Αδελφοποίηση ∆ήµου Αποκορώνου και Waterfront Βοστώνης

Με οµοφωνία και βαθιά συγκινησιακή φόρτιση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αποκορώνου ενέκρινε την πρόταση του δηµάρχου Αποκορώνου Χαράλαµπου Κουκιανάκη για την αδελφοποίηση του ∆ήµου µε την περιοχή Waterfront της Βοστώνη, στην καρδιά της Ελληνικής Οµογένειας των Ηνωµένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε γραπτή δήλωση του δηµάρχου Αποκορώνου, Χαράλαµπου Κουκιανάκη, «η πρωτοβουλία γεννήθηκε από την ίδια την κοινωνία, όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτηµα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εµπρόσνερου, στην περιοχή Waterfront της Βοστώνης η ονοµασία αποδίδει ουσιαστικά τη σηµασία του «Εµπρόσνερου» — µια συµβολική γέφυρα που ενώνει δύο τόπους µε κοινή ιστορική µνήµη και πολιτιστική ρίζα.

Η προγραµµατισµένη παρουσία 52 µελών της Οµογένειας στον Αποκόρωνα, µε αφορµή πολιτιστικές δράσεις και σεµινάριο χορού, καθώς και η προτεινόµενη τελετή αδελφοποίησης στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», προσδίδουν στην απόφαση ουσιαστικό και βιωµατικό χαρακτήρα.

Η Βοστώνη αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα της ελληνικής διασποράς παγκοσµίως. Η αδελφοποίηση ενισχύει τη διατήρηση της ελληνικής και κρητικής πολιτιστικής ταυτότητας στη διασπορά και δηµιουργεί θεσµικές γέφυρες για ανταλλαγές µαθητών, νέων, χορευτικών και µουσικών σχηµάτων.

Οι επιτυχηµένες αδελφοποιήσεις οδηγούν σε αύξηση θεµατικού και πολιτιστικού τουρισµού, ενίσχυση “roots tourism” (τουρισµός ριζών), δηµιουργία µικρής κλίµακας επενδυτικών επαφών, πρόσβαση σε πολιτιστικές και ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.

Η οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στέλνει ένα καθαρό µήνυµα: “Ο Αποκόρωνας δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Εκτείνεται όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, άνθρωποι που κράτησαν ζωντανή τη µνήµη της πατρίδας συναντούν θεσµικά τον τόπο καταγωγής τους”.

Η αδελφοποίηση αυτή είναι γέφυρα ιστορίας, πολιτισµού και προοπτικής».