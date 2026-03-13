menu
15.4 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
ΑΔΜΗΕ: Σε νέα εποχή η Κρήτη με την ηλεκτρική διασύνδεση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως η διασύνδεση ανήκει «στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή». Αναφερόμενος στα οφέλη της, εστίασε στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ελαττωθούν κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, εξαλείφοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. «Το να έχουμε το μεγαλύτερο νησί μας διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική μας οικονομία», ανέφερε.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, επισημαίνοντας πως αντίστοιχες συνέργειες προσδοκά εν όψει των επικείμενων έργων με τα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου που κρίνονται απαραίτητες για οικονομικούς και εθνικούς λόγους.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο «πράσινο φως» που έλαβε ο Διαχειριστής από την Κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.
«Όλες αυτές οι διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως μιας ενεργειακής δύναμης που με τόσο μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στο μείγμα της, είναι πλέον σε θέση να εξάγει ενέργεια προς τις γειτονικές χώρες», κατέληξε.

