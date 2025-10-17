menu
21.9 C
Chania
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η πόλη της Σητείας, ένας τόπος όπου η φιλοξενία είναι τρόπος ζωής, φιλοξενεί την 5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού «Κρητών Φιλοξενείν», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο Οικομουσείο του Δήμου Σητείας, με θέμα «Φιλοξενία & Βιωματικός Τουρισμός». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και τους επαγγελματίες του τουρισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την φετινή Ημερίδα Συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σητείας, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε., η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) και η Επιχειρηματική Δημοσιογραφική Πύλη και Περιοδικό «Κρητών Επιχειρείν».

Η δράση «Κρητών Φιλοξενείν», στο πλαίσιο της αποστολής του περιοδικού και της δημοσιογραφικής πύλης «Κρητών Επιχειρείν», συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την αυθεντικότητα και τις αξίες που ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα της Κρήτης.

Η κορυφαία αυτή διοργάνωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως σταυροδρόμι ανταλλαγής ιδεών και στρατηγικών, εστιάζει φέτος στη συνύπαρξη της κρητικής φιλοξενίας με τις αυθεντικές εμπειρίες. Όπως τονίζεται από τους διοργανωτές, ο βιωματικός τουρισμός και η φιλοξενία δεν είναι απλώς συνδεδεμένα καθώς η φιλοξενία είναι η «ψυχή» του βιωματικού τουρισμού.

Η Ημερίδα έρχεται να αναδείξει τη βαθιά πολιτισμική αξία της κρητικής φιλοξενίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να μετασχηματίσει το τουριστικό προϊόν του νησιού σε μια νέα εποχή, όπου η αυθεντική εμπειρία, η σύνδεση με τον τόπο και η βιωσιμότητα αποτελούν το ζητούμενο για τον σύγχρονο επισκέπτη.

Η Σητεία ως Πρότυπο
Η επιλογή της Σητείας ως τόπου διεξαγωγής υπογραμμίζει την προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του ανατολικότερου τμήματος της Κρήτης. Η Σητεία, με τη μοναδική της ταυτότητα, αποτελεί ιδανικό παράδειγμα τόπου όπου η φιλοξενία δεν είναι υπηρεσία, αλλά τρόπος ζωής. Η Ημερίδα θα δώσει βήμα σε ανθρώπους της περιοχής που χτίζουν καθημερινά εμπειρίες με σεβασμό, ποιότητα και αγάπη για τον τόπο τους.

Στόχοι της Ημερίδας:
• Να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο της φιλοξενίας στον βιωματικό τουρισμό.
• Να προβάλει παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων και φορέων που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές.
• Να ενισχύσει τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, την παράδοση και τον πρωτογενή τομέα.
• Να δημιουργήσει χώρο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, τοπικών αρχών και της κοινωνίας.
• Να συνδέσει την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Στην 5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν κορυφαίοι παράγοντες του τουριστικού κλάδου, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών φορέων από όλη την Κρήτη. Οι ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα (π.χ. γαστρονομία, κρητικό κρασί), την προώθηση της Κρητικής Φιλοξενίας και την χάραξη στρατηγικών για έναν ποιοτικό, βιωματικό και ανθεκτικό τουρισμό στην περιοχή»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum