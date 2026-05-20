Α. Γκουτέρες: Δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Αν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στο Πεκίνο να παρατείνουν την εύθραυστη, διμερή εμπορική εκεχειρία που εκπνέει αργότερα φέτος, ο Ρεπουμπλικάνος εξήρε τον Κινέζο ηγέτη και τον προσκάλεσε στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν επετεύχθη καμία σημαντική πρόοδος και κατά συνέπεια η επίσκεψη Σι στην Ουάσινγκτον αποκτά τεράστια σημασία», σχολίασε ο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Τόκιο.

Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο συμπίπτει με τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυξάνοντας τις πιθανότητες ο Σι να εκφωνήσει την ομιλία του εκεί με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2015.

Ο Γκουτέρες χαιρέτισε το ενδεχόμενο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.

Στο παρελθόν ο Γκουτέρες έχει προειδοποιήσει ότι ο ΟΗΕ είναι αντιμέτωπος με «άμεση οικονομική κατάρρευση» λόγω των οφειλών κάποιων χωρών, κυρίως των ΗΠΑ.

Τα χρέη αυτά ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισεκ. δολάρια, σημείωσε ο γενικός γραμματέας, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να επιμένει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να πληρώσει τη συνεισφορά της και να μην ζητά από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία να αναπληρώσουν το έλλειμμα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

