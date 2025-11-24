menu
Αθλητικά

Α’ ΕΠΣΧ: Νίκη στο γκολ (1-0) για Πλατανιά, Πανακρωτηριακό και ΑΕ Κυδωνίας

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Σπουδαίο διπλό πέτυχε ο Αρης Σούδας με 2-1 επί της Ιωνίας
– Ο Ποσειδώνας έσπασε το αήττητο της Θύελλας στη Β’ Κατηγορία

 

Ενα γκολ ήταν αρκετό για να πάρουν τη νίκη οι 3 από τους πρωτοπόρους. Ο Παπαθανασίου έδωσε τη νίκη στον Πα­νακρωτηριακό στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης”, ο Θ. Πλατινάκης στον Πλα­τανιά μέσα στο Μόδι και ο αρχηγός της ΑΕ Κυδωνίας Τρικουνάκης στη Σούδα με τον Απόλλωνα. Σπουδαίο διπλό από τον Αρη Σούδας με γκολ του Σελινιωτάκη στο 90+6.

Στην Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” ο Ποσειδώνας έσπασε το αήττητο μέσα στο Καστέλι της Θύελλας με γκολ του Λαπάνι και πέρασε αυτός στην κορυφή. Πρώτο τρίποντο για τον Χάλη με γκολ του Αντω­νάκη στην εκπνοή. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”
11η αγωνιστική
•Μινώταυρος – Πανακρωτηριακός 0-1
Γκολ: 19’ Παπαθανασίου (σέντρα ΧαΙδε­μενάκης)
Κόκκινη: 75’ Κελάκης
Δοκάρι: 90+2 Καράκης
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Μπραουδάκη – Μαρκά­κης), 4ος: Γιαννουλάκης
Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Λαζαρίδης, Κέν­γκα, Νταγκουνάκης, Καράκης, Μπακογιάννης, Ζα­χαράκης (46′ Κουκάκης), Καυκαλάς (68’ Σελάμης), Ανδρουλάκης (62’ λ.τρ. Σεληνιωτάκης), Πολέντας (79’ Βέρδος), Ψαράκης, Περδικάκης.
Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Κελάκης, Πατελάκης, Βαρδάκης, Μακράκης, Κού­τας, Γεωργίου, Χαϊδεμενάκης (46’ Σ. Ταπανάρης), Παπαθανασίου (88’ Διακοφώτης), Νίκολλι (88’ Σταμπολάκης), Τσίγκας (68’ Κουκουράκης).
*Πριν τον αγώνα ο Μινώταυρος βράβευ­σε τον μέχρι πρόσφατα προπονητή του Βασίλη Κούτα που πλέον κάθεται στον πάγκο της ομάδας του Ακρωτηρίου.

• Άμιλλα – Πλατανιάς 0-1
Γκολ: 77’ Πλατινάκης Θ.
Διαιτητής: Κρικέλης (Στεφανίδου – Δρακάκης Χαρ.)
Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Βλαχάκης, Κολομπάκης Ανδ., Εξαρ­χος (87’ Φυντικάκης), Πατρικάκης, Τερεράκης, Περαθωράκης, Μυλω­νάκης, Μποντούρι, Κολομπάκης Σπ., Κτιστάκης, Ποντικάκης (60’ Ντόκο)
Πλατανιάς (Βαγγέλης Αγγελάκης): Καζάς, Καραγιώργος, Σαρρής (66’ Μαρκουλάκης Χρ.), Κατσαρός, Παληγεώργος, Μαρκουλάκης Βαγγ., Κυτράκης, Πλατινάκης Θ., Μερόλλι, Θυμιόπουλος (62’ Δρακάκης), Τσού­τσης (87’ Μοσχανάκης)
*Η ομάδα του Πλατα­νιά ευχαριστεί την γειτονική Αμιλλα για την άριστη φιλοξενία

•Ιωνία 2000 – Άρης Σούδας 1-2
Γκολ: 5’ πέναλτι Λεβεντέλλης – 30’ φά­ουλ Σουχλάκης, 90+6 Σελινιωτάκης (κε­φαλιά από σέντρα Τσάτσαρη)
Κόκκινες: 59’ Κοκολαντωνάκης – 81’ Τσιμπρικίδης, 90+6 Σούλιαρης (αλλά και ο προπονητής) Κόλτσος
Διαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Μπαντά)
Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Καριμπίδης, Λουπάσης (77’ Σαχμπαζίδης), Αθουσάκης, Σταμούλης, Τσακί­ρης (46’ Αθανασάκης), Κουτσαυτάκης (81’ Ντενε­κετζής), Λεβεντέλλης (81’ Μαυρομμάτης), Μπέσι, Οκερέκε, Κωνσταντόπουλος, Κοκολαντωνάκης.
Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Κοκκαλάς, Προ­κοπάκης, Σούλιαρης, Σελινιωτάκης, Σουχλάκης, Ραψομανίκης, Γελασάκης (72’ Ροκάκης), Λιάσκας (46’ λ.τρ. Πανουτσόπουλος), Βογιατζής (77’ Τσά­τσαρης), Τσιμπρικίδης, Τσίτας (20’ λ.τρ. Κολοβός).

• Απόλλων – ΑΕ Κυδωνίας 0-1
Γκολ: 58’ Τρικουνάκης
Διαιτητής: Σινιοράκης (Κοτσιφάκης – Βαλεντάκης)
Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Ζαχαράκης, Χατζόπουλος, Κασιούμης, Ντούλινας, Σκέμπη, Κεμπάτσι, Μεγαλακάκης, Χατζηδάκης-Ψιστάκης (56’ Πατούλιας), Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος (89’ Τσέζμα), Μουζάκι (75’ Αγγελάκης)
ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Τσα­ούσι (56’ Κοκάκης), Αγγέλου (56’ Γιακουμάκης), Τρικουνάκης, Μαθιουδάκης, Μάστορας, Καλλιάς (85’ Μαρτσάκης), Κοντορινάκης, Παρασκευού­δης, Κοπάτσι (56’ Σαντσόλλι), Φέζγκα (70’ Ζυμβραγάκης)

•Ιδομενέας – Ηρακλής Ν. 2-0
Γκολ: 1’, 70’ Καραταράκης
Κόκκινη: 75’ Κουναλάκης
Διαιτητής: Αντωνίου (Βράγκου – Κελαϊδής)
Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Κουναλάκης, Μερόλλη, Ν. Μαλαμάς, Μωρα­ϊτάκης, Ρουσάκης (80’ Βάλλας), Κακαβελάκης (73’ Μπιτζανάκης), Καραταράκης, Αλιφιεράκης, Χαϊντα­ράι (59’ Καρυστινός)
Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Κανιαμός, Μπασιάς (46’ Λιμογιάννης), Κωνστα­ντουδάκης, Κοντόπουλος (46’ Κεραμιανάκης), Ξυδέας, Μυριδάκης, Συκαμιάς (81’ Γλυνιαδάκης), Μπολανάκης, Σπυριδάκης, Χατζηδάκης (46’ Μαρκουλάκης), Πρωτοπαπαδά­κης (81’ Πραματευτάκης).

• Σπάθα – Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 0-3
Γκολ: 52’ Ντινάι (από σέντρα Βαρουξάκη Β.), 68’ Βαρουξάκης Β. (σέντρα Ντινάϊ), 80’ Χατζηδάκης
Διαιτητής: Κουκουράκης (Κολοκοτρώνης – Ντα­μαδάκης), 4ος: Μισαηλίδης
Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Παπαδάκης, Γκούντελος, Κρασουδάκης (76’ Γκουντελίτσας), Κουρινός (25’ λ.τρ. Νικολακά­κης, 46’ λ.τρ. Φραντζολάκης), Ανδρονικίδης, Καμαρά, Σταυ­ρουλάκης, Ζαΐμης, Αγαθαγγέλου, Λαβράνος (64’ Πενταράκης).
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημή­τρης): Μωραΐτης, Ορφανίδης (40’ λ.τρ. Κουτουλάκης), Σκαράκης, Σταθινάκης, Γαλανίδης, Στυλιανό­πουλος, Μπουρδάκης, Κληρονόμος (84’ Φιωτάκης), Β. Βαρουξάκης. Ντινάι (84’ Παπδημητράκης), Χατζηδάκης.

• Ήφαιστος – Κρ. Αστέ­ρας 1-1
Γκολ: 60’ Σελέκος – 77’ Οι­κονομόπουλος
Διαιτητής: Κουκλάκης (Λεκάκης – Σφακιανάκης)
Ηφαιστος (Πέτρος Γιανναράκης): Μελισσινός, Λοΐζου, Σούλκε, Βελής (78’ Σελενίτσα), Σελέκος, Αρζίδης, Μπούχλης, Τσιριβάς, Λέντερης (85’ Λεβεντάκης), Καβρουδάκης, Κουτσοκολάκης
Κρητικός Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης, Πε­ράκης, Ντυρμίσι, Μπαλλίου Αν., Οικονομόπουλος, Τιχομίροφ (5’ Σκουρτάι, 85’ Μυλοπτέρης), Λίτσι, Βανγκέλι, Κουράκης, Μιχαλόπουλος, Βόκρι, Χορν (71’ Λέκας)

• Παλαιόχωρα – Ν. Κισσαμικός 1-1
Γκολ: 90’ Μανουσάκης – 85’ Λουβιτάκης Γ.
Διαιτητής: Αντωνίου (Λογαρίδης – Σωτηράκης)
Παλαιόχωρα (Αλέξης Δαμοράκης): Κόλα, Θεοδωράκης, Ζαϊμίδης, Φοϊλέτα, Α. Μανου­σάκης, Ρουσιάκης, Αγγελάκης (90’ Κοβάτσι), Γρηγορομιχελάκης, Τζαγκαράκης, Λιτσαρδάκης, Κεσίδης.
Νέος Κισσαμικός (Γιάννης Μαρκάκης): Μαστορά­κης, Μικ. Νάστο, Σημαντηράκης, Ι. Λουβιτάκης, Δημακάκος, Κοσέογλου, Στρατουδάκης, Χρ. Μα­νουσάκης, Κομπογεννητάκης, Μ. Λουβιτάκης (69’ Κουλούρης), Μελισσόπουλος (69’ Αποστολάκης).

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”
8η αγωνιστική
•Θύελλα Καλ. – Ποσειδών Τ. 0-1
Γκολ: 37’ Λαπάνι (κεφαλιά από σέντρα Ασημακόπουλου)
Δοκάρι: 10’ Τσίτας
Διαιτητής: Κανελάκης (Κολοκοτρώνης – Χατζηδάκης)
Θύελλα Καλαθενών (Μάνος Βεργανελάκης): Καστρι­νάκης, Σίδερης, Κουφογιαννάκης, Κανελλάκης, Α. Βαρουχάκης (64’ Μοδιανάκης), Ανδρέου, Καλογε­ράκης (72’ Γεωργιτσάκης), Μπέλμπα (34’ Γκιούλα), Λουβιτάκης (34’ Μ. Μπερντίος), Γεωργιάδης (64’ Β. Βαρουχάκης), Κομπογεννητάκης
Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Β. Βουντουράκης, Ιωαννίδης, Καραγιαννίδης, Θ. Μίχος, Κέκας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Τύμπας, Βεντούρης (79’ Παρασκάκης – Μπατίστας), Λαπάνι (55’ Μαγγέλας), Ζάρβος (87’ Κλωθάκης).

• Άρης Βουκ. – Ασπίδα 2-0
Γκολ: 17’ Χατζημαρινάκης, 47’ Φασαρά­κης (ασίστ Τσένι)
Δοκάρια: 30’ Πατελάκης, 78’ Τζίτζικας
Διαιτητής: Μισαηλίδης (Στεφανίδου – Δρακά­κης Χαρ.)
Αρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Μαριανάκης, Μπουρδάκης, Μανω­λεδάκης, Τσένι, Χατζημαρινάκης, Πατελάκης, Φασαράκης (68’ Σάρκα), Νικολαντωνάκης (75’ Μπαμπούλιας), Χατζημαρινάκης (75’ Τζίτζικας), Τζιμπράκου (46’ Παρασκευόπουλος)
Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Τακμάκης, Φούτρας, Καπετανάκης, Ροκάκης, Σκουμπάκης, Διγενάκης (60’ Τρουλλινός), Μπαχτής (71’ Τσαούσι), Σισώης, Περο­γαμβράκης, Κυμινουλάκης (51’ Μεμά), Κοζάκης

•ΕΘΚ – Ν. Μινώταυρου 4-3
Γκολ: 24’, 72’ Παπαποστόλου, 70’, 90+5 Γιαννολάρης – 30’ Μαναρώλης Π., 75’, 88’ Μαρκουλάκης
Διαιτητής: Κελαϊδής (Μπραουδάκη – Λεκάκης)
ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Λάκκας, Σταφύλοβ Ν., Γκιουμές (58’ Πόγκας), Γκούβερης, Πολιτά­κης, Παπαπαναγιώτου, Καλμπαζίδης, Παπαπο­στόλου (67’ Παλαιολόγος), Σοφιανόπουλος, Σταφύλοβ Β., Γιαννολάρη
Νέοι Μινώταυρου (Στέλιος Παντελακάκης): Κα­ριμπίδης, Καράκης, Κρίστο, Ξεκουκουλωτάκης, Θάνος, Κατάκης, Ψυλλάκης (74’ Μπελώνης), Σακουάλος, Κομίτσι Ρ., Μαρκουλάκης, Μαναρώ­λης Παν.

•Τάλως – Ίκαρος Μ. 3-4
Γκολ: 7’ Σινάνογλου, 30’, 85’ Κοκάκης – 6’ πέναλτι, 20 Κουργιαντάκης (το πέ­ναλτι κέρδισε ο Μήτρου, ενώ το 2ο από ενέργεια του Χριστόπουλου), 52’ Κα­στρινάκης (από κόρνερ Χριστόπουλου), 90+5 Κούμπουλα (κεφαλιά από κόρνερ Χριστόπουλου)
Δοκάρια: Χριστόπουλος, Νέτσος
Διαιτητής: Σινιοράκης (Σφακιανάκης – Ντάλιος)
Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Μακρυγιαννάκης, Ροζάκης, Δρακονταείδης, Σκορδυλάκης (75’ Φανουργιάκης), Καρπούζας, Στυλιανάκης, Γεωρ­γιλάς (80’ Κουκουνάκης), Ταγκίρης, Κοκάκης, Σεϊτανίδης (60’ Βροντάκης), Σινάνογλου.
Ικαρος Μουρνιών (Στέλιος Τζωρτζάκης): Καπής, Κουργιαντάκης (55’ Δασκαλάκης), Κρασά­κης, Καστρινάκης, Μήτρου, Ι. Περράκης (65’ Κοντογεωργίου), Χριστόπουλος, Φραγκιαδάκης (70’ Χανιωτάκης), Κατσουλάκης, Μπασάκης (55’ Σκιτζής), Νέτσο (55’ Κούμπουλλα).

•Χάλης – Θησέας 1-0
Γκολ: 90’ Αντωνάκης
Διαιτητής: Ούτας (Ζιούτης – Μπαταγκιώνη)
Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Α. Χαιρετάκης, Αντωνάκης, Παπαδάκης, Κούκης, Παπανικολάου, Λαγός, Ξανθουδάκης, Βασιλειάδης, Αλί Μωϋσής (58’ Οικονόμου), Αναστασάκης (82’ Διαμαντόπου­λος), Βόρφι (63’ Κτενιαδάκης).
Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Τραϊτόρος, Αμπντελφα­τάχ, Ντόκο, Αντικίδης, Χάμπας (58’ Φουάσσης), Κύρογλου (84’ Νίτσε), Σφυριδάκης, Τσόχαλης, Λάκκας, Ανδρεάδης, Νίκολλι (58’ Παλαθούρας).

•Τιτάν – Αστέρας Χαλ. 4-0
Γκολ: 8’ Νιολάκης Α. (κεφαλιά από σέ­ντρα Σπαθαράκη), 24’, 47’ Σπαθαράκης, 73’ Μουτσάκης (από φάουλ Σπαθαρά­κη)
Διαιτητής: Κρικέλης (Βαλεντάκης – Φώτης)Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Αννι­τσάκης (61’ Καπλάνης), Μπικάκης (61’ Νιολάκης Γ.), Ντίμοφ Λ., Σίνης, Μουτσάκης (75’ Αχλά­της), Κοκκινάκης (72’ Λεδάκης), Χαροκοπάκης, Νιολάκης Ανδ. (72’ Ματσαμάκης), Σπαθαράκης, Μπατής
Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλά­κης, Κουτρουλάκης, Νταντής (55’ Μεταξάς), Κο­ντός, Παπαδάκης, Σπανουδάκης, Καραμιχάλης, Ντουντουνάκης (66’ Σγουράκης), Γαρυφαλλής, Ζωγραφάκης, Γαλανάκης (55’ Ντερβίσι)

Τετάρτη (19:00)

•Δόξα Παχ. – Κορωνίδα στη Μ. Ελιά
Διαιτητής: Ούτας (Λογαρίδης – Μαρ­κουλάκης)

Γ’ κατηγορία
4η αγωνιστική

•Ν. Κισσαμικός Β – Σφακιά 0-6
Γκολ: 11’, 15’, 40’, 75’ Βούρβαχης (τα δύο πρώτα από ασίστ των Ιωσ. Τζωρ­τζάκη και Α. Τσικουράκη), 13’ Αναστα­σιάδης, 85’ Τσικουράκης
Διαιτητής: Πατσουράκης (Δράκος – Κατσούλας)
Νέος Κισσαμικός Β: Καραμούτσα, Κιόσκου, Γκυμένγκα, Κάτσα, Ασγουδάκης, Μπάλλα, Δει­κτάκης (33’ Μόνα), Ψωματάκης (53’ Καρλάκης), Κοσμάς, Μαραγκουδάκης, Τσεκρέζι.
Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Στρ. Τσικουράκης (75’ Καγιαδάκης), Α. Τσικουράκης, Μπούχλης (58’ Οικονομάκης), Βούρ­βαχης, Ιωσ. Σφηνιάς (75’ Ι. του Ιωσ. Τζωρτζάκης), Ιωσ. Τζωρτζάκης (46’ Δεληγιαννάκης), Χομπιτάκης, Σποντιδάκης, Αναστασιάδης (58’ Μαρκουτσάκης).

•Υρτακίνα – Ροδωπού 5-0
Γκολ: 35’, 55’ Γεωργιλάκης, 40’ Μπολντούρα, 65’ Δοντσίδης, 80’ Σφη­ναρολάκης
Διαιτητής: Κατσαρός (Μαραγκάκης – Χάμπας)
Υρτακίνα (Κώστας Παρασκάκης – Δημήτρης Δοντσίδης): Τσομπάνογλου, Μαρματάκης, Α. Γκεγκάι, Γεωργιλάκης (72’ Ιερωνυμάκης), Δοντσίδης, Σαρτζετάκης (81’ Μπομπολάκης), Σολανάκης, Μπολντούρα (70’ Σφηναρολάκης), Γρυφάκης, Περράκης, Πατουλιώτης.
Ροδωπού (Παντελής Μαυρεδάκης): Κελαϊδά­κης, Αναστασόπουλος, Καλογεράκης, Μπεγκόλι, Μαρουγκάς, Αποστολάκης, Στεργιόπουλος, Σγουρο­μάλλης, Τζανεράκης, Αμάτι, Κουκουνάκης.

Δευτέρα (19:00)

•Ασπάλαθος – Κουμπές στα Νεροκούρου
Διαιτητής: Παναγόπουλος (Φώτης – Νικολαΐδης)

