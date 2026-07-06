8 και 9 Ιουλίου: «On The Plain Festival 2026»

Το «On The Plain Festival 2026» επιστρέφει στις 8 και 9 Ιουλίου στην Περιηγητική Λέσχη Σκινέ (Επαρχιακή Οδός Σούγιας – Σκινέ 19, Σκινές Χανίων), με ένα διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, και τη μουσική.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00), το φεστιβάλ ανοίγει με την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Βεντέτα», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κρομμυδάκη . Μια βραδιά κινηματογράφου κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, με είσοδο 5€.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00), τη σκυτάλη παίρνει η ζωντανή μουσική, με τις συναυλίες των The Vibes και του Μάνου Τρυπιά με την μπάντα του. Μια βραδιά με ηλεκτρισμό, τραγούδια, ενέργεια και την ανάγκη να βρεθούμε ξανά μπροστά στη σκηνή. Είσοδος 8€.

Και τις δύο ημέρες, τις μουσικές επιλογές αναλαμβάνει ο Γιώργος Βακάκης, συνοδεύοντας το κλίμα του φεστιβάλ πριν και ανάμεσα στις δράσεις.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ «Το “On The Plain Festival” γεννήθηκε από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ζωντανός πολιτιστικός πυρήνας στην ενδοχώρα των Χανίων. Όχι ως μια απλή εκδήλωση, αλλά ως μια αφορμή να συναντηθούν άνθρωποι, δημιουργοί, φίλοι, κάτοικοι και επισκέπτες γύρω από την τέχνη και την κοινή εμπειρία. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη ανθρώπων, συνεργατών, χορηγών και φίλων που πίστεψαν στην αξία μιας τέτοιας προσπάθειας. Σε μια εποχή όπου ο πολιτισμός χρειάζεται περισσότερο από ποτέ χώρους, φροντίδα και κοινότητα, κάθε παρουσία μετράει».