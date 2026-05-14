menu
17.8 C
Chania
Πέμπτη, 14 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

ΑΑΔΕ: «Ραβασάκια» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Φορο-λογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους, που πιάστηκαν, μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την Εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.

Οπως μετέδωσε το ertnews, oι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφειλαν- βάσει βεβαιώσεων αποδοχών- και «έπεσαν» στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την Φορολογική Αρχή.

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράλειψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα, ή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα/δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026.

Στο πλαίσιο πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απευθείας Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού, με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει ήδη στη διάθεσή της.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Φόροι κατ’ εκτίμηση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ’ εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις αν και όφειλαν.

Η Αρχή θα στέλνει εκκαθαριστικά στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η Α.Α.Δ.Ε. από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγουμένων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.) καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).
Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την Α.Α.Δ.Ε. φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.
Για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στους λογαριασμούς τους οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) «αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου), και αφορά ιδίως στο επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Οι φορολογούμενοι που θα είναι αποδέκτες των εκκαθαριστικών αυτών θα έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές:

α) είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών, τα αναγραφόμενα ποσά,

β) είτε να υποβάλουν οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής, στα οποία τα ποσά του φόρου που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές: τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις δεδομένων. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα και τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις όπου εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλαιότερα απαιτούσαν πολυετείς ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum