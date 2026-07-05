7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών στο Κολυμπάρι

Με κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», πραγματοποιείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές. Οι εργασίες του Συνεδρίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα αναπτυχθούν γύρω από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες και είκοσι τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες:

•Πέμπτη 23 Ιουλίου: Ομογένεια, Οικονομία και Ανάπτυξη

•Παρασκευή 24 Ιουλίου: Κλιματική Κρίση και Περιβάλλον

•Σάββατο 25 Ιουλίου: Παιδεία και Πολιτισμός

•Κυριακή 26 Ιουλίου: Συμπερίληψη, Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός:

Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Ιουλίου με τη μεγάλη παραδοσιακή στράτα στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών συγκροτημάτων από την Κρήτη και την Ομογένεια.

Την ίδια ημέρα, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση των σημαιών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο Φρούριο Φιρκά, όπου θα παραμείνουν αναρτημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Παράλληλα, θα διοργανωθούν ειδικά διαδραστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δικτύωσης για τους νέους της Κρητικής Διασποράς, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις προοπτικές της σύγχρονης Κρήτης.