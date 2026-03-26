71η Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήμος Χανίων, και ο Σύλλογος Κυπρίων Χανίων σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης
για την 71η Επέτειο Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 κατά των Άγγλων την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00 στο Ηρώο της πόλεως των Χανίων και στη συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
ΗΡΩΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ
- Επιμνημόσυνη ∆έηση
- Κατάθεση Στεφάνων
- Ενός λεπτού σιγή
- Εθνικός Ύμνος
Β ́ ΜΕΡΟΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές
Αφήγηση γεγονότων – απαγγελία ποιημάτων – ανάγνωση επιστολών Ηρώων
Προβολή ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Αγώνα
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το μουσικό σύνολο «Μελοδρόμιο»
* Επιμέλεια: Στυλιάνα Χατζηιωάννου, Φιλόλογος
* Στον προθάλαμο θα λειτουργεί σχετική έκθεση
* Το πρωί της ίδιας ημέρα θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για τους μαθητές της Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης