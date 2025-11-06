Αδιαφορία για την παλιά πόλη

– «∆εν βρίσκουµε να παρκάρουµε στη γειτονιά µας, όλες οι θέσεις έχουν δεσµευτεί από τα ξενοδοχεία».

-«Ναι αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ζούµε αποκλειστικά από τον τουρισµό, δεν µπορεί να µην υπάρχουν θέσεις στάθµευσης για τους επισκέπτες».

– «Και τι σηµαίνει αυτό; Σε λίγο πόσοι θα έρχονται να δουν µια πόλη, χωρίς µόνιµους κατοίκους, δίχως πραγµατική ζωή;»

– «Όλοι είµαστε υπέρ των µόνιµων κατοίκων αλλά πρέπει και η παλιά πόλη να είναι προσβάσιµη για τους τουρίστες, διαφορετικά τι θα γίνει µε εµπορικά καταστήµατα, την εστίαση, τα µικρά και µεγάλα ξενοδοχεία;»

Οι παραπάνω διάλογοι φυσικά δεν είναι φανταστικοί, ακούστηκαν για άλλη µια φορά την περασµένη ∆ευτέρα στη συνάντηση για τα θέµατα προσβασιµότητας σε παλιά πόλη και ιστορικό – εµπορικό κέντρο. Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί δεν βρίσκει ικανοποιηµένο κανένα!

Οι µόνιµοι κάτοικοι -αρκετοί από αυτούς κάποιας ηλικίας- αισθάνονται αποκλεισµένοι, οι επαγγελµατίες ακούνε παράπονα από τους πελάτες τους, εισπράττουν δυσφορία και αρνητικές κρίσεις στις διαδικτυακές πλατφόρµες…

Τι κάνουν όµως όσοι έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασµό και λαµβάνουν αποφάσεις; Να πούµε ότι… ρίχνουν την µπάλα όχι στην εξέδρα αλλά στη θάλασσα και όπου τύχει και τη βγάλουν τα κύµατα της;

Οι µεν κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν(;) να ελέγξουν την παραµικρή αυθαιρεσία και όταν αυτή παγιωθεί (βλ. σκιάδια στο ενετικό λιµάνι) έρχονται µε παρέλευση δεκαετιών να εφαρµόσουν το νόµο που όµως βλέποντας ότι πλησιάζουν εκλογές τον “παγώνουν” αρχικά µε τον Κουρουπλή, έπειτα µε τον Βορίδη κ.ο.κ.

Ο δε ∆ήµος εκπόνησε τα “Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας” που θέλουν το αυτοκίνητο µακριά από το κέντρο της πόλης και την παλιά πόλη. Μα πώς θα το πετύχουν αυτό όµως όταν όλο αυτό το διάστηµα έχουν φτιάξει ένα µόνο περιφερειακό χώρο στάθµευσης (Κλαδισό), οι ποδηλατόδροµοι καταργήθηκαν το ίδιο εύκολα µε τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν, τα δε ηλεκτρικά λεωφορεία από µόνα τους δεν είναι σε θέση να αλλάξουν συνήθειες και νοοτροπίες ετών…

Όσο για την εφαρµογή του κανονισµού για την κατάληψη του δηµόσιου χώρου που ψήφισε η δηµοτική Αρχή Βάµβουκα µε τεράστιο πολιτικό κόστος καθώς είχε απέναντι της όλα τα καταστήµατα εστίασης και τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεν βρίσκεται ούτε στην… τελευταία σελίδα της ατζέντας της σηµερινής δηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη (έχει βέβαια τη δικαιολογία ότι δεν διαθέτει δηµοτική Aστυνοµία, να δούµε για πόσο ακόµη;).

Όλα έχουν αφεθεί στην τύχη τους, ο καθένας κάνει -κυριολεκτικά- ό,τι και µε όποιο τρόπο µπορεί και οι έχοντες την ευθύνη παραπέµπουν τα ζητήµατα στο… υπερπέραν!