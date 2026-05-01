9 συμβουλές για να… τιθασεύσετε τις αλλεργίες σας

Η αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας απαιτεί συνδυασμό πρόληψης και καθημερινών συνηθειών, με το BBC να συγκεντρώνει εννέα πρακτικές συμβουλές για τον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC Future, οι βασικές οδηγίες είναι οι εξής:

Πρώτον, η έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, πριν την κορύφωση της περιόδου γύρης, καθώς τα αντιισταμινικά και τα ρινικά σπρέι είναι πιο αποτελεσματικά προληπτικά.

Δεύτερον, η παρακολούθηση των επιπέδων γύρης, ώστε να προσαρμόζονται οι καθημερινές δραστηριότητες και να αποφεύγεται η έκθεση τις ημέρες με υψηλές συγκεντρώσεις.

Τρίτον, ο περιορισμός της επαφής με τη γύρη, αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως το κόψιμο γρασιδιού ή το άπλωμα ρούχων σε εξωτερικούς χώρους.

Τέταρτον, η διατήρηση κλειστών παραθύρων στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής της γύρης.

Πέμπτον, το ντους και η αλλαγή ρούχων μετά την επιστροφή στο σπίτι, ώστε να απομακρύνεται η γύρη από το σώμα και τα μαλλιά.

Έκτον, η χρήση γυαλιών ηλίου σε εξωτερικούς χώρους, για την προστασία των ματιών από τα αλλεργιογόνα.

Έβδομον, η εφαρμογή λιπαρής ουσίας, όπως βαζελίνη, γύρω από τα ρουθούνια, ώστε να παγιδεύεται μέρος της γύρης πριν εισέλθει στον οργανισμό.

Όγδοον, ο τακτικός καθαρισμός των εσωτερικών χώρων και η χρήση φίλτρων αέρα, για τη μείωση των αλλεργιογόνων μέσα στο σπίτι.

Ένατον, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η εξέταση λύσεων όπως η ανοσοθεραπεία, σε συνεργασία με γιατρό, για μακροχρόνια αντιμετώπιση.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο του BBC Future, καμία μεμονωμένη πρακτική δεν αρκεί από μόνη της, αλλά ο συνδυασμός των παραπάνω μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση των συμπτωμάτων και να βελτιώσει την καθημερινότητα των ασθενών.