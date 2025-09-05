«89η ∆.Ε.Θ.: Αναπτυξιακή Συµµαχία ∆ιαφάνειας»

Κατά τις επόµενες ηµέρες, ως Επιµελητήριο Χανίων θα συµµετάσχουµε και στην 89η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προωθώντας πολυδιάστατα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και την Οικονοµία του τόπου µας στο µεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας.

Ο κ. πρωθυπουργός, όπως κάθε χρόνο, θα παρουσιάσει από τα εγκαίνια της διοργάνωσης προς την Επιχειρηµατική κοινότητα της πατρίδας µας το αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο και τις νέες κυβερνητικές παρεµβάσεις για την υλοποίησή του.

Σήµερα, παρά την ταραγµένη διεθνή πραγµατικότητα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε εθνικό µακροοικονοµικό περιβάλλον σταθερότητας, µε αναπτυξιακή «τροχιά» – την τρίτη καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2,3%), διαρκώς µειούµενη Ανεργία (8,6%), υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα (€5,8 δισ.), µειούµενο δηµόσιο χρέος (152%) µε τις διεθνείς αγορές να εµπιστεύονται τις επιδόσεις της Ελληνικής Οικονοµίας, δανείζοντάς τη φθηνά, και τους οίκους αξιολόγησης να την αναβαθµίζουν σταδιακά.

Το Επιµελητήριο Χανίων, σε συντονισµό µε την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), µε συνέπεια και µεθοδικότητα τα τελευταία χρόνια παρεµβαίνουµε θεσµικά προς την Ελληνική Πολιτεία, προωθώντας τις επιτακτικές λύσεις που απαιτεί το σύνολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της πατρίδας µας. Οι δηµοσιευµένες προτάσεις µας θέτουν ως προτεραιότητα την αναγκαία φορολογική ανακούφιση της µικροµεσαίας Επιχειρηµατικής κοινότητας, απαιτώντας περαιτέρω και δραστικές παρεµβάσεις µείωσης των υπερβολικά υψηλών και αντιαναπτυξιακών συντελεστών της έµµεσης και άµεσης φορολογίας, συνδυαστικά µε τις δυσβάσταχτες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια (3,1% πληθωρισµός Αυγούστου) – µε επίκεντρο το ενεργειακό κόστος και τη στεγαστική κρίση – εξασθενεί την αγοραστική δύναµη της Ελληνικής κοινωνίας και εκτοξεύει τα λειτουργικά κόστη της Επιχειρηµατικής κοινότητας. Αποτέλεσµα, ο σηµαντικός αναπτυξιακός ρυθµός της Ελληνικής Οικονοµίας να µην διαχέεται ισόρροπα στην πραγµατική της «βάση», που είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το 99,8% του συνόλου της Επιχειρηµατικότητας και το 85% της Απασχόλησης. Πιο πρόσφατο παράδειγµα, τα αποτελέσµατα των θερινών εκπτώσεων, στα οποία 6 στις 10 εµπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, σύµφωνα µε τις µετρήσεις της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Την ίδια στιγµή, η εγχώρια αγορά ανθρώπινου δυναµικού αδυνατεί να στηρίξει την οµαλή λειτουργία της Επιχειρηµατικότητας, καθώς οι διακρατικές συµφωνίες προσέλκυσης νόµιµου εργατικού δυναµικού υπολειτουργούν, χωρίς παράλληλα να εφαρµόζεται ρεαλιστικό και ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο για την αντιστροφή της συρρίκνωσης του Ελληνικού πληθυσµού. Το 2024, χωρίς δραστικές πρωτοβουλίες «ανακούφισης», το σύνολο του ιδιωτικού χρέους επιβαρύνθηκε στα 376,6 δισ. ευρώ, µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές να διαµορφώνονται στα 225,6 δισ. ευρώ, έναντι 372,9 δισ. ευρώ και 223 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2023. Σήµερα, περισσότεροι από 4 εκατοµµύρια επιχειρήσεις και καταναλωτές έχουν οφειλές προς την Εφορία!

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα διαθέτει το προνόµιο να διαχειρίζεται σηµαντικούς Ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς πόρους που προσέγγισαν τα €60 δισ. µε έµφαση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας και της ενεργειακής κρίσης. Βασικοί πυλώνες χρηµατοδότησης το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑ.Α.), το Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027) και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π. 2023-2027).

Την ίδια όµως στιγµή όταν η Ελληνική Κοινωνία και η εθνική Οικονοµία αντιµετωπίζουν κρίσιµες στρατηγικές προκλήσεις για την επιβίωσή τους, διαπιστώνουµε ένα διαρκώς εντεινόµενο «κύµα» διαφθοράς που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτο, διαβρώνοντας σε πολλά επίπεδα τους κρατικούς, επιχειρηµατικούς και κοινωνικούς θεσµούς. Τα φαινόµενα διασπάθισης τεράστιων ποσών πολύτιµου δηµόσιου εθνικού και Ευρωπαϊκού χρήµατος αφαιρούν «ζωτικό οξυγόνο» από τη δοκιµαζόµενη Ελληνική Οικονοµία και τις «υγιείς» παραγωγικές δυνάµεις της. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα €415 εκατ. του προστίµου, το οποίο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα µας για τις παράνοµες επιδοτήσεις και τα εικονικά βοσκοτόπια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως και η ενδεχόµενη κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων σε σχέση µε τις συµβάσεις για την αποκατάσταση συστηµάτων σιδηροδροµικής σηµατοδότησης στην Ελλάδα, µε ζηµιά €16 εκατ. του Ελληνικού ∆ηµοσίου και προφανείς συνέπειες στο τραγικό δυστύχηµα των Τεµπών και την απώλεια τόσων συνανθρώπων µας.

Η τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος ∆ικαίου δεν είναι «κολακευτική» για την Ελλάδα. Καταγράφει µία σειρά προβληµάτων, µε ένα εκ των πιο σηµαντικών να είναι η απονοµή ∆ικαιοσύνης, η οποία φέρνει τη χώρα µας στη θέση του ουραγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοµισιόν κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τη διαφθορά στη χώρα µας, καθώς, όπως επισηµαίνει η έκθεση, «η αντίληψη µεταξύ των εµπειρογνωµόνων, των πολιτών και των στελεχών επιχειρήσεων είναι ότι το επίπεδο διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα είναι υψηλό». Στον ∆είκτη Αντίληψης ∆ιαφθοράς του 2024 από την “Transparency International”, η Ελλάδα βαθµολογείται µε 49/100 και κατατάσσεται 21η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 59η παγκοσµίως. Στην έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόµετρου του 2025 για τη ∆ιαφθορά, το οποίο δείχνει ότι το 97% των Ελλήνων θεωρούν τη διαφθορά ευρέως διαδεδοµένη στη χώρα τους (µέσος όρος ΕΕ 69%) και το 66% των ερωτηθέντων αισθάνονται προσωπικά επηρεασµένοι από τη διαφθορά στην καθηµερινή τους ζωή (µέσος όρος ΕΕ 30%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε παλιότερη µελέτη του για τις συνέπειες της διαφθοράς στην Ελληνική Οικονοµία, το “Brookings Institute” της Ουάσιγκτον εκτιµούσε το ετήσιο κόστος στο 10% του ΑΕΠ ή 20 δισ. ευρώ. Μόνο η διαφθορά κοστίζει στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης €120 δισ. ετησίως, ποσό ελάχιστα µικρότερο από τον ετήσιο προϋπολογισµό της

Η διαφθορά υπονοµεύει την εµπιστοσύνη στους νόµιµους θεσµούς, καθώς αποδυναµώνει την ικανότητά τους να παρέχουν επαρκείς δηµόσιες υπηρεσίες και ευνοϊκό περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αποτελεσµατικότερη είσπραξη των φόρων και αποδοτικότερες δηµόσιες δαπάνες, συνδυαστικά µε την εδραίωση του κράτους ∆ικαίου.

Συνεπώς, οφείλουµε όλοι µαζί χωρίς µισόλογα να αναµετρηθούµε αποφασιστικά µε τη σκληρή «γάγγραινα» της ∆ιαφθοράς. Ήρθε η ώρα να σταθούµε άµεσα στο ύψος των περιστάσεων για να αποτρέψουµε την απονοµιµοποίηση του ίδιου του κράτους, η οποία προκαλεί αναπόφευκτα κοινωνική, πολιτική και οικονοµική αστάθεια. Γιατί η εντεινόµενη αβεβαιότητα αποθαρρύνει τη δέσµευση των επιχειρήσεων σε µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές στρατηγικές και κατά συνέπεια καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη βιώσιµης Ανάπτυξης στο Μέλλον.

Ως Ελληνική Επιχειρηµατικότητα είµαστε αποφασισµένοι να δουλέψουµε στενά και στρατηγικά µε την Ελληνική Πολιτεία για να διαµορφώσουµε επειγόντως το νέο εθνικό και ολοκληρωµένο σχέδιο «αναχαίτισης» της ∆ιαφθοράς. Τα προηγούµενα χρόνια έχουν γίνει βήµατα προόδου, όπως η ίδρυση της «Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας» και του «Συνηγόρου του Πολίτη», το θεσµικό πλαίσιο του «Πόθεν Έσχες», η «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση» και το πρόγραµµα «∆ιαύγεια». Στην πράξη όµως έγινε ξεκάθαρο ότι δεν επαρκούν. Κρίσιµοι θεσµοί, όπως η ∆ικαιοσύνη και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, οφείλουν να ανασυγκροτηθούν ριζικά και να θωρακιστούν αποτελεσµατικά. Νευραλγικές λειτουργίες για την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και το Αναπτυξιακό Μέλλον της Ελλάδας, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Ενέργεια και το Νερό δεν είναι πλέον ανεκτό να καθίστανται εστίες παρακµής και προνοµιακών ρυθµίσεων των «ολίγων». Οι νέες τεχνολογίες απαιτείται να εξαπλωθούν δίκαια και ριζοσπαστικά στη λειτουργία και τον διαφανή έλεγχο του συνόλου των διαχειριστικών διαδικασιών αξιοποίησης του δηµόσιου χρήµατος µε έµφαση στον ανώτερο κρατικό και κυβερνητικό µηχανισµό.

Η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας διαθέτουν ικανό στελεχιακό δυναµικό – µε σηµαντική εµπειρία και γνώση – για να διεκδικήσουµε όλοι µαζί το «∆ίκαιο Μέλλον» που αξίζει στα παιδιά µας. Η Επιχειρηµατική µας Κοινότητα, µέσω της «Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος», του εθνικού θεσµικού µας φορέα, οφείλει µε πρωτοβουλία της να πρωταγωνιστήσει στο νέο εθνικό σχεδιασµό, προωθώντας τη συγκρότηση «Αναπτυξιακής Συµµαχίας ∆ιαφάνειας». Ήλθε η ώρα να επιδιώξουµε συναινετικά – µε τη στήριξη της «Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας» – την προώθηση πολυδιάστατης συνεργασίας των θεσµικών εκπροσώπων των Πολιτικών, ∆ικαστικών, Παραγωγικών, Ακαδηµαϊκών και Κοινωνικών δυνάµεων της χώρας. Να δουλέψουµε µε θάρρος – ενωµένοι απέναντι στις παθογένειες που πληγώνουν την Ανάπτυξη, αναβαθµίζοντας τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας που θα προστατέψουν τον εθνικό µας πλούτο.

*Ο Αντώνης Ροκάκης είναι πρόεδρος

Επιµελητηρίου Χανίων & Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος