Α’ ΕΠΣ Χανίων: Πρωταθλητής ο Πανακρωτηριακός

Μία αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία στην Α’ ΕΠΣΧ “Γ. Βούρβαχης” ο Πανακρωτηριακός κατέκτησε τον τίτλο με το άνετο χθεσινό πέρασμα του από την έδρα του Ηφαίστου (4-0) αφού μία μέρα πριν ο Πλατανιάς άφησε δύο βαθμούς στους Αγ. Αποστόλους: 2-2 με τον Παγχανιακό/ΑΟΔΑ ισοφαρίζοντας μάλιστα στις καθυστερήσεις. Στη μάχη του υποβιβασμού ο Ιδομενέας έχασε από την Αμιλλα και έτσι εξακολουθεί να θέλει ένα βαθμό ενώ παραμένει σε πολύ δύσκολη θέση ο Ηφαιστος.

1 από 4

Στη Β’ ΕΠΣΧ “Γ. Ζαγουράκης”η μοναδική εκκρεμότητα την χθεισινή τελευταία 26η αγωνιστική είχε να κάνει με τον πρωταθλητή και εκεί ο Ποσειδώνας Τσικαλαριών νικώντας 2-0 τη Δόξα κατέκτησε τον τίτλο ενώ την άνοδο κέρδισαν και οι Θυέλλα Καλάθενων και Αρης Βουκολιών. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

29η αγωνιστική

• Ηφαιστος – Πανακρωτηριακός 0-4

Γκολ: 9’ Παπαθανασίου, 15’ Τρούμπαλος, 31’ Πατελάκης (κεφαλιά από κόρνερ Γεωργίου), 54’ Μποντούρι

Διαιτητής: Κρικέλης (Κουβαλάκης – Κοντογεώργος Ευτ.)

Ηφαιστος (Στέλιος Τζωρτζάκης): Μελισσινός, Σούλκε, Ματζοράκης, Λοΐζου (62′ Νταουντάκης), Κούρτης, Λαβράνος, Σελενίτσα (46′ Καβρουδάκης), Μπούχλης, Τσιριβάς (62′ Χατζηδάκης), Λέντερης, Βελής

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Χριστουλάκης, Κελάκης, Κουκουράκης, Παπακαστρήσιος (54’ Σταμπολάκης), Νίκολλι (68’ Ταπανάρης Σ.), Γεωργίου (60’ Χαϊδεμενάκης), Παπαθανασίου (68’ Ταπανάρης Ι.), Βαρδάκης, Πατελάκης, Μποντούρι (54’ Τσίγκας), Τρούμπαλος

* Ο αγώνας ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση λόγω ενός ελαφρύ τροχαίου που είχε ο διαιτητής.

• Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Πλατανιάς 2-2

Γκολ: 1’ Β. Αναστασόπουλος (από πάσα Χατζηδάκη), 81’ Σκαράκης (κεφαλιά από φάουλ Σταθινάκη) – 64’, 90+1 Δρακάκης (το 1ο από σέντρα Θυμιόπουλου, ενώ το 2ο από σουτ Τσούτση)

Χαμένο πέναλτι: 36’ Κουτσιούδης στο δοκάρι (το πέναλτι κέρδισε ο Δρακάκης ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης είχε δοκάρι)

Διαιτητής: Κασσελάκης (Στεφανίδου – Κάτσουλας)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Μωραΐτης, Νησιούδης, Στυλιανόπουλος, Κληρονόμος (90+5’ Φιωτάκης), Θωμάκης, Αναστασόπουλος Β., Μπουρδάκης (90’ Πέτροβιτς), Χατζηδάκης, Σκαράκης, Κουτουλάκης, Σταθινάκης

Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Σαρρής (81’ Κονατέ), Κατσαρός, Παληγεώργος, Πενταράκης, Δρακάκης, Κατσούκης, Μερόλλι, Κουτσιούδης (70’ Μαλανδράκης), Θυμιόπουλος, Τσούτσης

• Απόλλων – Μινώταυρος 0-5

Γκολ: 33’ Κουκάκης, 65’ Ψαράκης, 69’ Καρβούνης, 74’ Μαρτσάκης, 80’ Γκιόκα

Διαιτητής: Κοτσιφάκης (Μπραουδάκη – Βράγκου)

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Μαραγκουδάκης, Λεβάκης (65’ Βρανάς), Λούκα (74’ Σουλκαμάνι), Σκέμπη, Ντούλινας, Χότζα, Γλυνιαδάκης (46’ Σταθόπουλος), Κασιούμης (74’ Ράκου), Αμπατζής, Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος (65’ Τσαλατσάνης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Πρωτοπαπαδάκης, Καυκαλάς, Νταγκουνάκης, Σεληνιωτάκης, Καράκης, Μπακογιάννης, Ανδρουλάκης (64’ Περδικάκης), Μαρτσάκης (79’ Βέρδος), Κουκάκης (74’ Γκιόκα), Καρβούνης (74’ Πολέντας), Ψαράκης (79’ Γιαννουδάκης)

• ΑΕ Κυδωνίας – Ν. Κισσαμικός 3-1

Γκολ: 29’, 53’ Θ. Πλατινάκης (το 1ο με κεφαλιά από φάουλ Μάστορα και το 2ο από σέντρα Τσαούσι), 79’ πέναλτι Μάστορας (το πέναλτι κέρδισε ο Κουρομιχελάκης) – 20’ Μελισσόπουλος (από σέντρα Μανουσάκη)

Χαμένο πέναλτι: 40’ Θ. Πλατινάκης το οποίο απέκρουσε ο Τριανταφυλλάκης

Δοκάρι: 58’ Κουρομιχελάκης

Διαιτητής: Κουκουράκης (Μαρκάκης – Πατσουράκης)

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Τσαούσι, Γιακουμάκης, Μαρινάκης, Μάστορας, Μαθιουδάκης, Κοντορινάκης (76’ Γκιόκα), Ζυμβραγάκης (67’ Καλλιάς), Κουρομιχελάκης, Σαντσόλλι (82’ Καλογεράκης), Θ. Πλατινάκης.

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Σημαντηράκης (46’ Νάστο Μικ.), Νάστο Μαρκ., Μανουσάκης, Μαυρουδής, Λουβιτάκης, Δημακάκος (46’ Βαρουχάκης), Καστανοπουλάκης, Μουρατίδης, Σκέντζος, Μελισσόπουλος.

• Σπάθα – Ηρακλής Νερ. 0-1

Γκολ: 40’ Γιαννακούρος

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Κολοκοτρώνης – Λογαρίδης)

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Μυφτάρι, Παπαδάκης, Γκούντελος, Κανελλάκης, Κρασουδάκης, Κουρινός, Μέμα, Σταυρουλάκης, Β. Βαρουξάκης, Νικολακάκης (73’ Κατσιφαράκης).

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Δ. Κανιαμός, Κοκολάκης, Μπασιάς, Στ. Κανιαμός, Ν. Πρωτοπαπαδάκης (46’ Π. Πρωτοπαπαδάκης), Ξενάκης (46’ Παπαδάκης), Πατεράκης (80’ Μαν. Παπαδάκης), Μυριδάκης (73΄Ξυδέας), Γιαννακούρος, Δημητρίου, Μανωλακάκης (82’ Κρινόπουλος).

• Κρ. Αστέρας – Αρης Σούδας 1-2

Γκολ: 45’ Μιχαλόπουλος (πάσα Λίτσι) – 42’, 61’ Γαλανάκης (το 1ο από σέντρα Πλανάκη, το 2ο από μπαλιά Ροκάκη)

Δοκάρια: 51’ Μιχαλόπουλος – 32’ Γαλανάκης

Διαιτητής: Αντωνίου (Μαυρεδάκης – Δρακάκης)

Κρ. Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Τσίτσα, Περάκης, Α. Μπαλλίου, Βόκρι, Μαντσέλλι (46’ Σαρίδης), Κελαϊδής (75’ Ντυρμίσι), Γελασάκης (86’ Κ. Μπαλλίου), Οικονομόπουλος, Τιχομίροφ, Μιχαλόπουλος, Λίτσι.

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Πενταράκης, Πλανάκης, Ανδρίτσος, Κατσαντώνης (75’ Πανουτσόπουλος), Τσιμπρικίδης (69’ Φαραζής), Βογιατζής, Τσίγκας, Τσάτσαρης, Σελινιωτάκης, Γαλανάκης, Ροκάκης.

• Παλαιόχωρα – Ιωνία 2000 2-2

Γκολ: 13’ Καλλιγέρης (κεφαλιά από κόρνερ Μανουσάκη), 57’ Ζαϊμίδης – 29’ Λεβεντέλλης (ππάσα Κωνσταντόπουλου), 34’ Κωνσταντόπουλος

Δοκάρι: 85’ Λουκοβίτης.

Διαιτητής: Ζιούτης (Λεκάκης – Μαρκουλάκης)

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Β. Τατσιώνας, Κοσμάς, Γρηγορομιχελάκης, Ρουσσιάκης (46’ Κοβάτσι), Λιτσαρδάκης, Παπαδοκωνσταντάκης (65’ Θ. Κουφάκης), Τζαγκαράκης, Μανουσάκης, Ζαϊμίδης, Καλλιγέρης (65’ Τζατζάνης), Φοϊλέτα (80’ Κόλα)

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Σοφιάκης, Κουτσαυτάκης (82’ Ζαμπετάκης), Λουπάσης, Σταμούλης, Κοκολαντωνάκης, Οκερέκε, Περάκης (65’ Μπέσι), Κωνσταντόπουλος (82’ Συγγελάκης), Παρδαλάκης (65’ Καπαράκης), Σαριδάκης (70’ Λουκοβίτης), Λεβεντέλλης.

*Πένθος για Καλαϊτζάκη: Πένθος στην Ιωνία για το χαμό του πρώην παίκτη της ομάδας Νίκου Καλαϊτζάκη και για τον λόγο αυτό εξέδωσε και σχετική συλλυπητήρια ανακοίνωση.

• Ιδομενέας – Αμιλλα 0-1

Γκολ: 88’ Μπερντίος

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Λογαρίδης – Δράκος)

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Μπιτζανάκης, Γιαννικάκης, Μαλαμάς, Μωραϊτάκης, Κακαβελάκης (75’ Χαϊνταράι), Μερόλλη, Κούρος (84’ Χασάν), Αλιφιεράκης, Καρυστινός (66’ Λαβράνος).

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Γεωργανάς, Καστρινάκης, Ποντικάκης, Τερεράκης (46’ Ντόκο), Σπ. Κολομπάκης, Περαθωράκης, Μπερντίος, Κουλούρης, Φυντικάκης, Εξαρχος, Α. Κολομπάκης (57’ Ν. Παγωνάκης).

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

26η αγωνιστική

• Ποσειδών Τσικ. – Δόξα Π. 2-0

Γκολ: 10’ Βεντούρης (πάσα Λαπάνι), 46’ Τσίτας (από πλασέ Λαπάνι)

Κόκκινη: 76’ Κελαϊδής

Δοκάρι: 71’ Πρέζια

Διαιτητής: Σινιοράκης (Βράγκου – Χατζηδάκης)

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Χαϊντερδί, Μίχος, Καραγιαννίδης, Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτασς, Βεντούρης (69’ Τύμπας), Κέκας (69’ Παπαδόπουλος), Λαπάνι (83’ Ιωαννίδης), Παρασκάκης – Μπατίστας.

Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Πετράκης, Αλεξιάδης, Γ. Κελαϊδής, Π. Κελαϊδής, Πρέζια, Σταυρουλιδάκης (84’ Τσάνι), Ντάλιος, Παπαδομανωλάκης (66’ Αλ Μούτζα), Μπαλαντινάκης, Σταθάκης, Νταμοτσίδης.

