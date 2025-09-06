ΑΑΔΕ: Τράπερ έκανε πολυτελείς αγορές μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Στην παγίδα των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας trapper, ο οποίος φαίνεται να προχωρούσε σε πολυτελείς αγορές μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε από τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τις συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers. Ο «συναγερμός» σήμανε όταν καταγράφηκε η αγορά ρολογιού γνωστής ελβετικής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο trapper είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε αυτήν, η δισκογραφική του είχε αποδώσει το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, αντί τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις, η εταιρεία κάλυπτε τις πολυτελείς προσωπικές ανάγκες του καλλιτέχνη όπως ενημέρωσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μη κερδοσκοπική εταιρεία αγόραζε supercars, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής ραπτικής, τα οποία παραχωρούσε στον trapper, απαλλάσσοντάς τον ουσιαστικά από κάθε φορολογική υποχρέωση.

Ύστερα από τον έλεγχο, στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερη πρακτική φοροαποφυγής στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.