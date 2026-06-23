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5ο Παγκρήτιο Καμπ Τερματοφυλάκων: Έκπληξη με Νεοφύτου στο φινάλε

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε εορταστικό κλίμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή ο τελευταίος σταθμός του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών της GK Goalkeeper Academy.
Το Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων φιλοξένησε και φέτος το φινάλε μίας ακόμη διοργάνωσης γεμάτης εκπαίδευση, αξιολόγηση και σημαντικές εμπειρίες για τερματοφύλακες και προπονητές.
Η τρίτη και τελευταία ημέρα ξεκίνησε με ενημέρωση γονέων και συμμετεχόντων από τον επικεφαλής της GK Goalkeeper Academy, Κώστα Γύπαρη, ενώ ακολούθησαν οι παρουσιάσεις της αθλητικής ψυχολόγου Ελεάνας Κοκκίνη και του αθλητικού διατροφολόγου Δημήτρη Κατάκη, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα που αφορούν την ψυχολογική προετοιμασία και τη διατροφική υποστήριξη των αθλητών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Η έκπληξη της ημέρας ήρθε με την ομιλία του καλεσμένου-έκπληξη Νεόφυτου Μιχαήλ.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν εμπειρίες και συμβουλές από τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και να υποβάλουν τις δικές τους ερωτήσεις στον διεθνή Κύπριο τερματοφύλακα, ο οποίος πρόσφατα πήρε μεταγραφή από την Πάφο (με την οποία αγωνίστηκε στο Champions League) για τη ρουμανική Κλουζ.
Στη συνέχεια, οι νεαροί αθλητές βγήκαν για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Περιβολίων, όπου ακολούθησε πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης υπό τις οδηγίες του Bartosz Groszak (Μπαρτόζ Γκρόζακ) και του τεχνικού επιτελείου της GK Goalkeeper Academy.
Μέρος του προγράμματος αποτέλεσε και ο τερματοφύλακας Γιώργος Γκουντής, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο camp των Χανίων και αξιολογήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες.
Πρόκειται για τον δημιουργό του γνωστού goalkeeping project GreekGoalkeeper, ο οποίος έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη περιεχομένου και κουλτούρας γύρω από τη θέση του τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Παράλληλα μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τις ποδοσφαιρικές του εμπειρίες και τη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια φτάνοντας ως τις εθνικές κατηγορίες.
Το αγωνιστικό μέρος ολοκληρώθηκε με τα καθιερωμένα “Goalie Wars”, που χάρισαν δυνατές συγκινήσεις και όμορφες στιγμές στους συμμετέχοντες, πριν από τις βραβεύσεις και την απονομή των πιστοποιήσεων συμμετοχής.
Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ποδοσφαίρου και των χορηγών της διοργάνωσης.
Με την ολοκλήρωση του σταθμού των Χανίων, έπεσε η αυλαία του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών, το οποίο ταξίδεψε και φέτος σε όλους τους νομούς της Κρήτης, προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, αξιολόγηση και πολύτιμες εμπειρίες στους συμμετέχοντες.

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