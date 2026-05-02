77χρονος πήγε στα δικαστήρια με… φαλτσέτα – «Την είχα για να κόβω χόρτα»

«Τη φαλτσέτα την είχα για να κόβω χόρτα στο χωράφι μου, δεν γνώριζα ότι απαγορεύεται να το έχω επάνω μου!» Αυτό ισχυρίστηκε προχθές απολογούμενος στον ανακριτή Ρόδου ο 77χρονος που συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, την ώρα που εισερχόταν στο Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: «Ροδιακή», η σύλληψη του 77χρονου έγινε στις 29 Απριλίου το πρωί και, μετά την αλλαγή του νόμου, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Προχθές, συνοδευόμενος από τη συνήγορό του κα. Κατερίνα Βολονάκη, πέρασε την πόρτα του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος είπε μεταξύ άλλων πως κατά τον έλεγχο που του έγινε από το προσωπικό ασφαλείας του δικαστηρίου ρωτήθηκε τι έχει επάνω του και τότε εκείνος έβγαλε από το τσαντάκι του και τους έδωσε τη φαλτσέτα. Όταν επέστρεψε για να φύγει, συνελήφθη. Ο 77χρονος είπε πως με το αντικείμενο αυτό κόβει χόρτα από το χωράφι του και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται να το έχει επάνω του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 77χρονος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:20 στις 29 Απριλίου 2026 το πρωί, οπότε και ο 77χρονος μετέβη στα δικαστήρια. Κατά τον καθιερωμένο έλεγχο στην είσοδο του κτηρίου από το προσωπικό ασφαλείας και τη Δικαστική Αστυνομία, εντοπίστηκε να κατέχει τη φαλτσέτα, η οποία και κατασχέθηκε. Συγκεκριμένα, πριν περάσει από τη μαγνητική πύλη του Δικαστικού Μεγάρου, ο 77χρονος έβγαλε από το τσαντάκι μέσης που φορούσε τη φαλτσέτα συνολικού μήκους 16 εκατοστών (μήκος λάμας 6 εκατοστά).

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και προσήχθη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