• Κορωνίδα – Νέοι Μινωταύρου 1-1

Γκολ: 47’ Σκανδαλάκης (κεφαλιά από κόρνερ Κυριακίδη) – 70’ Μαρκουλάκης

Διαιτητής: Παναγόπουλος (Λεκάκης – Στεφάνσκι)

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Γκιόνι, Καπλάνης, Κοκολάκης Ι., Κυριακίδης, Αλεξανδρόπουλος (76’ Κοτρωνάκης Γιωρ.), Ρεβελάκης Π., Σαρτζετάκης, Μαρτσάκης, Κισσαμιτάκης (90+3’ Κοκολάκης Π.), Μποτωνάκης, Σκανδαλάκης (90+3’ Κοτρωνάκης Γ.)

Νέοι Μινωταύρου (Στέλιος Παντελακάκης): Καριμπίδης, Θάνος, Κατσής, Φανουργιάκης (46’ Γεωργιακάκης), Ξεκουκουλωτάκης, Χαλίλι, Κομίτσι Ρ. (46’ Κομίτσι Γκ.), Μπελώνης (55’ Αλεξανδρίδης), Μαρκουλάκης (76’ Αφεντουλίδης), Ψυλλάκης, Στόιτσος (46’ Μπροκαλάκης)

• Ικαρος Μ. – Χάλης 0-6

Γκολ: 17’ Κουργιαντάκης, 32’ Χριστόπουλος, 45’ Κοντογεωργίου, 60’ Μαραβέλιας, 62’ Κοκάκης, 85’ Κοτσιφάκης

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Μαρκετάκης – Χάμπας)

Ικαρος Μουρνιών (Γιώργος Σπαράκης): Παπαδουλάκης, Αμπατζίδης (62’ Χωραφάκης), Κουργιαντάκης, Κουτουλάκης, Κοντογεωργίου, Μήτρου (46’ Γεωργίτσης), Κοκάκης (62’ Σκιτζής), Αγγέλου (70’ Κοτσιφάκης), Μαραβέλιας, Χριστόπουλος, Κατσουλάκης (46’ Λαφαζάνης).

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Αγγελάκης, Διαμαντόπουλος, Α. Τσαούσι, Κτενιαδάκης, Λύκος (80’ Στ. Τσαούσι), Ξανθουδάκης, Βασίλεφ, Δημακόπουλος, Σαντόρι, Αλί Μωυσής, Τσικουδάκης.

• ΕΘΚ – Τάλως 1-1

Γκολ: 32’ Μπαγετάκος – 81’ Νικάκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Βαλεντάκης – Ντάλιος)

ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Βουτσάς, Σταφύλοβ, Γκιουμές, Παλαιολόγος, Πολιτάκης, Παπαπαναγιώτου, Γιαννολλάρη (75’ Δαραμάρας-Κερφύλιας), Κωσταριδάκης (61’ Καστανιώτης), Καλλέργης, Μπαγετάκης, Πατεράκης.

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας-Σκάρπος, Σερβίνας (81’ Ταγκίρης), Δρακονταείδης, Καρπούζας, Δασκαλάκης, Βαμβακάκης (75’ Φιλιππάκης), Σινάνογλου, Μακσίμ, Κουκουνάκης (75’ Μήτρος), Νικάκης, Γεωργιλάς (87’ Πετράκης).

• Θύελλα Καλ. – Τιτάν 3-1

Γκολ: 21’ Λουβιτάκης, 28’ Ανδρονικίδης, 90+4 Μαργαριτάκης – 84’ Σπαθαράκης

Κόκκινη: 90’ Μπέλμπα

Διαιτητής: Πατσουράκης (Μπραουδάκη – Βεργεράκης)

