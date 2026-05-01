menu
17.4 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΥγεία
9 συμβουλές για να… τιθασεύσετε τις αλλεργίες σας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας απαιτεί συνδυασμό πρόληψης και καθημερινών συνηθειών, με το BBC   να συγκεντρώνει εννέα πρακτικές συμβουλές για τον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC Future, οι βασικές οδηγίες είναι οι εξής:

Πρώτον, η έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, πριν την κορύφωση της περιόδου γύρης, καθώς τα αντιισταμινικά και τα ρινικά σπρέι είναι πιο αποτελεσματικά προληπτικά.

Δεύτερον, η παρακολούθηση των επιπέδων γύρης, ώστε να προσαρμόζονται οι καθημερινές δραστηριότητες και να αποφεύγεται η έκθεση τις ημέρες με υψηλές συγκεντρώσεις.

Τρίτον, ο περιορισμός της επαφής με τη γύρη, αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως το κόψιμο γρασιδιού ή το άπλωμα ρούχων σε εξωτερικούς χώρους.

Τέταρτον, η διατήρηση κλειστών παραθύρων στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής της γύρης.

Πέμπτον, το ντους και η αλλαγή ρούχων μετά την επιστροφή στο σπίτι, ώστε να απομακρύνεται η γύρη από το σώμα και τα μαλλιά.

Έκτον, η χρήση γυαλιών ηλίου σε εξωτερικούς χώρους, για την προστασία των ματιών από τα αλλεργιογόνα.

Έβδομον, η εφαρμογή λιπαρής ουσίας, όπως βαζελίνη, γύρω από τα ρουθούνια, ώστε να παγιδεύεται μέρος της γύρης πριν εισέλθει στον οργανισμό.

Όγδοον, ο τακτικός καθαρισμός των εσωτερικών χώρων και η χρήση φίλτρων αέρα, για τη μείωση των αλλεργιογόνων μέσα στο σπίτι.

Ένατον, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η εξέταση λύσεων όπως η ανοσοθεραπεία, σε συνεργασία με γιατρό, για μακροχρόνια αντιμετώπιση.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο του BBC Future, καμία μεμονωμένη πρακτική δεν αρκεί από μόνη της, αλλά ο συνδυασμός των παραπάνω μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση των συμπτωμάτων και να βελτιώσει την καθημερινότητα των ασθενών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum