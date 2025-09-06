89η ΔΕΘ: Ομιλία Κ. Μητσοτάκη

menu
26.4 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
“Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν”, τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης.

“Είμαι εδώ για να μιλήσω για μία συμμετοχική ανάπτυξη” συνέχισε και πρόσθεσε: “Αυτά έλεγα στη ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση ως πρόεδρος της ΝΔ, την ημέρα που συνυπογράφαμε τη συμφωνία αλήθειας. Σήμερα σας μιλώ από το ίδιο βήμα για 10η φορά.”

Σχολίασε, σύμφωνα με το news247: “Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Δεν άλλαξε όμως η αφοσίωση σε αυτό που θεωρώ πεμπτουσία της πολιτικής. Πως θα βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Πως θα κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή. Πως θα δώσουμε ελπίδα σε μία νέα γενιά. Και πως θα τα πετύχουμε αυτά μένοντας πιστοί σε αξίες που δεν θολώνουν με το χρόνο.”

Παρακολουθήστε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»:

“Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα”, παραδέχθηκε όμως ο κ. Μητσοτάκης. “Το κόστος ζωής παντού έχει αυξηθεί όμως εμείς κουβαλάμε και 10 χρόνια κρίσης στην πλάτη μας. Για αυτό πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα” πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα “θεμέλιο χωρίς το οποίο κάθε εξαγγελία θα ήταν πουκάμισο αδειανό ή ακόμη χειρότερα μία συνταγή για χρεοκοπία.”

Αναφέρθηκε στη Γαλλία και σχολίασε: “Σκεφτείτε ότι σήμερα όλοι αναρωτιούνται εάν αύριο θα υπάρχει κυβέρνηση στο Παρίσι ή εάν η Γαλλία θα χτυπήσει την πόρτα του ΔΝΤ”. Τόνισε δε: “Εμείς ευτυχώς έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες και αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία μιας συνετής οικονομικής πολιτικής.”

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις αμυντικές δαπάνες. “Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Rafale και Belharra να κάνουμε την αξία τους σε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ πάντως εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και εκπτώσεις στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης”, δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, συνδέοντας το ζήτημα αυτό με την στήριξη της Κύπρου και πρόσθεσε:

“Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μία φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια για λόγους οικονομικούς. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί ξανά το ίδιο για λογους γεωστρατηγικούς”.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης: “Βαδίζουμε προς τις επόμενες κάλπες κι ίσως κάποιοι ανέμεναν να βάλουμε φρένο στη δράση μας. Πρόθεση μου όμως είναι να πατήσουμε γκάζι, ώστε το 2027 να ξεκινήσει για τη χώρα και την παράταξη μία νέα τετραετία.”

Σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν σε διαφορετικούς χρόνους, τονίζοντας ότι αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρονια ήταν το κράτος να μπορεί τώρα να επιστρέφει ένα ενοίκιο το χρόνο στους ενοικιαστές και να δώσει αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

“Η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί από αυτή την κυβέρνηση”, ξεκαθάρισε.

“Ο καλύτερος τρόπος να επιστραφεί το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, είναι οι μειώσεις φόρων” είπε και θύμισε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 επιβαρύνσεις.

