Αχ, έρηµα κορµιά του φεγγαριού κρατήρες…

«Αθώα στο Σταυρό,

Πιλάτοι στους νιπτήρες…»

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Είναι ένας δηµιουργός, ένας τραγουδοποιός που θαυµάζω πολύ! Μουσικολόγος, ποιητής, στιχουργός, ενορχηστρωτής, παραγωγός.

Θεωρώ ότι είναι στην κορυφή των ολίγων στην πατρίδα, που άρθρωσε νέο λόγο εξαιρετικής ποιότητας! Το συγκεκριµένο τραγούδι µε τον αντιφατικό λόγο τον συνειρµικό, έχει εµπιστευτεί στη για χρόνια «µούσα» του, Μελίνα Κανά. Ερµηνεύτρια µε λυρισµό και ευαισθησία, απογείωσε τον στίχο κι ο Γκάτσος όµως, «µα τώρα που ‘ρθα να σε βρω µε δακτυλίδι και σταυρό»… Τα δύο χρυσά «εθιµικά σύµβολα» που επιστεγάζουν την ευτυχία των ερωτευµένων µε τη δέουσα επισηµότητα, είναι εδώ! Ο Μίκης το µελώδισε κι ο Γρηγ. Μπιθικώτσης πρώτος, το απέδωσε εξαιρετικά.

∆εν έχουν όµως τελειωµό τα παραδείγµατα ωραίων στίχων στην Έντεχνη και ∆ηµοτική Ποίηση, που πέρασαν µε αγάπη στη συλλογική σκέψη, για το κορυφαίο σύµβολο της Χριστιανοσύνης! Από παιδάκι, ενθυµούµαι την ευλαβική µας «σοβαρότητα» να ζωγραφίζουµε Σταυρούς «διανθισµένους» µε χρώµατα, ανθούς και προσευχές! Γράφω Πέµπτη, σκέπτοµαι πως την Κυριακή η Μεγαλειώδης ύψωση του Τιµίου Σταυρού θα λάµψει στην Ηµεροµηνία, κι ανοίγω το Συναξάρι µου.

Με κείνη ακριβώς την αθώα παιδική κατάνυξη, των έντεκα δώδεκα χρόνων, για ν’ αντιγράψω:

«Το ιερώτερο Σύµβολο του Χριστιανισµού είναι ο Τίµιος Σταυρός, η σηµαία και το λάβαρο της Εκκλησίας. Μια φορά ήταν όργανο θανατικής εκτελέσεως των κακούργων και των άτιµων, ξύλο καταισχύνης και κατάρας».

«Από τότε όµως που επάνω σ’ αυτόν πέθανε ο αναµάρτητος Σωτήρας του κόσµου, ο Σταυρός έγινε Τίµιο Ξύλο». Από τότε, το σχήµα του χαράσσεται πάνω στους τάφους των Χριστιανών στις κατακόµβες και µετά τους διωγµούς, στολίζει τα στέµµατα των Χριστιανών βασιλέων…

…Γι’ αυτό σήµερα, που εορτάζουµε την εύρεση του Τιµίου Σταυρού στα Ιεροσόλυµα από την Αγία Ελένη και την ύψωση του στον άµβωνα της Εκκλησίας, για να τον δει ο Λαός, γι’ αυτό και σήµερα ψάλλει η Εκκλησία. «Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουµένης».

Σταυρός η ωραιότης

της Εκκλησίας».

Χρόνια πολλά