δηλαδή προϊόντος, και θεωρούν ότι έχουν σημαντική επάρκεια παραγωγής αρκετούς μήνες μπροστά. Για τα ελληνικά αεροδρόμια για τους επόμενους 3-4 μήνες δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα.” είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε «αντίστοιχα και με δύο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού που ασχολούνται με τη διαχείριση συμβολαίων καυσίμων (hedging) και είχαμε επαφές την περασμένη Παρασκευή ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα της Ευρώπης ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η δική μας η πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση είναι ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις».

Το πρόβλημα των κινητήρων – Νέα αεροσκάφη

Η διοίκηση της AEGEAN αναφέρθηκε και στο ζήτημα με τους πρόωρους ελέγχους στους κινητήρες των αεροσκαφών Pratt & Whitney, επισημαίνοντας ότι μέσα στο χειμώνα, το Μάρτιο «φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο της επίδρασης, τον υψηλότερο δηλαδή αριθμό αεροσκαφών μέσα στην τελευταία τριετία που έχουν καθηλωθεί στο έδαφος για έλεγχο. Τώρα, ήδη από τον Απρίλιο μπαίνουμε σε μία σταδιακή μείωση της επίδρασης αυτού του προβλήματος και το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε καθηλωμένο τον αντίστοιχο αριθμό αεροσκαφών με το προηγούμενο καλοκαίρι. Επειδή θα έχουμε πλέον παραλάβει περισσότερα αεροσκάφη, 43 συνολικά, θα είναι μικρότερη η αναλογία επί του συνόλου του στόλου, άρα οι συνθήκες βελτιώνονται. Από το 2027 πλέον μπαίνουμε στην ουρά του προβλήματος και στα επόμενα δύο χρόνια, η εταιρεία θα έχει μία πολύ γρήγορη, αυξημένη κάλυψη της δραστηριότητάς της τόσο στο κομμάτι της εξοικονόμησης καυσίμων όσο και στη βελτίωση της μέσης χωρητικότητας ακριβώς λόγω του ανανεωμένου στόλου των αεροσκαφών που είναι πιο αποδοτικά και μεγαλύτερα σε μέγεθος. Το ζήτημα των κινητήρων έχει φτάσει σχεδόν τα 3 χρόνια σε διάρκεια και βλέπουμε ακόμη 1,5 χρόνο μπροστά, περίοδος ωστόσο όπου θα φθίνει το πρόβλημα».

Η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας συνεχίζεται και όσον αφορά τον στόλο και τις παραλαβές από την Airbus, από τη συνολική παραγγελία των 60 αεροσκαφών και την έναρξη του επενδυτικού προγράμματος του 2019 η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει τα 38 (21 A320neo και 17 Α321neo). Μέσα στο 2027 θα παραλάβει 7 αεροσκάφη (Α321 neo), εκ των οποίων τα 5 θα έρθουν πριν το καλοκαίρι και τα άλλα δύο από το φθινόπωρο και μετά. Tα πρώτα αεροσκάφη LR για την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων αναμένονται από την Airbus στις αρχές του 2027 προς παραλαβή. «Για το 2026 αναμένουμε την παραλαβή 7 νέων Α321 neo, αυξάνοντας την αναλογία αυτών των αεροπλάνων με υψηλότερη χωρητικότητα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα ανά πτήση και τους καυσίμου, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων από άποψη κόστους», ανέφερε ο κ. Γερογιάννης.

Το 2025 δυναμική χρονιά

Το 2025 αποδείχθηκε μια εξαιρετικά δυναμική και αναπτυξιακή χρονιά για την AEGEAN, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία με ρεκόρ επιβατικής κίνησης και ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη, παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες το 2025, αυξημένους κατά περίπου 1 εκατ. σε σχέση με το 2024 (16,325 εκατ.), σημειώνοντας νέο υψηλό. Ο Όμιλος προσέφερε 21 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%, επεκτείνοντας το δίκτυο και ενισχύοντας τη δραστηριότητά του, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, μειώνοντας την εποχικότητα. «Διατηρούμε σαν οργανισμός την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά μας και έχουμε αναπτύξει τις απαραίτητες άμυνες ώστε να προσαρμοζόμαστε εγκαίρως στις προκλήσεις διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιβατών μας, χωρίς να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της θέσης μας ως μία από τις πιο αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρείες στην Ευρώπη» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης.