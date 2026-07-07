82 χρόνια από την Καλή Αχλάδα Παλαίων Ρουμάτων

Η 82η επέτειος της μάχης της καλής Αχλάδας Παλαιών Ρουμάτων μεταξύ ΕΛΑΣ και του προδοτικού Σώματος ασφαλείας Δ. Παπαγιαννάκη που έγινε στις 16/6/1944

Προς το τέλος του 1943 με αρχές του 1944, η Γερμανική Κατοχική Διοίκηση με σκοπό την επιβολή της τάξης στην ύπαιθρο του νομού Χανίων και το χτύπημα του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα από τον ΕΛΑΣ, ανέθεσε σε έναν «Έλληνα» πρώην αξιωματικό χωροφυλακής, τον Δ. Παπαγιαννάκη, να συγκροτήσει σώμα εθελοντών άνευ θητείας Χωροφυλάκων που θα τους εξοπλίζουν οι δυνάμεις κατοχής.

Μετά από έντονη κινητικότητα του προδοτικού Σώματος Παπαγιαννάκη και πληροφορίες του ΕΑΜ ότι θα εξορμούσε στα Παλιά Ρούματα στις 16 Ιούνη 1944, για τρομοκρατία, λεηλασία και συλλήψεις αγωνιστών, αποφασίστηκε από το ΕΑΜ Χανίων από κοινού με την οργάνωση του ΕΑΜ Π. Ρουμάτων να χτυπηθεί το δωσιλογικό σώμα στην τοποθεσία της Καλής Αχλάδας. Η δύναμη του ΕΛΑΣ αποτελούνταν από ομάδα του μόνιμου ΕΛΑΣ Παλ. Ρουμάτων και από 20 περίπου εφεδροΕΛΑΣΙΤΕΣ του χωριού Π. Ρουμάτων. Επικεφαλής του ΕΛΑΣ τέθηκε ο Κρίτωνας Κυανίδης (καπετάν Φλωριάς), ο οποίος ήταν ο πρώτος αξιωματικός στρατού που προσχώρησε στις τάξεις το ΕΛΑΣ στο ν. Χανίων…

Η μάχη είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση δεκάδων χωροφυλάκων και την απόσπαση από τον ΕΛΑΣ μεγάλης ποσότητας (όλου του οπλισμού).

Η μάχη της «καλής Αχλάδας» ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διάλυση, το τέλος ενός από τα πιο διαβόητα δωσιλογικά σώματα στην Κρήτη.

Στέρησε από τους ναζί κατακτητές την ύπαρξη μαζικού ένοπλου τμήματος που θα διευκόλυνε το δολοφονικό έργο τους απέναντι στον χανιώτικο λαό. Δεν ήταν λίγα τα δωσιλογικά τάγματα στην Ελλάδα που τη συγκροτησή τους ανέλαβε το 1943 η δωσίλογη κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη με κύριο σκοπό την καταπολέμηση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Δεν ήταν λίγα τα ειδεχθή εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος του λαού σε αγαστή συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής που τα εξόπλιζαν.

Απεχθή για τον λαό μας που οργίαζε εναντίον τους και του άφηναν βαθιές πληγές, αγιάτρευτες στο σώμα και στην ψυχή βαμμένες στο αίμα: Σκοπευτήρια, κάτεργα, Μακρονήσια… Πώς να ξεχαστούνε;

Η κυρίαρχη αστική τάξη που διαφεντεύει τον τόπο μας έχει βάλει στόχο την αλλοτρίωση των νέων, να εξαφανίσει τις θύμησες της ένδοξης αγωνιστικής ιστορίας της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης.

Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ υπήρξε η μαζικότερη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η ιστορική του συμβολή στην ελευθερία, η πάλη του ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα και η επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν για τους πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής συνείδησης και ταυτότητας του λαού.

Αδιαμφισβήτητα, τα τάγματα ασφαλείας αποτελούν μια από τις πιο σκοτεινές και αιματηρές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ο θεμέλιος λίθος για τη συλλογική ταυτότητα και τη συνέχεια του ελληνικού λαού.

Λειτουργεί ως πυξίδα για το παρόν, αντλώντας διδάγματα από τους απελευθερωτικούς αγώνες, τους αγώνες για τη λαϊκή δικαιοσύνη, και ταυτόχρονα διαμορφώνει τις αξίες που μεταλαμπαδεύονται στις νεότερες γενιές…

* O Γιώργος Κουμάκης Μέλος ΔΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ παραρτήματος Χανίων