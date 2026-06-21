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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Α.Ο. Πλατανιάς: Ανακοίνωσε τις πρώτες κινήσεις εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τις πρώτες κινήσεις εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με σημαντικές ανανεώσεις αλλά και ουσιαστικές προσθήκες που ενισχύουν το ρόστερ της ομάδας ανακοίνωσε ο Πλατανιάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε ανανεώνουν τη συνεργασία τους με τον Α.Ο. Πλατανιά οι: Αλέξανδρος Πενταράκης, Γιάννης Μερόλλι, Ομάρ Τουράι, Χρήστος Παληγεώργος, Βασίλης Κατσαρός, Χρήστος Κατσούκης, Σωκράτης Καζάς, Μικέλε Μυφτάρι και Νίκος Θυμιόπουλος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου «οδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια αποτελεί η προώθηση ποδοσφαιριστών από την Κ16 στην ανδρική ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του συλλόγου: Βασίλης Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Ντουνιάδακης, Άγγελος Χότζα και Γιώργος Δρακάκης» ενώ στο ρόστερ εντάσσονται οι: Βίκτωρας Βαρουχάκης, Δημήτρης Τσιριτάκης, Μάνος Βορφι, Γιάννης Μαθιουλάκης, Νίκος Βασιλάκης, Γιώργος Βέρδος, Μανώλης Πλανάκης και Σταύρος Μακρής.

Ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του καλωσορίζει «τους νέους ποδοσφαιριστές στην οικογένεια του Α.Ο. Πλατανιά και ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Με πίστη, δουλειά και ενότητα συνεχίζουμε δυναμικά για τη νέα σεζόν!»

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