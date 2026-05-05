«8 Γυναίκες που Έγραψαν Ιστορία» – Θεατρικό δρώμενο στα Χανιά

Θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στη δύναμη της γυναίκας με τίτλο: «Ain’t a woman? 8 Γυναίκες που Έγραψαν Ιστορία», θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 20:00, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με ελεύθερη είσοδο.

Οπως ανακοινώθηκε, το δρώμενο, που παρουσιάστηκε αρχικά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αναδεικνύει μέσα από τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική τη δύναμη και τους αγώνες γυναικών που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, τον Δήμο Χανίων και την Α.Μ.Κ.Ε. TH.AR.O.S. (Through Art Or Science), με την υποστήριξη του Δημόσιου ΣΑΕΚ Χανίων και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών – Τ.Δ. Χανίων.

Συντελεστές: Κείμενο – Στίχοι – Video – Σκηνοθεσία: Μανωλικάκης Λεωνίδας Επιμέλεια Κίνησης: Αληζιώτη Βιργινία.

Συμμετέχουν: Αληζιώτη Βιργινία, Κλεινάκη Αφροδίτη, Λογαρίδου Σοφία, Χιώτακη Ιωάννα, Ψυχαράκη Ανδρονίκη.