Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Αδελφοκτονία με θύμα 59χρονη: Tι κατέθεσε ο 50χρονος κατηγορούμενος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής φαίνεται να ισχυρίζεται ο 50χρονος πως τέλεσε το έγκλημα με θύμα την 59χρονη αδελφή του, την οποία έπνιξε με σακούλα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι «θόλωσε», όταν η παθούσα, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος – όπως ομολόγησε – έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την ‘Αμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας επιπλέον να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

type museum