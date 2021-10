7 σημαντικές διακρίσεις για τη Grecotel

1 από 6

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Grecotel, ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση των Greek Hospitality Awards, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας 7 τιμητικά βραβεία για τις επιδόσεις του και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει στους φιλοξενούμενους του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος απέσπασε 4 Χρυσά Βραβεία:

• Best Greek Family Resort: για το Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park στην Κυλλήνη.

• Best Greek Boutique Resort: για το Grecotel Mandola Rosa στην Κυλλήνη.

• Best Greek Hotel Dining Experience: για το Grecotel LUX ME White Palace στην Κρήτη.

• Best Greek Hotel Mobile App: m-hospitality για την εφαρμογή Grecotel App, τη νέα, καινοτόμα λύση που προσφέρει ο Όμιλος σε όλους τους επισκέπτες του. Με μοναδικό σχεδιασμό, η εφαρμογή επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση των επισκεπτών στις προσφερόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου, όπως κράτηση στα εστιατόρια και στο spa, συμμετοχή σε δραστηριότητες και προγράμματα γυμναστικής, ανέπαφο room service αλλά και πλήρη διαχείριση της κράτησης και του check-in.

Ακόμη, διακρίθηκε με 3 Αργυρά Βραβεία:

• Top Greek Hotel 2021: για το Grecotel Cape Sounio στην Αττική.

• Top Greek Resort 2021: για το Grecotel Corfu Imperial στην Κέρκυρα.

• Best Greek All Inclusive Resort: για το Grecotel Casa Marron στην Αχαΐα.