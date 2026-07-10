Α. Διαμαντοπούλου: «Πρωτοφανής η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού»

Για «απαξίωση του Κοινοβουλίου», με σαφείς αιχμές στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε, μεταξύ άλλων η Αννα Διαμαντοπούλου μιλώντας χθες στην ΕΡΤ.

Η πρώην επίτροπος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, έκανε λόγο για φάση πρωτοφανούς ρευστότητας πολικού σκηνικού. «Η Νέα Δημοκρατία από τις τελευταίες εκλογές έχει χάσει διψήφιο αριθμό ψηφοφόρων. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εκλογές, διέλυσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επτά κόμματα και ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Και μιλάμε και για τρίτο προσωποκεντρικό κόμμα, του κυρίου Σαμαρά.

Σε αυτή την πολύ ρευστή κατάσταση καταλαβαίνετε ότι κάθε κόμμα έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όχι απλά να διατηρήσει τις δυνάμεις του, αλλά να κάνει πλειοψηφική την άποψή του. Κανείς δεν μπορεί να πει ποιος είναι δεύτερος, πρώτος, τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα που πάει όλο και πιο δεξιά και μέσα από τα πρόσωπα που επιλέγει, αλλά και μέσα από τις πολιτικές του. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, μέσα από την οργανωμένη και σοβαρή παρουσία του, είναι το κόμμα που μπορεί να προσελκύσει και να ενισχυθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το κέντρο δεν είναι ο μέσος όρος. Το κέντρο είναι η σοσιαλδημοκρατία, οι άνθρωποι που θέλουν ισορροπία ανάμεσα στην αγορά, ανάμεσα στη κοινωνία. Θέλουν θεσμούς και Δικαιοσύνη και σε αυτούς απευθύνεται και πρέπει να απευθυνθεί με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.