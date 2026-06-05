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Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2026
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Οικονομία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αποτρέποντας την είσοδο και διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνολικά κατασχέθηκαν 414.900 τεμάχια, τα οποία είχαν κρυφτεί στις αποσκευές έντεκα επιβατών που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής καπνικών προϊόντων, ΒΑΝΕ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι έντεκα επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία τσιγάρα επρόκειτο να διατεθούν στην εγχώρια αγορά, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

Η αποκάλυψη και της υπόθεσης αυτής έρχεται ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τελωνειακών ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Τα αποτελέσματά αποτυπώνονται -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Αρχή- και στα στοιχεία της πρόσφατης πανευρωπαϊκής έκθεσης της KPMG, όπου η Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε σχετικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

 

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