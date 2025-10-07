85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως

Συνολικά 85 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (καθηγητές, διδάσκοντες και ερευνητές) περιλαμβάνονται στη λίστα World’s Top 2% Scientists του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η οποία αναδεικνύει τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως.

Όπως ανακοινώθηκε «42 μέλη ανήκουν στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, 39 στην Ιατρική Σχολή, 2 στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και 1 στη Φιλοσοφική Σχολή.

Η Stanford’s Top 2% Scientists List είναι ο ετήσιος κατάλογος κατάταξης των ερευνητών παγκοσμίως βάσει των βιβλιογραφικών αναφορών στο πεδίο τους. H κατάταξη στηρίζεται στη βαθμολογία c (c-score), η οποία υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό αναφορών, τον δείκτη h, τον δείκτη Hm (προσαρμοσμένο για τον αριθμό των συγγραφέων σε ένα άρθρο), τον αριθμό αναφορών σε μοναδικούς συγγραφείς και άλλους βιβλιομετρικούς δείκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αποδοχή της από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τα μέλη του Ιδρύματος για τη σημαντική τους διάκριση. Η συμπερίληψή τους στη λίστα των πλέον αναγνωρισμένων παγκοσμίως ερευνητών αποτελεί σαφή ένδειξη της αριστείας και της διεθνούς αναγνώρισης που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Δείτε ακολούθως τις σχετικές λίστες:

• Λίστα με βάση το σύνολο της επιστημονικής παραγωγής κάθε ερευνητή για το 2024.

• Λίστα με βάση την ετήσια επίδοση κάθε ερευνητή για το 2024

Το επίσημα δεδομένα δημοσιεύoνται στο Elsevier Data Repository, και διατίθενται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8 »