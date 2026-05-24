85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης

«Οι Νεοζηλανδοί έχασαν την Κρήτη, καθόσον ήταν ερασιτέχνες, άπειροι, µε ακατάλληλοι ηγεσία και ελλιπή εκπαίδευση»

Archibald Wavell, FIELD MARSHAL

(Βρετανός Στρατάρχης)

Στις 20-05-1941 περί την 7:30 πρωινή τα πρώτα ανεµοπλάνα προσγειώθηκαν γύρω από την κοίτη του Ταυρωνίτη και στην ευρύτερη περιοχή, όπως και οι αλεξιπτωτιστές του Braun, που έπεσαν στα Ραπανιανά, Καµισιανά – Ταυρωνίτη και προς Σπηλιά.

Τρείς ήταν οι µοιραίοι άνθρωποι.

O BERNARD FREYBERG: Βρετανός γεννηµένος στην Νεα Ζηλανδία.

Επ’ ανδραγαθία Στρατηγός µίας άλλης εποχής, κατώτερος των περιστάσεων, προσωπικός φίλος του Τσώρτσιλ, είχε αφήσει την περιοχή ανοχύρωτη.

Ο Erick Dorman Smith, αξιωµατικός του Βρετανικού Επιτελείου, σε επιθεώρηση στην Κρήτη λίγο πριν την πτώση των αλεξιπτωτιστών έκρινε τον Freyberg σαν ελαφρόµυαλο (Beevor).

O LESLIE ANDREW: Νεοζηλανδός Αντισυνταγµατάρχης ο οποίος υπερασπιζόταν το αεροδρόµιο – λόφο 107 – µε 644 άνδρες.

Πιεζόµενος αρκετά ο Andrew από τους Γερµανούς ζητούσε απεγνωσµένα ενισχύσεις από τον

Ο JAMES HARGEST: που ήταν Νεοζηλανδός Ταξίαρχος, ρουσφέτι του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Peter Fraser, – αγρότης – βουλευτής.

Ο Hargest απέρριπτε αρχικά τα αιτήµατα του Andrew περί ενισχύσεων, όταν όµως στις 18:30 του είπε ο Andrew ότι θα συµπτυχθεί (υποχωρήσει), του είπε εκείνο το περίφηµο: «if you must, you must» (Αν πρέπει κάνε το).

Ο Andrew παρ’ ότι στον Α’ Π.Π. του είχαν απονεµηθεί ότι παράσηµα είχε η Βρετανική αυτοκρατορία, εγκατέλειψε την θέση του, ήτοι το αεροδρόµιο Μάλεµε και έπεσε η Κρήτη.

Σύµφωνα µε τον Γερµανό πολεµικό ανταποκριτή Weixler που συνόδευε τους αλεξιπτωτιστές, οι Γερµανοί είχαν φθάσει πολύ κοντά στην ήττα :

« Οι απώλειες που είχαν υποστεί ήταν τόσο µεγάλες ώστε µόνον πενήντα επτά άνδρες ήταν σε αξιόµαχη κατάσταση στην περιοχή της γέφυρας του Ταυρωνίτη και του αεροδροµίου.

Το πλέον καταστροφικό ήταν η απώλεια των διµοιριτών και των διοικητών λόχων. Ο ταγµατάρχης Stentzler και ο λοχαγός Gericke , ήταν οι µόνοι διοικητές Τάγµατος του Συντάγµατος Εφόδου, που στέκονταν στα πόδια τους».

Αργότερα είπε ο Freyberg:

«οι ευθύνες πρέπει να επιµερισθούν µεταξύ εµένα (Freyberg) του Puttick και του Hargest».

Μεταξύ των Ελλήνων Αξιωµατικών, επικρατούσε ακόµη η διχόνοια του Εθνικού ∆ιχασµού του 1916.

« 9/5/41 από την Κυβέρνηση Βασιλιά – Τσουδερού στα Χανιά: εκδόθηκε ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ περί «αποκαταστάσεως Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών εξελθόντων του στρατεύµατος δια πολιτικούς λόγους» για να ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ και να στελεχωθούν τα συγκροτούµενα τµήµατα».

Φυσικά ουδεµία «οµόνοια» επετεύχθη …..

13/5/41 ∆ιαλύθηκε η Στρατιωτική ∆ιοίκηση Κρήτης

14/5/41 Ανάλαβε υπουργός Στρατιωτικών ο Εµµ. Τζανακακης ο οποίος στο Κίνηµα του 1935 είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Αντικαθιστά τον Μεταξικό ∆ιοικητή των Ευελπίδων Λ. Κίτσο και διορίζεται ο Θεµιστοκλής ∆ανίκας.

(Ο 4ο Αυγουστιανός πρώην ∆ιοικητής Λ. Κίτσος προφανώς «θύµωσε» …..)

18/5/41 Συµφωνήθηκε να αντικατασταθούν τα όπλα των Ευελπίδων.

Την 18ην και 19ην Μαϊου Ευέλπιδες παρέδωσαν τον οπλισµό τους ….στα ∆ελιανά όµως κατά την αποχώρησή τους κρατούσαν όπλα….

20 ΜΑΪΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Ο Εύελπις Πιπερής σκοτώθηκε στην Αγυιά – ο µόνος που αποδεδειγµένα πολέµησε. Οι Ιατρούλης και Κουβελίδης φονεύθηκαν περίπου δύο χιλιόµετρα δυτικά Ν∆ της Μονής.Οι άλλοι 299 + Ευέλπιδες έφυγαν…., µεταξύ των οποίων και οι Παπαδόπουλος και Μακαρέζος.

Οι Αξιωµατικοί που ανέλαβαν την υπεράσπιση της Κρήτης στις 20/5/1941 (υπό τον Freyberg): Αντιστράτηγος Τζανακάκης Εµµανουήλ από το Έλος Κισάµου, Βενιζελικός καταδικασµένος σε θάνατο για το Κίνηµα του 1935.

Υποστράτηγος Αχιλλέας Σκουλάς από τους Λάκκους Κυδ. Βενιζελικός αποστρατευµένος για το κίνηµα του 1935. Υποστράτηγος Μιχαήλ Λιναρδάκης εξ Ηρακλείου, Βενιζελικός καταδικασµένος σε θάνατο δια το κίνηµα του 1935.

Η διχόνοια επαληθεύεται…

21/5/1941 ∆εύτερη µέρα της µάχης, απόγευµα : στο καταφύγιο της στρατιωτικής διοίκησης Χανίων, στο κέντρο της πόλεως, συνωστίζονται πλήθος αξιωµατικών µε καινούργιες στολές, ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ

….Βόµβα αεροπλάνου έπεσε εκείνη την ώρα και : έπαθε εγκεφαλική διάσειση ο υπολοχαγός ιππικού Ο//////ος, ο συντ/ρχης πυροβολικού ∆//////πουλος, και 2-3 άλλοι. Τραυµατίας ήταν και ο γυµνασιάρχης Αντώνιος Σ///////νης που υπηρετούσε µε το βαθµό του έφεδρου υπολοχαγού.

Εφονεύθησαν : Αντ/ρχης Σ//////άκης Θεόδωρος, Ταγµ/ρχαι Μ////////άκης Ιωάννης,

Σ///////ουλος Γεώργιος, Κ//////ής Γεώργιος, ο λοχαγός Κ//////πής Αλέξανδρος, υπασπιστής του στρ/γου Τζανακάκη, ένας λοχίας που ζητούσε φυσίγγια, και τραυµατίστηκαν 28.

Οι «ιστορικοί» του ΓΕΣ θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν την πραγµατική ιστορία.

BEEVOR

Το 8ο Ελληνικό Σ.Π. ενισχυµένο από Κρήτες µαχητές έσωσε τις δυνάµεις της Κοινοπολιτείας….

Εν αντιθέσει το 2ο Ελληνικό Σ .Π. εγκατέλειψε τις θέσεις του όπως και το 6ο Ελληνικό Σ.Π.

ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΓΕΝΝΑΙΑ

…σύµφωνα µε Γερµανική αναφορά: « ….ο 16ος λόχος έπρεπε συνεχώς να πολεµά µε άτακτους..»

κλπα γνωστά.

Για όσους δυσανασχετούν µε τα γραφόµενα µου, θα έπρεπε να προβληµατίζονται, για τους 1423 Χανιώτες εκτελεσθέντες, τους 330 Ρεθεµιώτες, τους 918 Ηρακλειώτες και τους 213 Λασιθιώτες, και τους συνολικά 8600 Κρήτες, αθώα θύµατα των επικρατησάντων ΝΑΖΙ.

Όλοι αυτοί δεν θα έχαναν τη ζωή τους και σήµερα θα είχαν απογόνους, αν οι Έλληνες Αξιωµατικοί επιτελούσαν εις το ακέραιο το καθήκον το προς την Πατρίδα βοηθώντας τους ανεπαρκείς Νεοζηλανδούς.