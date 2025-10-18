menu
Διεθνή

9 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – Το Ισραήλ επέστρεψε 15 σορούς

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλαιστίνιων οι οποίοι σκοτώθηκαν, όπως καταγγέλλει, χθες Παρασκευή όταν ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου.

“Σε συντονισμό με το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να ανακτήσουν εννέα μάρτυρες, αφού η ισραηλινή κατοχή στοχοθέτησε χθες λεωφορείο το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους ανατολικά της συνοικίας Ζεϊτούν” στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι “εντόπισε” ένα “ύποπτο” όχημα “το οποίο περνούσε την κίτρινη γραμμή”, τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Αφού έριξαν προειδοποιητικά πυρά, οι στρατιώτες “άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή”, ενεργώντας “με βάση τη συμφωνία”, πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επεσήμανε ότι το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων, ανεβάζοντας σε 135 τον αριθμό των σορών που έχουν επαναπατριστεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Δευτέρα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδίδει η Χαμάς στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές θα της παραδίδουν 15 σορούς Παλαιστινίων. Από τη Δευτέρα η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επιστρέψει στις ισραηλινές αρχές τις σορούς 10 Ισραηλινών ομήρων.

