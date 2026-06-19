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Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 2026
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A.O. Πλατανιάς: Με Διακάκη, Διαμαντάκη και Παπαδάκη στη Γ’ Εθνική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ανακοίνωση εξέδωσε χθες ο Πλατανιάς που κάνει γνωστό ότι όπως φάνηκε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες η οικογένεια του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Τόνι Διαμαντάκη θα ενισχύσει την προσπάθεια του κυπελλούχου ως νεοφώτιστου στη Γ’ Εθνική. Πάντως όπως γράψαμε δίπλα στην ομάδα βρίσκεται και ο Λεωνίδας Παπαδάκης ενώ συνεχίζει στον πάγκο ο Τάκης Διακάκης.
Η ανακοίνωση της ομάδας που έχει τίτλο: Ο Πλατανιάς επιστρέφει στο προσκήνιο με νέο όραμα και στέρεες βάσεις: «Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ξεκινά μία νέα, οργανωμένη προσπάθεια με τη στήριξη της οικογένειας Διαμαντάκη, καθώς και με τη συμμετοχή δραστήριων και καταξιωμένων ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου ποδοσφαιρικού οργανισμού, που θα εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη, θα επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινωνία του τόπου μας. Με σεβασμό στην ιστορία και στις ένδοξες στιγμές του συλλόγου, με συνέπεια, υπομονή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο Πλατανιάς επιστρέφει δυναμικά. Σε αυτή τη νέα διαδρομή, σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Περήφανοι για το παρελθόν μας. Χτίζουμε το μέλλον μας.»

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