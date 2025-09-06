menu
28.4 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τράπερ έκανε πολυτελείς αγορές μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στην παγίδα των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας trapper, ο οποίος φαίνεται να προχωρούσε σε πολυτελείς αγορές μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε από τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τις συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers. Ο «συναγερμός» σήμανε όταν καταγράφηκε η αγορά ρολογιού γνωστής ελβετικής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο trapper είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε αυτήν, η δισκογραφική του είχε αποδώσει το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, αντί τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις, η εταιρεία κάλυπτε τις πολυτελείς προσωπικές ανάγκες του καλλιτέχνη όπως ενημέρωσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μη κερδοσκοπική εταιρεία αγόραζε supercars, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής ραπτικής, τα οποία παραχωρούσε στον trapper, απαλλάσσοντάς τον ουσιαστικά από κάθε φορολογική υποχρέωση.

Ύστερα από τον έλεγχο, στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερη πρακτική φοροαποφυγής στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum