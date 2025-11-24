Α’ ΕΠΣΧ: Νίκη στο γκολ (1-0) για Πλατανιά, Πανακρωτηριακό και ΑΕ Κυδωνίας

Σπουδαίο διπλό πέτυχε ο Αρης Σούδας με 2-1 επί της Ιωνίας
– Ο Ποσειδώνας έσπασε το αήττητο της Θύελλας στη Β’ Κατηγορία
Ενα γκολ ήταν αρκετό για να πάρουν τη νίκη οι 3 από τους πρωτοπόρους. Ο Παπαθανασίου έδωσε τη νίκη στον Πανακρωτηριακό στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης”, ο Θ. Πλατινάκης στον Πλατανιά μέσα στο Μόδι και ο αρχηγός της ΑΕ Κυδωνίας Τρικουνάκης στη Σούδα με τον Απόλλωνα. Σπουδαίο διπλό από τον Αρη Σούδας με γκολ του Σελινιωτάκη στο 90+6.
Στην Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” ο Ποσειδώνας έσπασε το αήττητο μέσα στο Καστέλι της Θύελλας με γκολ του Λαπάνι και πέρασε αυτός στην κορυφή. Πρώτο τρίποντο για τον Χάλη με γκολ του Αντωνάκη στην εκπνοή. Πιο αναλυτικά:
Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”
11η αγωνιστική
•Μινώταυρος – Πανακρωτηριακός 0-1
Γκολ: 19’ Παπαθανασίου (σέντρα ΧαΙδεμενάκης)
Κόκκινη: 75’ Κελάκης
Δοκάρι: 90+2 Καράκης
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Μπραουδάκη – Μαρκάκης), 4ος: Γιαννουλάκης
Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Λαζαρίδης, Κένγκα, Νταγκουνάκης, Καράκης, Μπακογιάννης, Ζαχαράκης (46′ Κουκάκης), Καυκαλάς (68’ Σελάμης), Ανδρουλάκης (62’ λ.τρ. Σεληνιωτάκης), Πολέντας (79’ Βέρδος), Ψαράκης, Περδικάκης.
Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Κελάκης, Πατελάκης, Βαρδάκης, Μακράκης, Κούτας, Γεωργίου, Χαϊδεμενάκης (46’ Σ. Ταπανάρης), Παπαθανασίου (88’ Διακοφώτης), Νίκολλι (88’ Σταμπολάκης), Τσίγκας (68’ Κουκουράκης).
*Πριν τον αγώνα ο Μινώταυρος βράβευσε τον μέχρι πρόσφατα προπονητή του Βασίλη Κούτα που πλέον κάθεται στον πάγκο της ομάδας του Ακρωτηρίου.
• Άμιλλα – Πλατανιάς 0-1
Γκολ: 77’ Πλατινάκης Θ.
Διαιτητής: Κρικέλης (Στεφανίδου – Δρακάκης Χαρ.)
Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Βλαχάκης, Κολομπάκης Ανδ., Εξαρχος (87’ Φυντικάκης), Πατρικάκης, Τερεράκης, Περαθωράκης, Μυλωνάκης, Μποντούρι, Κολομπάκης Σπ., Κτιστάκης, Ποντικάκης (60’ Ντόκο)
Πλατανιάς (Βαγγέλης Αγγελάκης): Καζάς, Καραγιώργος, Σαρρής (66’ Μαρκουλάκης Χρ.), Κατσαρός, Παληγεώργος, Μαρκουλάκης Βαγγ., Κυτράκης, Πλατινάκης Θ., Μερόλλι, Θυμιόπουλος (62’ Δρακάκης), Τσούτσης (87’ Μοσχανάκης)
*Η ομάδα του Πλατανιά ευχαριστεί την γειτονική Αμιλλα για την άριστη φιλοξενία
•Ιωνία 2000 – Άρης Σούδας 1-2
Γκολ: 5’ πέναλτι Λεβεντέλλης – 30’ φάουλ Σουχλάκης, 90+6 Σελινιωτάκης (κεφαλιά από σέντρα Τσάτσαρη)
Κόκκινες: 59’ Κοκολαντωνάκης – 81’ Τσιμπρικίδης, 90+6 Σούλιαρης (αλλά και ο προπονητής) Κόλτσος
Διαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Μπαντά)
Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Καριμπίδης, Λουπάσης (77’ Σαχμπαζίδης), Αθουσάκης, Σταμούλης, Τσακίρης (46’ Αθανασάκης), Κουτσαυτάκης (81’ Ντενεκετζής), Λεβεντέλλης (81’ Μαυρομμάτης), Μπέσι, Οκερέκε, Κωνσταντόπουλος, Κοκολαντωνάκης.
Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Κοκκαλάς, Προκοπάκης, Σούλιαρης, Σελινιωτάκης, Σουχλάκης, Ραψομανίκης, Γελασάκης (72’ Ροκάκης), Λιάσκας (46’ λ.τρ. Πανουτσόπουλος), Βογιατζής (77’ Τσάτσαρης), Τσιμπρικίδης, Τσίτας (20’ λ.τρ. Κολοβός).
• Απόλλων – ΑΕ Κυδωνίας 0-1
Γκολ: 58’ Τρικουνάκης
Διαιτητής: Σινιοράκης (Κοτσιφάκης – Βαλεντάκης)
Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Ζαχαράκης, Χατζόπουλος, Κασιούμης, Ντούλινας, Σκέμπη, Κεμπάτσι, Μεγαλακάκης, Χατζηδάκης-Ψιστάκης (56’ Πατούλιας), Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος (89’ Τσέζμα), Μουζάκι (75’ Αγγελάκης)
ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Τσαούσι (56’ Κοκάκης), Αγγέλου (56’ Γιακουμάκης), Τρικουνάκης, Μαθιουδάκης, Μάστορας, Καλλιάς (85’ Μαρτσάκης), Κοντορινάκης, Παρασκευούδης, Κοπάτσι (56’ Σαντσόλλι), Φέζγκα (70’ Ζυμβραγάκης)
•Ιδομενέας – Ηρακλής Ν. 2-0
Γκολ: 1’, 70’ Καραταράκης
Κόκκινη: 75’ Κουναλάκης
Διαιτητής: Αντωνίου (Βράγκου – Κελαϊδής)
Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Κουναλάκης, Μερόλλη, Ν. Μαλαμάς, Μωραϊτάκης, Ρουσάκης (80’ Βάλλας), Κακαβελάκης (73’ Μπιτζανάκης), Καραταράκης, Αλιφιεράκης, Χαϊνταράι (59’ Καρυστινός)
Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Κανιαμός, Μπασιάς (46’ Λιμογιάννης), Κωνσταντουδάκης, Κοντόπουλος (46’ Κεραμιανάκης), Ξυδέας, Μυριδάκης, Συκαμιάς (81’ Γλυνιαδάκης), Μπολανάκης, Σπυριδάκης, Χατζηδάκης (46’ Μαρκουλάκης), Πρωτοπαπαδάκης (81’ Πραματευτάκης).
• Σπάθα – Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 0-3
Γκολ: 52’ Ντινάι (από σέντρα Βαρουξάκη Β.), 68’ Βαρουξάκης Β. (σέντρα Ντινάϊ), 80’ Χατζηδάκης
Διαιτητής: Κουκουράκης (Κολοκοτρώνης – Νταμαδάκης), 4ος: Μισαηλίδης
Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Παπαδάκης, Γκούντελος, Κρασουδάκης (76’ Γκουντελίτσας), Κουρινός (25’ λ.τρ. Νικολακάκης, 46’ λ.τρ. Φραντζολάκης), Ανδρονικίδης, Καμαρά, Σταυρουλάκης, Ζαΐμης, Αγαθαγγέλου, Λαβράνος (64’ Πενταράκης).
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Μωραΐτης, Ορφανίδης (40’ λ.τρ. Κουτουλάκης), Σκαράκης, Σταθινάκης, Γαλανίδης, Στυλιανόπουλος, Μπουρδάκης, Κληρονόμος (84’ Φιωτάκης), Β. Βαρουξάκης. Ντινάι (84’ Παπδημητράκης), Χατζηδάκης.
• Ήφαιστος – Κρ. Αστέρας 1-1
Γκολ: 60’ Σελέκος – 77’ Οικονομόπουλος
Διαιτητής: Κουκλάκης (Λεκάκης – Σφακιανάκης)
Ηφαιστος (Πέτρος Γιανναράκης): Μελισσινός, Λοΐζου, Σούλκε, Βελής (78’ Σελενίτσα), Σελέκος, Αρζίδης, Μπούχλης, Τσιριβάς, Λέντερης (85’ Λεβεντάκης), Καβρουδάκης, Κουτσοκολάκης
Κρητικός Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης, Περάκης, Ντυρμίσι, Μπαλλίου Αν., Οικονομόπουλος, Τιχομίροφ (5’ Σκουρτάι, 85’ Μυλοπτέρης), Λίτσι, Βανγκέλι, Κουράκης, Μιχαλόπουλος, Βόκρι, Χορν (71’ Λέκας)
• Παλαιόχωρα – Ν. Κισσαμικός 1-1
Γκολ: 90’ Μανουσάκης – 85’ Λουβιτάκης Γ.
Διαιτητής: Αντωνίου (Λογαρίδης – Σωτηράκης)
Παλαιόχωρα (Αλέξης Δαμοράκης): Κόλα, Θεοδωράκης, Ζαϊμίδης, Φοϊλέτα, Α. Μανουσάκης, Ρουσιάκης, Αγγελάκης (90’ Κοβάτσι), Γρηγορομιχελάκης, Τζαγκαράκης, Λιτσαρδάκης, Κεσίδης.
Νέος Κισσαμικός (Γιάννης Μαρκάκης): Μαστοράκης, Μικ. Νάστο, Σημαντηράκης, Ι. Λουβιτάκης, Δημακάκος, Κοσέογλου, Στρατουδάκης, Χρ. Μανουσάκης, Κομπογεννητάκης, Μ. Λουβιτάκης (69’ Κουλούρης), Μελισσόπουλος (69’ Αποστολάκης).
Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”
8η αγωνιστική
•Θύελλα Καλ. – Ποσειδών Τ. 0-1
Γκολ: 37’ Λαπάνι (κεφαλιά από σέντρα Ασημακόπουλου)
Δοκάρι: 10’ Τσίτας
Διαιτητής: Κανελάκης (Κολοκοτρώνης – Χατζηδάκης)
Θύελλα Καλαθενών (Μάνος Βεργανελάκης): Καστρινάκης, Σίδερης, Κουφογιαννάκης, Κανελλάκης, Α. Βαρουχάκης (64’ Μοδιανάκης), Ανδρέου, Καλογεράκης (72’ Γεωργιτσάκης), Μπέλμπα (34’ Γκιούλα), Λουβιτάκης (34’ Μ. Μπερντίος), Γεωργιάδης (64’ Β. Βαρουχάκης), Κομπογεννητάκης
Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Β. Βουντουράκης, Ιωαννίδης, Καραγιαννίδης, Θ. Μίχος, Κέκας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Τύμπας, Βεντούρης (79’ Παρασκάκης – Μπατίστας), Λαπάνι (55’ Μαγγέλας), Ζάρβος (87’ Κλωθάκης).
• Άρης Βουκ. – Ασπίδα 2-0
Γκολ: 17’ Χατζημαρινάκης, 47’ Φασαράκης (ασίστ Τσένι)
Δοκάρια: 30’ Πατελάκης, 78’ Τζίτζικας
Διαιτητής: Μισαηλίδης (Στεφανίδου – Δρακάκης Χαρ.)
Αρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Μαριανάκης, Μπουρδάκης, Μανωλεδάκης, Τσένι, Χατζημαρινάκης, Πατελάκης, Φασαράκης (68’ Σάρκα), Νικολαντωνάκης (75’ Μπαμπούλιας), Χατζημαρινάκης (75’ Τζίτζικας), Τζιμπράκου (46’ Παρασκευόπουλος)
Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Τακμάκης, Φούτρας, Καπετανάκης, Ροκάκης, Σκουμπάκης, Διγενάκης (60’ Τρουλλινός), Μπαχτής (71’ Τσαούσι), Σισώης, Περογαμβράκης, Κυμινουλάκης (51’ Μεμά), Κοζάκης
•ΕΘΚ – Ν. Μινώταυρου 4-3
Γκολ: 24’, 72’ Παπαποστόλου, 70’, 90+5 Γιαννολάρης – 30’ Μαναρώλης Π., 75’, 88’ Μαρκουλάκης
Διαιτητής: Κελαϊδής (Μπραουδάκη – Λεκάκης)
ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Λάκκας, Σταφύλοβ Ν., Γκιουμές (58’ Πόγκας), Γκούβερης, Πολιτάκης, Παπαπαναγιώτου, Καλμπαζίδης, Παπαποστόλου (67’ Παλαιολόγος), Σοφιανόπουλος, Σταφύλοβ Β., Γιαννολάρη
Νέοι Μινώταυρου (Στέλιος Παντελακάκης): Καριμπίδης, Καράκης, Κρίστο, Ξεκουκουλωτάκης, Θάνος, Κατάκης, Ψυλλάκης (74’ Μπελώνης), Σακουάλος, Κομίτσι Ρ., Μαρκουλάκης, Μαναρώλης Παν.
•Τάλως – Ίκαρος Μ. 3-4
Γκολ: 7’ Σινάνογλου, 30’, 85’ Κοκάκης – 6’ πέναλτι, 20 Κουργιαντάκης (το πέναλτι κέρδισε ο Μήτρου, ενώ το 2ο από ενέργεια του Χριστόπουλου), 52’ Καστρινάκης (από κόρνερ Χριστόπουλου), 90+5 Κούμπουλα (κεφαλιά από κόρνερ Χριστόπουλου)
Δοκάρια: Χριστόπουλος, Νέτσος
Διαιτητής: Σινιοράκης (Σφακιανάκης – Ντάλιος)
Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Μακρυγιαννάκης, Ροζάκης, Δρακονταείδης, Σκορδυλάκης (75’ Φανουργιάκης), Καρπούζας, Στυλιανάκης, Γεωργιλάς (80’ Κουκουνάκης), Ταγκίρης, Κοκάκης, Σεϊτανίδης (60’ Βροντάκης), Σινάνογλου.
Ικαρος Μουρνιών (Στέλιος Τζωρτζάκης): Καπής, Κουργιαντάκης (55’ Δασκαλάκης), Κρασάκης, Καστρινάκης, Μήτρου, Ι. Περράκης (65’ Κοντογεωργίου), Χριστόπουλος, Φραγκιαδάκης (70’ Χανιωτάκης), Κατσουλάκης, Μπασάκης (55’ Σκιτζής), Νέτσο (55’ Κούμπουλλα).
•Χάλης – Θησέας 1-0
Γκολ: 90’ Αντωνάκης
Διαιτητής: Ούτας (Ζιούτης – Μπαταγκιώνη)
Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Α. Χαιρετάκης, Αντωνάκης, Παπαδάκης, Κούκης, Παπανικολάου, Λαγός, Ξανθουδάκης, Βασιλειάδης, Αλί Μωϋσής (58’ Οικονόμου), Αναστασάκης (82’ Διαμαντόπουλος), Βόρφι (63’ Κτενιαδάκης).
Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Τραϊτόρος, Αμπντελφατάχ, Ντόκο, Αντικίδης, Χάμπας (58’ Φουάσσης), Κύρογλου (84’ Νίτσε), Σφυριδάκης, Τσόχαλης, Λάκκας, Ανδρεάδης, Νίκολλι (58’ Παλαθούρας).
•Τιτάν – Αστέρας Χαλ. 4-0
Γκολ: 8’ Νιολάκης Α. (κεφαλιά από σέντρα Σπαθαράκη), 24’, 47’ Σπαθαράκης, 73’ Μουτσάκης (από φάουλ Σπαθαράκη)
Διαιτητής: Κρικέλης (Βαλεντάκης – Φώτης)Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Αννιτσάκης (61’ Καπλάνης), Μπικάκης (61’ Νιολάκης Γ.), Ντίμοφ Λ., Σίνης, Μουτσάκης (75’ Αχλάτης), Κοκκινάκης (72’ Λεδάκης), Χαροκοπάκης, Νιολάκης Ανδ. (72’ Ματσαμάκης), Σπαθαράκης, Μπατής
Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Κουτρουλάκης, Νταντής (55’ Μεταξάς), Κοντός, Παπαδάκης, Σπανουδάκης, Καραμιχάλης, Ντουντουνάκης (66’ Σγουράκης), Γαρυφαλλής, Ζωγραφάκης, Γαλανάκης (55’ Ντερβίσι)
Τετάρτη (19:00)
•Δόξα Παχ. – Κορωνίδα στη Μ. Ελιά
Διαιτητής: Ούτας (Λογαρίδης – Μαρκουλάκης)
Γ’ κατηγορία
4η αγωνιστική
•Ν. Κισσαμικός Β – Σφακιά 0-6
Γκολ: 11’, 15’, 40’, 75’ Βούρβαχης (τα δύο πρώτα από ασίστ των Ιωσ. Τζωρτζάκη και Α. Τσικουράκη), 13’ Αναστασιάδης, 85’ Τσικουράκης
Διαιτητής: Πατσουράκης (Δράκος – Κατσούλας)
Νέος Κισσαμικός Β: Καραμούτσα, Κιόσκου, Γκυμένγκα, Κάτσα, Ασγουδάκης, Μπάλλα, Δεικτάκης (33’ Μόνα), Ψωματάκης (53’ Καρλάκης), Κοσμάς, Μαραγκουδάκης, Τσεκρέζι.
Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Στρ. Τσικουράκης (75’ Καγιαδάκης), Α. Τσικουράκης, Μπούχλης (58’ Οικονομάκης), Βούρβαχης, Ιωσ. Σφηνιάς (75’ Ι. του Ιωσ. Τζωρτζάκης), Ιωσ. Τζωρτζάκης (46’ Δεληγιαννάκης), Χομπιτάκης, Σποντιδάκης, Αναστασιάδης (58’ Μαρκουτσάκης).
•Υρτακίνα – Ροδωπού 5-0
Γκολ: 35’, 55’ Γεωργιλάκης, 40’ Μπολντούρα, 65’ Δοντσίδης, 80’ Σφηναρολάκης
Διαιτητής: Κατσαρός (Μαραγκάκης – Χάμπας)
Υρτακίνα (Κώστας Παρασκάκης – Δημήτρης Δοντσίδης): Τσομπάνογλου, Μαρματάκης, Α. Γκεγκάι, Γεωργιλάκης (72’ Ιερωνυμάκης), Δοντσίδης, Σαρτζετάκης (81’ Μπομπολάκης), Σολανάκης, Μπολντούρα (70’ Σφηναρολάκης), Γρυφάκης, Περράκης, Πατουλιώτης.
Ροδωπού (Παντελής Μαυρεδάκης): Κελαϊδάκης, Αναστασόπουλος, Καλογεράκης, Μπεγκόλι, Μαρουγκάς, Αποστολάκης, Στεργιόπουλος, Σγουρομάλλης, Τζανεράκης, Αμάτι, Κουκουνάκης.
Δευτέρα (19:00)
•Ασπάλαθος – Κουμπές στα Νεροκούρου
Διαιτητής: Παναγόπουλος (Φώτης – Νικολαΐδης)