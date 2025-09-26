6ο Super Cup: Ανώτερος της ΑΕΚ ο Προμηθέας

Μπορεί η ΑΕΚ να κέρδισε τη «μάχη» της κερκίδας, με τους μεμονωμένους οπαδούς της (απαγορευόταν η μετακίνηση των οργανωμένων) να μην σταματούν να τραγουδούν στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, αλλά τη νίκη, με 84-70, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 6ου Super Cup πήρε δίκαια ο Προμηθέας!

Ο «καυτός» Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους (3/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα… πήρε από το χέρι τους Αχαιούς και τους οδήγησε στον αυριανό τελικό του Super Cup (20:00), όπου αντίπαλο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα βρουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού Ολυμπιακός-Καρδίτσα (απόψε στις 20:30).

Ο Προμηθέας θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του στο Super Cup, καθώς είχε κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο, το 2020, μέσα στην Πάτρα. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στην 3η συμμετοχή της, αφού από φέτος δεν υπάρχει στο πρόγραμμα «μικρός» τελικός.

Ο Κένταλ ΜακΚάλαμ έδωσε στον Προμηθέα 19 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ διψήφιος με 11 πόντους ήταν και ο Λέιτον Χάμοντς.

Από την ΑΕΚ, ο Κρις Σίλβα σημείωσε double double με 20 πόντους και 10 ριμάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Λούκας Λεκαβίτσιους με 14 πόντους.

Η Ένωση βρέθηκε στο 10 (14-24) στο τέλος της 1ης περιόδου, προσπέρασε με 37-34 στα μισά της 2ης περιόδου, αλλά για το υπόλοιπο του αγώνα θα κυνηγούσε στο σκορ την ομάδας της Πάτρας που είχε πάντα τις απαντήσεις.

Αν και δηλώθηκε στη δωδεκάδα της ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που είχε στο δεξί πόδι.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84