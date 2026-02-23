60 χρόνια ΕΡΤ (βίντεο)

Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 1966.

Τότε, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα από τον πειραματικό σταθμό τηλεόρασης του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ).

Στις 18:30 εκείνης της ημέρας η δημοσιογράφος Ελένη Κυπραίου καλησπέρισε τους λιγοστούς Έλληνες που διέθεταν τηλεοπτικούς δέκτες, εκφωνώντας το απογευματινό πρόγραμμα. Οι τηλεθεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν το δίωρο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων τις εκπομπές “Διεθνή Επίκαιρα”, “Για σας κυρία μου”, το ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ Αυστραλία, ένα αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για τον Άγγλο γλύπτη Χένρι Μουρ, κ.ά.

Δείτε ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο γεγονός, όπως το παρουσίασε το Αρχείο της ΕΡΤ από τα κινηματογραφικά Επίκαιρα της εποχής. Στο φακό καταγράφονται εικονολήπτες, ειδικευμένοι τεχνικοί και άλλοι υπάλληλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καθώς εργάζονται για την αναμετάδοση των πρώτων πειραματικών τηλεοπτικών εκπομπών.