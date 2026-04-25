Αδειάζει η… κλεψύδρα για το Κτηµατολόγιο – Ανάρτηση χωρίς λύση

»“Άφαντη” η τροπολογία που θα δώσει λύσεις στο ζήτηµα της διεκδίκησης περιουσιών από το ∆ηµόσιο

Θέµα ηµερών είναι η ανάρτηση του Κτηµατολογίου στα Χανιά την ίδια ώρα που η τροπολογία που είχαν υποσχεθεί οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Νοµού στη σύσκεψη των τοπικών φορέων στις 24 Μαρτίου που θα έδινε λύσεις στο ζήτηµα της διεκδίκησης από το δηµόσιο ιδιωτικών περιουσιών , δεν έχει προχωρήσει! Ήδη ανακοινώθηκε πως στις 30 Απριλίου θα γίνει η ανάρτηση του κτηµατολογίου για το γειτονικό Ρέθυµνο στο οποίο εντοπίζονται ανάλογα προβλήµατα µε τα Χανιά και την υπόλοιπη Κρήτη.

Η εκτίµηση των τοπικών φορέων είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρος κίνδυνος η µεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων να εµφανίζονται ως περιουσία του δηµοσίου, δίχως αυτό να έχει καταθέσει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του!

Σύµφωνα µε πληροφορίες των “Χ.ν.” τόσο το ΤΕΕ τµ. ∆υτικής Κρήτης, όσο και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος δεν έχουν καµία επίσηµη ενηµέρωση επί του θέµατος παρότι τα στοιχεία που ζητούσαν οι βουλευτές για τη σύνταξη της τροπολογίας έχουν δοθεί αναλυτικά.

Την ίδια στιγµή υπάρχει µεγάλη πίεση στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. να κάνει την ανάρτηση καθώς οι προθεσµίες είναι ασφυκτικές αφού το έργο της κτηµατογράφησης έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο “Ταµείο Ανάκαµψης”, µε την ανάρτηση για τα Χανιά να αναµένεται για τα µέσα Μαίου! Αυτή η εξέλιξη κάνει δύσκολο να προλάβει η όποια τροπολογία την ανάρτηση, αν και σύµφωνα µε τους φορείς των Χανίων η τροπολογία µπορεί να ισχύσει αναδροµικά.

Ένα άλλο ζήτηµα που έχει προκύψει είναι αυτό του χρόνου της διαβούλευσης πάνω στο κτηµατολόγιο. Για τους πολίτες έχουν οριστεί οι δύο µήνες για να εκφράσουν τις όποιες αντιρρήσεις τους και στους µελετητές δίνονται άλλοι έξι µήνες προκειµένου να προχωρήσουν σε αλλαγές. Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ τµ. ∆υτικής Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης «ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός, ούτε για τους πολίτες, ούτε για τους µελετητές. Εµείς είχαµε ζητήσει τουλάχιστον χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών για να προχωρήσουµε σε “λειτουργών κτηµατολόγιο”, καθώς είχαµε ξεκαθαρίσει πως οι 6 µήνες συνολικά δεν είναι αρκετοί. ∆υστυχώς δεν έχουµε εισακουστεί».

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ

ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Οι τοπικοί φορείς των Χανίων έχουν ζητήσει συγκεκριµένα:

• Την άµεση αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης της κτηµατογράφησης στον Νοµό Χανίων, έως ότου διασφαλιστεί η πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων.

• Την καθολική επανεξέταση των καταχωρίσεων µε εγγυήσεις διαφάνειας, ακρίβειας και δυνατότητας ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών.

• Την επαρκή και ουσιαστική παράταση των προθεσµιών για την άσκηση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων.

• Τη θεσµική και οργανωτική ενίσχυση των µηχανισµών ενηµέρωσης και υποστήριξης των πολιτών.

Επίσης προτείνουν τη λήψη ειδικών νοµοθετικών µέτρων και παρεµβάσεων, προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες του διαχρονικού ιδιοκτησιακού (γαιοκτησιακού) καθεστώτος της Κρήτης

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, όρισε την 30η -04-2026 ως ηµεροµηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηµατολογικών Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς ∆ήµους του Ρεθύµνου: Αγίου Βασιλείου, Αµαρίου, Ρεθύµνου, Ανωγείων, Μυλοποτάµου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης.

« Τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και οι Προσωρινοί Κτηµατολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν κατά την παραπάνω ηµεροµηνία στο Γραφείο Κτηµατογράφησης και θα παραµείνουν αναρτηµένα επί δύο µήνες. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών, από την ανωτέρω ηµεροµηνία, να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων, κατά των στοιχείων της Ανάρτησης» ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης κατόπιν ραντεβού.