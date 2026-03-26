71η Επέτειος Έναρξης Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήμος Χανίων, και ο Σύλλογος Κυπρίων Χανίων σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης
για την 71η Επέτειο Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 κατά των Άγγλων την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00 στο Ηρώο της πόλεως των Χανίων και στη συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ΗΡΩΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ

  •  Επιμνημόσυνη ∆έηση
  •  Κατάθεση Στεφάνων
  •  Ενός λεπτού σιγή
  •  Εθνικός Ύμνος

 

Β ́ ΜΕΡΟΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές

Αφήγηση γεγονότων – απαγγελία ποιημάτων – ανάγνωση επιστολών Ηρώων

 Προβολή ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Αγώνα

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το μουσικό σύνολο «Μελοδρόμιο»

* Επιμέλεια: Στυλιάνα Χατζηιωάννου, Φιλόλογος
* Στον προθάλαμο θα λειτουργεί σχετική έκθεση
* Το πρωί της ίδιας ημέρα θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για τους μαθητές της Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

