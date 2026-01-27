menu
Α. Γκερέκου στο «Πορτατίφ» : «Στην πρώτη μου προεκλογική εκστρατεία κάποιοι χρησιμοποίησαν ανήθικα μέσα για να με πλήξουν»

«Στην πρώτη μου προεκλογική εκστρατεία κάποιοι χρησιμοποίησαν ανήθικα μέσα για να με πλήξουν», αποκαλύπτει η Άντζελα Γκερέκου σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ Tv, η οποία αναμένεται να προβληθεί απόψε στις 21:45.

Με αφορμή το βιβλίο της «Γεύσεις και Μνήμες – 30 Κερκυραϊκές συνταγές της μαμάς», η Άντζελα Γκερέκου παραχωρεί μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής.
Η συζήτηση επικεντρώνεται στη δημόσια ζωή, στη θητεία της ως Πρόεδρος του ΕΟΤ, καθώς και στη βαθιά σχέση της οικογένειάς της με τον τουρισμό.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πολιτική της διαδρομή, με την ίδια να μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τις σκληρές πρακτικές που αντιμετώπισε, λέγοντας πως έχει αποφασίσει να απέχει συνειδητά, καθώς όπως δηλώνει «το πολιτικό σύστημα όπως έχει γίνει δεν καλύπτει τις δικές μου πνευματικές, ψυχικές και ιδεολογικές ανάγκες».

Επιπλέον τοποθετείται στη διαχρονική συζήτηση γύρω από την ομορφιά και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται στον δημόσιο βίο. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως στο παρελθόν δεν ήταν συμφιλιωμένη με την εικόνα της και χρειάστηκε δουλεία στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

Παράλληλα, αναφέρεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Υπάρχουν πολλοί που δεν έχω δουλέψει και θα το ήθελα».
Για τη σύγχρονη μόδα των influencers, η Άντζελα Γκερέκου εκφράζει ξεκάθαρα τον προβληματισμό της, τονίζοντας:
«Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι έχουν γίνει πολυεκατομμυριούχοι, πουλώντας την προσωπική τους ζωή».

Επιπλέον, η Άντζελα Γκερέκου ανοίγει την καρδιά της για την κοινή της ζωή με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την αγάπη που τους ένωνε για το φαγητό και τις μικρές καθημερινές στιγμές. Μοιράζεται τρυφερές αναμνήσεις, όπως όταν εκείνος μπήκε στην κουζίνα αποκλειστικά για χάρη της, μαγειρεύοντας «αυγά με κόκκινη σάλτσα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη ξεχωριστή πορεία της κόρης τους, Μαρίας Βοσκοπούλου, με την Άντζελα Γκερέκου να μιλά με ειλικρίνεια και περηφάνια για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, αλλά και για τη δύναμη και την αυτονομία με τις οποίες χάραξε τον δικό της δρόμο.