Θύελλα (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Σίδερης, Βαρουχάκης, Κουφογιαννάκης, Μπέλμπα, Ανδρέου, Μπερντίος (67’ Πέππας), Λουβιτάκης (80’ Γυιμένγα), Δημητρίου (80’ Μαργαριτάκης), Ανδρονικίδης, Μοδιανάκης (60’ Σπουργίτης)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Αννιτσάκης (36’ Ματζοράκης), Μπικάκης (81’ Πολιτάκης), Νιολάκης Γ., Σίνης, Μουτσάκης, Κοκκινάκης (86’ Βογιατζάκης), Χαροκοπάκης, Νιολάκης Ανδ., Σπαθαράκης, Μπατής

• Αστέρας Χαλ. – Αρης Βουκ. 1-8

Γκολ: 65’ Σβουράκης – 20’, 22’ πέναλτι, 82’ πέναλτι Τσένι, 42’ Λουβιτάκης, 58’, 67’ Νικολαντωνάκης, 76’ Πατσουμαδάκης, 90’ Πατελάκης

Διαιτητής: Κοτσιφάκης (Κολοκοτρώνης – Κοντογεώργος Θ.)

Αστέρας Χαλέπας (Γιώργος Χαζηράκης): Κουτρουλάκης, Κυριακάκης, Ζωγραφάκης, Παπαδάκης, Σκουμπάκης, Ντουντουνάκης, Νταντής, Κατελανάκης, Κουτρουλάκης, Παρασκάκης, Σβουράκης

Άρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Σοφιανόπουλος, Μπουρδάκης, Ζωγράφι, Τσένι, Πατελάκης, Λουβιτάκης, Γ. Χατζημαρινάκης, Νικολαντωνάκης, Παρασκευόπουλος, Κορκίδης

Τετάρτη (17:00)

• Ασπίδα – Θησέας (Ναυστάθμου)

Βαθμολογίες και

επόμενη αγωνιστική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθμολογία (29 αγώνες)

Πανακρωτηριακός 90-27 77

Πλατανιάς 71-17 73

Μινώταυρος 92-26 67

ΑΕ Κυδωνίας 78-22 66

Αρης Σ. 56-23 60

Ν. Κισσαμικός 61-32 52

Κρ. Αστέρας 48-60 38

Ιωνία 2000 50-53 37

Ηρακλής Ν. 45-62 32

Αμιλλα 45-69 32

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 40-53 29

Σπάθα 26-60 26

Παλαιόχωρα 41-75 26

Ιδομενέας 29-71 20

Ηφαιστος 32-79 18

Απόλλων (-1) 24-99 8

Επόμενη 30η αγωνιστική

Σάββατο (17:00)

• Αμιλλα – Απόλλων (Μοδίου)

• Ιωνία 2000 – Σπάθα (Μ. Ελιάς)

• Ηρακλής Ν. – Κρ. Αστέρας (Νεροκούρου)

• Πανακρωτηριακός – Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Καθιανών)

• Αρης Σούδας – ΑΕ Κυδωνίας (Σούδας)

• Πλατανιάς – Ν. Κισσαμικός (Μάλεμε)

Κυριακή (17:00)

• Παλαιόχωρα – Ιδομενέας (Παλαιόχωρα)

• Μινώταυρος – Ηφαιστος (Μουρνιών)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τελική βαθμολογία (26 αγώνες)

Ποσειδών Τ. 75-20 64

Θύελλα Καλ. 64-20 63

Αρης Β. 71-26 62

Τιτάν 57-23 55

Θησέας* 39-27 44

Ικαρος Μ. 51-47 38

Δόξα Παχ. 40-41 37

Ν. Μινώταυρου 39-49 33

Ασπίδα* 25-31 26

ΕΘΚ 34-46 27

Κορωνίδα 48-86 20

Τάλως 39-85 19

Αστέρας Χ. 28-60 19

Χάλης 16-63 15

Ανοδος για 3

Η πρωταθλήτρια ομάδα του Ποσειδώνα Τσικαλαριών αλλά και οι Θύελλα Καλάθενων και Αρης Βουκολιών κέρδισαν την άνοδο στην Α’ ενώ αντίθετα ο Χάλης υποβιβάστηκε στη Γ’.