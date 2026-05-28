85η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Καντάνου

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου κ. Αντώνιος Κων. Περράκης, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εκδήλωση Μνήμης της 85ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα: 11:00 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

03.06.2026

11:00 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως της Καντάνου

11:30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία της Καντάνου Προσκλητήριο Πεσόντων Κατάθεση στεφάνων Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος

Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικόλαο Καλογερή Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καντάνου-Σελίνου, κ. Αντώνιο Κων. Περράκη

Ομιλία από τον κ. Δημήτριο Χριστόπουλο, Καθηγητή Πολιτειολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πέρας Τελετής ακολουθούν

Κρητικοί Χοροί από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Σύλλογο Σελίνου – Τμήμα

Καντάνου Παραδοσιακό Κέρασμα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ

07.06.2026

Αγώνας Δρόμου Μάχης Φαραγγιού

Καντάνου / ώρα έναρξης:

16:15 Παιδιά Δημοτικού

18:30 Ενήλικες

Θα ακολουθήσει κέρασμα και παραδοσιακοί χοροί στην Πλατεία Καντάνου