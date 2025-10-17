Η πόλη της Σητείας, ένας τόπος όπου η φιλοξενία είναι τρόπος ζωής, φιλοξενεί την 5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού «Κρητών Φιλοξενείν», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο Οικομουσείο του Δήμου Σητείας, με θέμα «Φιλοξενία & Βιωματικός Τουρισμός». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και τους επαγγελματίες του τουρισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την φετινή Ημερίδα Συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σητείας, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) και η Επιχειρηματική Δημοσιογραφική Πύλη και Περιοδικό «Κρητών Επιχειρείν».

Η δράση «Κρητών Φιλοξενείν», στο πλαίσιο της αποστολής του περιοδικού και της δημοσιογραφικής πύλης «Κρητών Επιχειρείν», συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την αυθεντικότητα και τις αξίες που ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα της Κρήτης.

Η κορυφαία αυτή διοργάνωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως σταυροδρόμι ανταλλαγής ιδεών και στρατηγικών, εστιάζει φέτος στη συνύπαρξη της κρητικής φιλοξενίας με τις αυθεντικές εμπειρίες. Όπως τονίζεται από τους διοργανωτές, ο βιωματικός τουρισμός και η φιλοξενία δεν είναι απλώς συνδεδεμένα καθώς η φιλοξενία είναι η «ψυχή» του βιωματικού τουρισμού.

Η Ημερίδα έρχεται να αναδείξει τη βαθιά πολιτισμική αξία της κρητικής φιλοξενίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να μετασχηματίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού σε μια νέα εποχή, όπου η αυθεντική εμπειρία, η σύνδεση με τον τόπο και η βιωσιμότητα αποτελούν το ζητούμενο για τον σύγχρονο επισκέπτη.

Η Σητεία ως Πρότυπο

Η επιλογή της Σητείας ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει την προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του ανατολικότερου τμήματος της Κρήτης. Η Σητεία, με τη μοναδική της ταυτότητα, αποτελεί ιδανικό παράδειγμα τόπου όπου η φιλοξενία δεν είναι υπηρεσία, αλλά τρόπος ζωής. Η Ημερίδα θα δώσει βήμα σε ανθρώπους της περιοχής που χτίζουν καθημερινά εμπειρίες με σεβασμό, ποιότητα και αγάπη για τον τόπο τους.

Στόχοι της Ημερίδας:

• Να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο της φιλοξενίας στον βιωματικό τουρισμό.

• Να προβάλει παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων και φορέων που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές.

• Να ενισχύσει τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, την παράδοση και τον πρωτογενή τομέα.

• Να δημιουργήσει χώρο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, τοπικών αρχών και της κοινωνίας.

• Να συνδέσει την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Στην 5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν κορυφαίοι παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών φορέων από όλη την Κρήτη. Οι ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα (π.χ. γαστρονομία, κρητικό κρασί), την προώθηση της Κρητικής Φιλοξενίας και την χάραξη στρατηγικών για έναν ποιοτικό, βιωματικό και ανθεκτικό τουρισμό στην περιοχή»