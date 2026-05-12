72 δόσεις για χρέη: «Ρύθμιση για λίγους»

Την αντίθεσή του στη νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις εκφράζει ο Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Νομού Χανίων, χαρακτηρίζοντάς την «ρύθμιση για λίγους» και υποστηρίζοντας ότι αποκλείει μεγάλο μέρος των οφειλετών που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως η ρύθμιση παρουσιάζεται ως μέτρο ανακούφισης για 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές περίπου 95 δισ. ευρώ, στην πράξη ωφελεί περιορισμένο αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι λογιστές επισημαίνουν ότι η ρύθμιση δεν προβλέπει καμία διαγραφή προσαυξήσεων ή προστίμων, ενώ συνοδεύεται από επιτόκιο 5,84% για διάστημα έξι ετών. Παράλληλα, ασκούν κριτική στον αποκλεισμό οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, υποστηρίζοντας ότι αγνοούνται οι οικονομικές πιέσεις της τελευταίας διετίας, όπως η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και οι αυξήσεις στα ενοίκια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον αποκλεισμό όσων έχουν ήδη ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις, ακόμη και αν οι νέοι όροι θα ήταν ευνοϊκότεροι, με τον Σύλλογο να υποστηρίζει ότι έτσι τιμωρούνται οι συνεπείς οφειλέτες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι για να ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά, κάτι που -όπως αναφέρει η ανακοίνωση- αποκλείει ουσιαστικά τους οικονομικά πιο αδύναμους.

Ο Σύλλογος ζητά νέα ρύθμιση 120 δόσεων με μείωση προσαυξήσεων και προστίμων, δυνατότητα ένταξης όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεξαρτήτως έτους δημιουργίας, μεταφορά ήδη ρυθμισμένων οφειλών σε ευνοϊκότερη ρύθμιση, μείωση επιτοκίου κάτω από το 2% και αποσύνδεση της ρύθμισης από την υποχρέωση εξόφλησης των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Αντίστοιχες ενστάσεις και από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία επαναφέρει την πρότασή της για ρύθμιση έως 120 δόσεων, καθώς και για αναβίωση της ρύθμισης του νόμου 4611/2019 για όσους την έχουν απολέσει.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι, σε μια περίοδο οικονομικής δυσχέρειας για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, απαιτούνται ουσιαστικότερες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στους οφειλέτες να ανταποκριθούν πραγματικά στις υποχρεώσεις τους.

Η Ένωση ζητά, μεταξύ άλλων, διαγραφή μεγάλου μέρους των προσαυξήσεων, ένταξη του συνόλου των οφειλών μέχρι τη θέσπιση της ρύθμισης και αποσύνδεση της ρύθμισης από την υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη καλεί την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις προτάσεις που διατυπώνονται, με στόχο -όπως αναφέρει- τη στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας των πολιτών.